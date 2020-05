Jarmo Kekäläistä haukuttiin Jesse Puljujärven sivuuttamisesta: ”Jo sen päätöksen tekeminen oli kauhea kynnys” – näin NHL-seurat arvioivat nuoria pelaajia

Janne Kekäläinen on Nashville Predatorsin pitkäaikainen kykyjenetsijä. Hänen isoveljensä Jarmo Kekäläinen on Columbus Blue Jacketsin GM.

Miten tunnistaa lahjakkuus? Urheilulehti tutustui NHL-kykyjenetsijän työnkuvaan ja arkeen kokeneen suomalaisen kykyjenetsijän silmin.

Tämä juttu on julkaistu aiemmin Urheilulehdessä.

Hartwall Arenan kolean harjoitushallin ahdas päätykatsomo alkaa täyttyä jo hyvissä ajoin ennen ottelua. Ylärivi on täynnä tuttuja kasvoja.

Punavuorelaisen yksiön kokoisella alueella on laaja kattaus entisiä maajoukkue- ja liigapelaajia Ville Sirénistä Mikko Luomaan ja Eero Somervuoresta viime kauteen pelaajauransa lopettaneeseen Matti Lambergiin.

Samana iltana SM-liigassa pelataan kuusi ottelua, mutta Jokerien ja Tapparan nuorten SM-liigan ottelu on illan kuumin kamppailu – ainakin jos mittarina käyttää NHL-kykyjenetsijöiden lukumäärää.

– Täällähän alkaa olla tungosta, Janne Kekäläinen huikkaa ja laskee pikaisesti, että katsomossa on 14 muun NHL-seuran edustajat.

Nashville Predatorsin pitkäaikainen ja arvostettu kykyjenetsijä suostuu avaamaan Urheilulehdelle syvemmin NHL-kykyjenetsijän työnkuvaa ja arkea.

Kekäläinen, 49, on yksi yli 30:sta suomalaisesta kykyjenetsijästä, joka tarkkailee ja arvioi varausikäisiä pelaajia työkseen NHL-seuran laskuun.

Lehtereiltä löytyvä kattaus kertoo hyvin, millaista reittiä pitkin NHL-kykyjenetsijäksi useimmiten noustaan. Pitkää pelaajauraa ei katsota haitaksi.

Perinteisen kaavan mukaan peliuran aikana luodun kontaktiverkoston kautta joku seura tarjoaa mahdollisuutta jatkaa töitä lätkän parissa, aluksi mahdollisesti osa-aikaisena. Loppu on kiinni näytöistä.

Peliuran jälkeen voi tienata elantonsa helpomminkin kuin kykyjenetsijän hommissa. Pelaajatarkkailu on viitseliäisyyttä vaativaa toppatakkihommaa, johon ei ole olemassa mitään virallista koulutusta tai ohjeistusta. Valokeilassa viihtyville työ ei tarjoa suuria elämyksiä.

Osaltaan tästä syystä kykyjenetsijäpiireissä ei oikeastaan näe entisiä NHL-tähtiä, vaan heitä nostetaan rohkeasti organisaatioiden lippulaivapaikoille edustamaan ja johtamaan.

– Hyvistä pelaajista ei tule automaattisesti hyviä valmentajia. Myös tässä ammatissa on omat juttunsa, jotka pitää hallita. Loppupeleissä helpointa on nojata ahkeruuteen. Ei tämä kaikille sovi, virnistää Kekäläinen.

Kykyjenetsijät ovat todellisia hallirottia. Vaikka takkeihin ja pipoihin on printattu palkkaa maksavan NHL-seuran logo, arki on kaukana NHL:n glamourista.

Työnkuvaan kuuluu tiivis reissaaminen, jäähalleilla pyöriminen ja kitkerän hallikahvin lipittäminen. Sohvalta tai läppärin ääreltä kykyjenetsijän töitä ei tehdä.

Kauden aikana kaikkien suomalaisten kykyjenetsijöiden kalentereihin on merkitty tietyt samat tapahtumat, kuten nuorten maajoukkueiden harjoitusturnaukset ja arvokisat, NHL-seurojen palaverit ja kauden huipentava NHL:n varaustilaisuus, mutta muuten viikkokalentereissa on vaihtuvuutta kotimaisen SM-liigan ja nuorten SM-liigan sekä eri ulkomaisten sarjojen puitteissa.

Itse työ on kaikille samanlaista: otteluiden seuraamista, raporttien kirjoittamista pelaajista ja omien mielipiteiden mahdollisimman vakuuttavaa esittämistä työnantajalle.

