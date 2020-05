Miro Heiskasella kävi onni onnettomuudessa NHL-uran kynnyksellä – suosittelee muillekin: ”Jälkikäteen ajateltuna todella hyvä”

Miro Heiskanen on pelannut NHL:ssä nyt kahden kauden ajan.

Miro Heiskanen jäi kolmosvarauksensa jälkeen pakon sanelemana vielä vuodeksi SM-liigaan. Sen jälkeen hän räjäytti kerrasta pankin rapakon takana.

Dallasin Miro Heiskanen on naulannut nopeasti nimensä NHL-kartalle. Takana on vasta vajaat kaksi kautta, mutta 20-vuotias puolustaja on ehtinyt esiintyä jo tähdistöottelussakin.

NHL-piireissä on spekuloitu jo toista vuotta, milloin parhaalle puolustajalle vuosittain jaettavan Norris Trophyn kylkeen aletaan kaivertaa Heiskasen nimeä.

– Vähän voisi välillä niidenkin puheiden kanssa rauhoittua, Heiskanen naurahtaa.

– Mutta kyllähän minä sitä itsekin tavoittelen. Totta kai kehut tuntuvat hyvältä ja se, että jengi tykkää ja luottaa.

Heiskanen löi läpi NHL:ssä lokakuussa 2018 kirjaimellisesti heti ensimmäisessä vaihdossaan. Siitä lähtien hän on kuulunut Dallas Starsin eturiviin. Menneellä kaudella peliaikakeskiarvo 23.46 oli koko huippujoukkueen korkein.

Heiskasen murtautuminen NHL:n parrasvaloihin heti ensimmäisistä luistimenpiirrosta lähtien oli täysin poikkeuksellista.

Hänen NHL-uransa olisi tosin voinut käynnistyä jo vuotta aiemmin.

Loppukesästä 2017 Heiskanen sai kuitenkin aivotärähdyksen HIFK:n CHL-ottelussa ja joutui jättämään välistä niin Dallasin tulokas- kuin varsinaisen harjoitusleirinkin.

– Alkuperäinen suunnitelma oli, että pelaan HIFK:ssa vielä sen draftia seuranneen kauden. Mutta eihän sitä tiedä, jos harjoitusleiri olisi mennyt hyvin, niin olisin saattanut jäädäkin sinne. Siellä leirillä se olisi vasta lopullisesti selvinnyt.

Heiskanen palkittiin kaudella 2017–18 SM-liigan parhaana puolustajana.

Heiskasella oli kuitenkin lopulta onni onnettomuudessa. Alun harmituksen jälkeen ratkaisu SM-liigaan jäämisestä osui enemmän kuin nappiin.

– Jälkikäteen ajateltuna oli todella hyvä juttu jäädä vielä vuodeksi IFK:hon. Sain paljon enemmän kokemusta miesten peleistä ja paljon vastuuta. Sain pelata niin paljon kuin vain jaksoin. Se oli iso juttu.

HIFK:ssa Heiskanen loisti ykköspuolustajana ja heilutti tahtipuikkoa myös pitkän pudotuspelikevään ajan. Kauden aikana hän pelasi myös olympialaisissa ja miesten MM-kisoissa.

Liigakauden päätteeksi Heiskaselle ojennettiin sarjan parhaan puolustajan palkinto.

– Luulen, että sen kauden jälkeen oli helpompi lähteä korkealla itseluottamuksella Pohjois-Amerikkaan. Sain kuitenkin paljon pelejä myös maajoukkueessa.

Heiskanen on toki täysin poikkeuksellinen superlupaus, joka olisi murtautunut ennemmin tai myöhemmin NHL:n eturiviin ilman ”ylimääräistä” SM-liigakauttakin.

Hän kuitenkin suosittelee ratkaisua lämpimästi myös muille vastaavassa tilanteessa oleville nuorille NHL-lupauksille.

