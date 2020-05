Kaapo Kakon nälkä kasvoi NHL:ssä – epävarmuus vaikeuttaa harjoittelua: ”En treenaisi samaan tyyliin...”

Ensituntuman NHL:stä saanut huippulupaus haluaa olla ensi kaudella parempi.

Kaapo Kakon tulokaskausi New York Rangersissa sujui vielä maailman ykkösliigaan totutellessa.

Viime kesän kakkosvaraus ehti toki väläytellä myös kykyjään. 66 pelissä syntyi lopulta kohtuulliset 10+13=23 tehopistettä.

– Tietenkin näin vähän, millaista siellä on. Joukkueena oli loppua kohden ihan hyvännäköistä peliä. Olisihan se kiva, jos vielä jatkuisi, Kakko sanoi keskiviikkona Turussa ravintola Hookissa, jossa hän mitteli voimiaan NHL-videopelissä vastikään Torontoon sopimusta tehnyttä Mikko Lehtosta vastaan.

Kakon rooli vaihteli ensimmäisellä NHL-kaudella tiuhaan. Valmennukselta ei tahtonut herua luottoa, ja rentous loisti poissaolollaan.

Helmikuussa 19 vuotta täyttänyt Kakko asettaa itselleen odotukset harvinaisen korkealle. Ensimmäisen NHL-kauden aikana nuoresta turkulaisesta huokui useana iltana, etteivät otteet vielä missään nimessä tyydyttäneet häntä.

– Nälkää ainakin on. Nyt on iso kesä itselläni edessä. Tämä on hyvä paikka treenata ja olla valmiimpi ensi kaudella, Kakko sanoo päättäväisesti.

– Tietysti tilanne on nyt vähän hankala, kun ei tiedä, jatkuuko pelit.

Kakko viiletti suurimman osan kaudesta Rangersin kolmosketjun laidassa.

NHL elättelee vielä toiveita keskeytetyn kauden jatkamisesta, eikä lopullista perumispäätöstä ole tehty.

Rangers on ollut tauon aikana tiiviisti yhteydessä organisaationsa kultakimpaleeseen.

– Kyllä sieltä pidetään ajan tasalla. Tasaisin välein soitellaan ja kysellään muutenkin, miten menee.

Kakko harjoittelee tällä hetkellä kotimaisemissaan Turussa. Vallitseva epävarmuus kauden jatkumisen suhteen hankaloittaa kuitenkin myös treenaamista.

– En treenaisi samaan tyyliin, jos nyt olisi normaali kesä edessä. Vähän kovempaan mentäisiin, jos ei olisi mahdollisuutta, että pelit jatkuisivat.

– Treenaaminen on muuten ollut nyt aika samantyyppistä kuin viime kesinä: perusvoimaa ja nopeutta. Jäällä en toki ole päässyt käymään, Kakko kertoo.