Euroopassa työskentelevien kykyjenetsijöiden reissuaikatauluihin ja otteluvalintoihin vaikuttaa paljon kyseisen NHL-seuran henkilöstömäärä ja hallussa olevat varausvuorot.

– Tiettyjä pelaajia ei tarvitse paljon käydä katsomassa, jos seuralla ei ole varausvuoroja esimerkiksi ykköskierroksella, mutta loppupeleissä pelejä käydään katsomassa aika paljon samoissa paikoissa. Suomen lisäksi Ruotsissa tulee käytyä paljon, Tshekissä ja Venäjällä vähän vaihtelevasti. Viime aikoina Saksa on myös nostanut päätään, Kekäläinen luettelee.

NHL Central Scoutingin listalta selviää, että NHL-seuroilla on Euroopassa työskenteleviä kykyjenetsijöitä keskimäärin 4–5 henkilöä.

Ottawa Senators on ainoa seura, jolla on vain kaksi eurooppalaista kykyjenetsijää. Kolmen kykyjenetsijän seuroja ovat Nashville Predators ja Edmonton Oilers. Määrällisesti suurin työllistäjä on Jarmo Kekäläisen manageroima Columbus Blue Jackets, jonka palkkalistoilla on yhdeksän euroscoutia.

Jarmo Kekäläinen on NHL:n ensimmäinen eurooppalainen GM.

On kuitenkin huomioitava, että kaikki eivät työnsä puolesta tarkkaile pelaajia tulevaa varaustilaisuutta varten. Työnkuvissa on eroavaisuuksia. Esimerkiksi Columbuksen tapauksessa Jarkko Ruutu ja Nicklas Bäckström työskentelevät nuorten pelaajien kehitysvalmentajina. Yhteistä kaikille on kuitenkin se, että työhön kuuluu nuorten pelaajien arviointi.

Pelaajatarkkailussa on kolme avaintekijää, joihin työ kulminoituu. Laatu, määrä ja onni ratkaisevat. Ensinnäkin on nähtävä paljon otteluita. Tästä ei voi tinkiä. Matkakilometrejä ja nähtyjä otteluita kertyy suuri määrä kauden aikana.

– Se vähän vaihtelee kausittain. Nyt tulee alle 200 peliä kaudessa. Välillä yli 200. En ole kaikista hanakin menemään kaiken maailman turnauksiin, joista saa kolme peliä päivän aikana. Olen kuullut, että joillekin on kertynyt yli 300 peliä kaudessa. He ovat näitä pelin metsästäjiä, jotka kokevat lukemat tärkeiksi, Kekäläinen hymähtää.

Kykyjenetsijät näkevät kauden aikana paljon samoja otteluita ja pelaajia, joten kilpailuetua kollegoihin hankitaan sisältöosaamisella.

Pelaaja pystyy erottumaan kaukalossa ja kiinnittämään kykyjenetsijöiden huomion monin eri tavoin.

– Pitää vain yrittää löytää mahdollisimman paljon oikeanlaisia indikaattoreita siitä, miten pelaaja reagoi pelin virtaukseen ja toimii viisikossa. Meidän pitää tavalla tai toisella tunnistaa tekijät, jotka johtavat erinomaisuuteen. Ne voivat olla pelissä näkyviä asioita tai joitain muita asioita, Kekäläinen valaisee.

Laaja-alainen sekä selkeä ymmärrys pelistä ja NHL:n vaatimuksista auttaa kykyjenetsijää keskittymään olennaisiin piirteisiin.

– Paljon kyse on siitä, millä ominaisuuksilla pelaaja on päässyt nykyiselle tasolle, ja millä ominaisuuksilla hän voi ottaa seuraavan askeleen kun taso nousee. Niiden ominaisuuksien arviointi ja ennakointi on olennaista tässä työssä.

Kun kyse on nuorista alle 20-vuotiaista pelaajista, arviointi ei ole mutkatonta.

– Kehitystä ei aina tapahdu tasaisesti ja lineaarisesti. Vaikka yleisesti oletetaan, että nuori pelaaja on taas parempi ensi kaudelle ja kehittyy, näin ei välttämättä tapahdu. Tässä työssä olennaisempaa on nähdä se, taantuuko joku pelaaja. Joillain pelaajilla rajat tulevat vastaan jo 17–18-vuotiaana, Kekäläinen sanoo.

Janne Kekäläinen seurasi Tapparan ja HIFK:n välistä liigaottelua Hakametsän lehdistökatsomossa helmikuussa.

On myös tiedostettava, millaisia pelaajia NHL-seura haluaa. Mikä on seuran visio ja mihin pyritään.