– Omalla kohdallani se ainakin toimi. Tykkäsin tosi paljon siitä roolista, jossa sain Suomessa pelata, HIFK:ssa viimeisellä kaudellaan keskimäärin yli 25 minuuttia illassa urakoinut Heiskanen sanoo.

– Voin hyvinkin suositella vielä kaudeksi Suomeen jäämistä, jos pelaaja on vähän siinä rajoilla, että pääsisikö ollenkaan pelaamaan NHL:ssä ylhäällä ja miten paljon. Jos tarjolla on liigassa isot minuutit ja paljon vastuuta, niin ei se ainakaan huono vaihtoehto ole.

Heiskanen (vas.), Roope Hintz ja Esa Lindell ovat muodostaneet parin kauden ajan Dallasin suomalaiskoplan.

Heiskanen on kuluttanut koronatilanteen aikana aikaa omakotitalossaan Espoossa yhdessä tyttöystävän ja koiriensa kanssa.

Mistään merenrantalinnasta ei kuitenkaan NHL-tähden mukaan ole kyse.

– Tällainen ihan perus. Oma sali löytyy, niin siellä olen saanut hyvin treenattua.

– Voimaan panostan eniten. Sitä ja nopeutta treenaan eniten, mutta myös lenkeillä tulee nyt käytyä.

Yksin harjoitteleminen ei ole ollut Heiskaselle ongelma.

– Ohjelmat tulee kesäkoutsilta ja joukkueelta. Niitä olen tehnyt. Yksin treenaaminen sujuu hyvin. Sitä on tullut vuosien varrella tehtyä aika paljon, niin ei tarvitse pahemmin potkia.

Heiskanen tunnetaan erityisesti silmiähivelevästä luistelustaan. Mutta kuten vanha sanonta kuuluu, kehitys loppuu tyytyväisyyteen.

– Kyllä luisteluakin pystyy vielä kehittämään. Nyt on tietysti vaikeampi, mutta sitten kun pääsee jäälle, niin sitä pystyy aina vähän hiomaan.

Heiskasen voi hyvin lukea jo nyt NHL:n ehdottomasti taitavimpien luistelijoiden joukkoon. Kärkiviisikon muut jäsenet tulevat pöytään nopeasti.

– Connor McDavid, Nathan MacKinnon, Cale Makar ja Mathew Barzal, Heiskanen luettelee lyhyen pohdinnan jälkeen.

– Jos katsoo kokonaisvaltaista luistelua, niin sitten tässä voisi olla top-vitonen. Ei ehkä ihan puhtaassa räjähtävyydessä ja nopeudessa, mutta kun mukaan otetaan takaperin luistelu ja muut, niin sitten.

Tuttu näky NHL-jäiltä: Heiskanen nostaa jalalla peliä.

Espoon Bluesissa aloittanut ja C-ikäisenä HIFK:hon siirtynyt Heiskanen näkee poikkeuksellisen luistelutaitonsa pohjan toistomäärissä.

– Pienenä tuli luisteltua paljon treeneissä. Aina oli oikeastaan treenien alussa ja lopussa luistelua.

– Sen lisäksi luistelin paljon myös vapaa-aikana ulkojäillä. Toistojen kautta se on varmaankin tullut.

Heiskanen antaa myös junioreille pari vinkkiä luistelutaidon kehittämiseen.

– Kannattaa pyrkiä tekemään paljon kaikenlaista. Sellaisiakin juttuja, joita ei tule pelissä tehtyä. Esimerkiksi yhden jalan luisteluharjoituksia jäällä, teränkäyttöä.

– Sellaisia kannattaa tehdä paljon. Kun niistä saa toistoja alle, luisteleminen helpottuu.

Korona-aikana ja ylipäätään kesällä jäällä harjoitteleminen on vaikeaa. Heiskasella on kuitenkin resepti myös jään ulkopuolelle.

– Itse olen tehnyt paljon loikkatreenejä ja spurtteja. Niiden lisäksi reaktioharjoituksia. Näistä kuivatreeneistä on iso apu luisteluun, Heiskanen kertoo.