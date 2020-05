Himoittu Mikko Lehtonen valitsi NHL:n suurimman sirkuksen – ”Se voisi sopia minulle tosi hyvin”

KHL:ssä loistokauden pelannut Mikko Lehtonen solmi NHL-sopimuksen Toronto Maple Leafsin kanssa.

Vuosi sitten MM-kultaa voittanut ja päättyneellä kaudella Jokereissa toden teolla läpi lyönyt Mikko Lehtonen oli haluttua tavaraa monessa NHL-joukkueessa.

Varaamaton 26-vuotias turkulaispuolustaja pani tuulemaan KHL:ssä ja voitti 49 tehopisteellään puolustajien pistepörssin näytöstyyliin.

Lehtonen valitsi lopulta ensi kauden osoitteekseen Toronto Maple Leafsin, joka julkaisi suomalaishankintansa yksivuotisen tulokassopimuksen maanantaina.

– Innoissaan olen tietenkin! Sanotaan näin, että olen tyytyväinen valintaan. Toronto tuntui hyvältä, oikealta ratkaisulta, Lehtonen kertoo puhelimitse.

Lehtonen ei turhaan kainostellut valinnassaan. Toronto on kiekkomaailman keskipiste, jossa kaikki on jääkiekon ympärillä tapahtuva on suurempaa kuin missään muualla.

– Totta kai se on iso uusi testi, mutta mikäs sen hienompaa kuin lyödä läpi tuollaisessa paikassa. Noin jääkiekkohullu kaupunki, hienot fanit ja perinteinen organisaatio, niin näen siinä vain paljon hienoja mahdollisuuksia. Ei tässä ole ennenkään paljon jännitelty.

Lehtosen ensimmäinen ja toistaiseksi viimeiseksi jäänyt kausi Jokereissa oli todellinen jättipotti.

Lehtonen kertoo, että vaakakupissa painoi vahvasti myös Toronton pelitapa.

– Niillä on kiinnostava pelitapa, joka näyttää siltä, että se voisi sopia minulle tosi hyvin.

– Mitä olen seurannut Toronton tekemistä, niin se on luisteluvoimainen joukkue, joka pelaa aktiivista jääkiekkoa.

Leafs on ollut paitsi kaukalon ulkopuolella myös sen sisällä NHL:n suuri sirkus. Esimerkiksi tänä talvena joukkue oli jopa koko sarjan viihdyttävin joukkue, jonka peleissä sattui ja tapahtui. Nimekkäällä hyökkäyskalustolla varustettu ryhmä rallatteli monesti puolustuksen kustannuksella, ja punalamppu loisti tiuhaan molemmissa päissä.

Kokonaisvaltaiseksi huippupuolustajaksi marinoituneen Lehtosen polku NHL-sopimukseen ei ole kulkenut suorinta reittiä.

TPS:stä tie vei aikoinaan Mestikseen TuToon. SM-liigassa läpimurto tapahtui myöhemmin KooKoossa, josta tie vei Ruotsin huippujoukkue HV71:n ja Tapparan kautta Jokereihin.

Lehtosta ei varattu koskaan NHL:ään. Hän ei ole lähtenyt missään vaiheessa hamuamaan kuuta taivaalta vaan edennyt urallaan määrätietoisin askelin.

– Olen halunnut vain kehittää itseäni koko ajan ja ottaa kehitysaskelia. Mitä enemmän steppejä olen ottanut, niin sitä realistisemmaksi NHL on tullut ja tuntunut siltä, että tässä on mahdollisuudet mihin vaan.

– Liian isoa palaa kakkua ei kannatakaan lähteä haukkaamaan kerralla. Se kannattaa aika monen jääkiekkoilijan muistaa, kun miettii niitä valintoja, Lehtonen sanoo.