NHL-seurojen kykyjenetsijätiimit tekevät töitä yhteisen tavoitteen eteen, mutta kykyjenetsijän työ on itsenäistä puurtamista. Opponointia voi ja kannattaa harrastaa, mutta itseohjautuvuus ja vahva näkemys erottavat jyvät akanoista.

Tietoa pelaajista yritetään kaivaa kaikista mahdollisista paikoista, jotta kokonaiskuva piirtyy mahdollisimman selkeäksi. Välillä se vaatii kauaskin laatikon ulkopuolelle menemistä ja asioiden selvittämistä.

Myös sattumalla on roolinsa. Vaikka kykyjenetsijän työtä tekisi kuinka huolellisesti ja mahdollisimman pieteetillä, onnea on oltava ripaus aina mukana.

– Ensimmäisen kierroksen osalta kyse on aina siitä, sattuuko kyseinen pelaaja tulemaan sinulle juuri omalla vuorolla, jos seura ei nousekaan treideillä vuoroja ylös. Sen jälkeen periaatteessa pitää vain voittaa 30 muuta NHL-seuraa kilpailussa jostain tietystä pelaajasta.

Kykyjenetsijöiden tekemä kenttätyö huipentuu kerran vuodessa juhannusviikonloppuna, kun NHL:n varaustilaisuus järjestetään jossain kiekkokaupungissa.

Viikonlopun ajolista perustuu rankingiin, jonka jokainen NHL-seura kasaa parhaalla katsomallaan tavalla. Lista määrittelee, miten seura varaustilaisuudessa etenee. Listat luonnollisesti eroavat toisistaan. Joku seura voi pitää toista pelaajaa suuremmassa arvossa kuin toinen.

Seurat yrittävät etukäteen selvitellä ja udella, mitä kollegat tekevät, mutta käytännössä muiden listat pysyvät mysteerinä loppuun asti.

Julkinen paine vaikuttaa myös taustalla. Ennen jokaista varaustilaisuutta julkisuudessa spekuloidaan kuumeisesti siitä, ketkä pelaajat pitäisi varata kymmenen kärjessä ja ketkä mahtuvat ykköskierrokselle.

Yhtenä esimerkkinä on kesän 2016 varaustilaisuus. Media ja suuri yleisö olivat yksimielisiä siitä, että Blue Jackets varaa Jesse Puljujärven kolmantena, mutta Jarmo Kekäläinen poimi vuorolla Pierre-Luc Dubois’n.

– Jo sen päätöksen tekeminen oli kauhea kynnys Columbukselle, koska tietyt tahot mediassa olivat jo päättäneet, että tämä on se järjestys, Janne Kekäläinen taustoittaa veljensä päätöstä.

Kun muu media alkaa seurata samaa narratiivia ja julkaista juttuja, siitä muodostuu helposti yleinen konsensus.

– Yhtäkkiä miljoonat ihmiset ovat lukeneet tästä ja luulevat, että tämä se järjestys on. Jos joku tekee tästä järjestyksestä poikkeavan ratkaisun, häntä pidetään hölmönä. Se alkaa vaikuttaa myös scoutteihin, jotka ovat nähneet näitä pelaajia mahdollisesti kaksi vuotta. Silloin ei ehkä uskalla tehdä niin rohkeita ratkaisuja, Kekäläinen kertoo.

Jälkikäteen varaustilaisuuksien ”oikeaa” järjestystä on helpompi pyöritellä haluamallaan tavalla, mutta Kekäläinen myöntää, että NHL-seuroilla olisi varaa terävöittää tekemisiään.

– Olettamuksena on, että kolmen joukossa pitäisi aina saada franchise-pelaaja, joka pelaa seurassa 15 vuotta. Kun ottaa huomioon minkälaisesta bisneksestä on kyse ja millaisia virheitä tehdään, välillä tuntuu, että kyllä tätä voisi vähän paremminkin tehdä.

Seura käyttää pelaajien tarkkailuun noin miljoona dollaria vuodessa ja paljon henkilöresursseja, mutta pahimmassa tapauksessa vuoden aikana tehty pohjatyö vedetään vessanpytystä alas yhdellä hätiköidyllä päätöksellä.

– Olen kuullut, että joissain seuroissa psykologille on annettu viimeinen sana. Asiansa osaavat scoutit ovat kiertäneet kauden ja heillä on vankat mielipiteet, ja sitten tulee psykologi, joka sanoo kuka varataan. Ei siinäkään ole mitään järkeä.

Kykyjenetsijöiden työskentelytavoissa ja painotuksissa on eroja, mutta yksi asia yhdistää: jokainen kykyjenetsijä haaveilee hiomattomien timanttien löytämisestä.

– Scouteilla on aina intressi löytää jotain semmoista, mitä kukaan muu ei löydä. Se on aina houkuttelevaa, ja jos se joskus onnistuu, se on äärimmäisen palkitsevaa. Siinä on myös iso vaara näyttää hölmöltä ja tehdä tyhmiä valintoja, Kekäläinen sanoo.

Detroitin ruotsalainen kykyjenetsijä Håkan Andersson nousi gurun asemaan, kun Red Wings varasi 1990-luvun lopulla Henrik Zetterbergin ja Pavel Datsjukin jämävuoroilla. Molemmista tuli Detroitin mestarijoukkueiden franchise-pelaajia.

Vastaavanlaisia täysosumia nähtiin enemmän takavuosina, mutta nykyisin tietoa on tarjolla enemmän ja verkostot ulottuvat laajemmalle. Marginaalit ovat pienentyneet ja kilpailu koventunut, mutta perusajatus ei ole muuttunut. Kykyjenetsijän on kyettävä vakuuttamaan seurapomot näkemyksestään ja saatavavisio myytyä heille.

– On tärkeää teilata huonot pelaajat, ettei seura käytä varausta heihin. Välillä on niin, ettei hyviä pelaajia yksinkertaisesti saa, mutta jossain vaiheessa pitää vain olla niin nohevana, että saa varattua jonkun pelaajan – ja siitä pelaajasta pitäisi vielä tulla jotain!

Välillä kykyjenetsijät sokaistuvat liikaa tiettyyn pelaajaan ja alkavat todistella itselleen pelaajan erinomaisuutta ja ominaisuuksia turhan paljon.

– Silloin ei välttämättä näe niitä puutteita ja haasteita, joita pelaajalla voi olla edessä. Pitäisi aina yrittää seurata pelaajia mahdollisimman avoimin mielin, mutta aina se ei ole helppoa, Kekäläinen myöntää.

Välillä osuu ja uppoaa. Kekäläisen kuuluisin varaus on Pekka Rinne, jonka Predators varasi kesällä 2004 kahdeksannen kierroksen viimeisenä pelaajana. Rinteestä kehittyi lopulta tähtivahti, mikä nosti aikanaan myös kokemattoman suomalaisscoutin osakkeita.

Pekka Rinne varattiin NHL:ään kahdeksannella kierroksella kesällä 2004.

Toinen inspiroiva esimerkki on Patric Hörnqvist, jonka Predators varasi kesän 2005 varaustilaisuuden viimeisenä pelaajana (230. pelaaja). Työtoveri Lucas Bergman bongasi ensin päättäväisen ruotsalaishyökkääjän ja vinkkasi hänestä Kekäläiselle, joka oli myyty.

– Sen on huomannut, kun saa jonkun hyvän kuvan pelaajan mielenlaadusta, se on paras indikaattori. Hörnqvististä meillä oli aika selkeä visio. Kun pelaajasta on tiedossa huippu-urheilijan sielu, asiat etenevät vääjäämättä oikeaa reittiä.

Kekäläinen uskoo, että samankaltainen saalis tarttui haaviin viime kesänä, kun Predators varasi jämäsijoilla Juuso Pärssisen. Timo Pärssisen poika varattiin koko tilaisuuden kahdeksanneksi viimeisenä pelaajana.

– Luonne on kovaa luokkaa, kuten oli isälläänkin. Se on tärkeää. Vähän barkovmaista otetta pelaamisessa vaikka ei olekaan potentiaaliltaan samaa luokkaa, Kekäläinen kuvailee.

Pärssinen, 19, on säväyttänyt TPS:n hyökkäyksessä, kun hänet nostettiin liigaan kesken kauden.

– Joidenkin arvioiden mukaan Pärssinen oli muutama vuosi sitten samaa tasoa kuin Kaapo Kakko, mutta takana on rikkonaisia kausia. Nyt on vasta alettu nähdä, miten hyvin hän pystyy pelaamaan liigassa, kun on päässyt pelaamaan terveenä. Nyt kun saa vielä ehjän treenikesän alle, ensi kaudella voi odottaa entistä kovempaa jälkeä.

Kekäläinen kuuluu harvalukuiseen suomalaisjoukkoon, joka aloitti NHL-kykyjenetsijän työt jo vuosituhannen vaihteessa.

Jatkuva reissaaminen, puuduttavat ajokilometrit talvipimeillä ja hotelliyöpymiset tulevat tutuiksi pitkän kauden aikana. Vuosikymmenien ajan samojen jäähallien koluaminen ja samojen raporttikaavakkeiden täyttäminen voi johtaa salakavalasti leipiintymiseen.

– Jokaisella alalla on aina tietynlainen elinkaari. Yleensä alussa on hirveä hinku ja näyttämisen halu. Sitä on täynnä mielipiteitä ja luulee tietävänsä kaikesta kaiken. Jossain vaiheessa ehkä mukavoituu ja alkaa kuvitella, että voi hoitaa asiat vähän helpommalla. Sen sijaan, että aistisi niin sanotusti päivän tuulia. Samanlaiset uhkakuvat kuuluvat tähänkin ammattiin.

Urautumista kykyjenetsijänä voi välttää pysymällä mahdollisimman tiedonjanoisena.

– Perinteisen grindaamisen lisäksi monesti parhaat varaukset pohjautuvat jonkinnäköiseen oivallukseen, joka syntyy jossain vaiheessa. Sen oivalluksen kautta pääsee paremmin käsiksi pelaajaan, suhtautuu häneen intohimoisesti ja alkaa puskea häntä palavereissa paremmin esille, ja lopulta hänet ehkä varataan, Kekäläinen kertoo.

– Jos niitä ideoita ei tule eikä ole valppaana, helposti tämä työ menee peruskauraksi, koska ei tämä ole vain pelaajien skannaamista.

Kokemuksella on tapana tuoda näkemystä ja itseluottamusta, mutta kokemus voi myös kääntyä itseään vastaan. Kekäläisen mukaan kokemuksesta ei aina ole vain hyötyä.

– Olen ollut 20 vuotta näissä hommissa. Sitä tässä on tullut mietittyä viime aikoina, että miten pystyy mukautumaan ja pysymään kartalla, koska pelikin on muuttunut paljon siinä ajassa. Pelaajia pitää pystyä arvioimaan nykyisen pelin ehdoilla. Ei tietenkään kannata muuttaa kaikkea, koska tietyt perusominaisuudet eivät mene koskaan pois muodista.

Kaavoihin ei kannata kangistua, sillä peli, pelaajat ja lajikulttuuri ovat isossa murroksessa.

Viime vuosina edistyneet tilastot ovat tulleet entistä vahvemmin mukaan NHL-organisaatioiden toimintaan. Seuroilla on omat tilastoanalytiikkaosastonsa, joita hyödynnetään otteluiden ja pelaajien analysoinnissa.

Perinteinen pelaajatarkkailu ja edistyneisiin tilastoihin pohjautuva pelaajatarkkailu luovat helposti vastakkainasettelua ja koulukuntaeroja, mutta Kekäläisen mukaan amatööriscouttaamisessa eli varaamattomien pelaajien tarkkailussa pelisilmää on vaikea korvata.

– Nykyään jotkut yrittävät tehdä tilastojen avulla tätä hommaa. Sieltäkin puolelta on toki jotain johdettavissa. Jos pelkästään tekisi tilastojen avulla tätä työtä, varmaan saisi jonkinlaisia tuloksia aikaan. Jopa parempia kuin jotkut saavat aikaan perinteisillä menetelmillä, mutta katsomalla pelejä pystyy eliminoimaan muutaman tilastoscoutin ja näkemään kokonaisuuden.

Kuten niin monella muullakin alalla, myös pelaajatarkkailussa raaka tulos ratkaisee ja määrittelee uranäkymiä viime kädessä.

– Tätä hommaa voi lähestyä niin monella tavalla. Joillekin mahdollisimman monen pelin näkeminen ja ahkeruus ovat tärkeintä. Joku voi olla bisneksessä mukana kymmenen vuotta eikä sinä aikana ole varattu yhtään pelaajaa omalta alueelta, ja silti voi ajatella, että ihan hyvin minä tässä teen hommia, Kekäläinen mainitsee.

Seuroissa arvostetaan lojaliteettia ja työteliäisyyttä, mutta toteutuneet varaukset ja solmitut NHL-sopimukset ovat arvokkaita käyntikortteja kykyjenetsijöille tehdystä työstä.

– Jos aion saada tuloksia tässä ammatissa, se tarkoittaa sitä, että omalta alueeltani ja tykkäämiäni pelaajia varataan tai he tekevät vapaina agentteina NHL-sopimuksia. Jos näin ei tapahdu, olen tehnyt jotain huonosti, Kekäläinen sanoo.

– Loppupeleissä tulokset tässä ammatissa tarkoittavat sitä, että joukkueessa pelaa sellaisia pelaajia, jotka auttavat pärjäämään, voittamaan ja tekemään eron NHL:ssä. Se on ykköstavoite. Huteja tulee kaikille tässä ammatissa. Jos ei tule huteja, ei ole yrittänyt.

