”Kuningas” Henrik Lundqvist on miettinyt päänsä puhki tylyä kohtaloaan – ”Joskus tulee itsensä pahimmaksi viholliseksi”

New York Rangersin Henrik Lundqvist kertoo viime talven olleen rankka.

Henrik Lundqvist, 38, on miettinyt tulevaisuuttaan tiiviisti. 24-vuotiaat venäläismaalivahdit Alex Georgiev ja Igor Shestjorkin alkoivat viedä peliaikaa Lundqvistiltä New York Rangersin maalinsuulla, eikä ruotsalaisen tulevaisuus näytä juuri nyt ruusuiselta.

– Se, mitä kävin läpi viime talvena oli rehellisesti sanottuna rankkaa. Minulla oli tietty rooli 15 vuotta, ja asiat ovat muuttuneet melko nopeasti. Mietin asioita paljon: päivittäin, lähes joka tunti kuukausien ajan. Se on aika raskasta henkisesti, Lundqvist sanoi SVT:lle Aftonbladetin mukaan.

Kokenut maalivahti tietää, ettei miettiminen välttämättä paranna asioita.

– Olen yrittänyt elää tässä hetkessä, keskittynyt perheeseeni ja kasannut ajatuksiani. Joskus tulee itsensä pahimmaksi viholliseksi, kun miettii asioita paljon.

Ruotsalainen on edustanut koko NHL-uransa New York Rangersia. Hän debytoi seurassa 2005 ja on pelannut runkosarjassa yhteensä 887 ottelua. Kuluvalla, sittemmin koronaviruspandemian takia keskeytetyllä kaudella Lundqvistille on kertynyt 30 ottelua.

Rangersin 19 viime pelistä Lundqvist aloitti vain yhden. Silloin omiin kolahti viidesti.

Lundqvist tunnetaan myös lempinimellä ”Kuningas”. Valta alkaa näyttää nyt menetetyltä myös eri asiantuntijoiden silmissä.

– Kuka olisi uskonut, että se päättyisi näin? Seurahistorian suurin maalivahti on muuttunut näkymättömäksi mieheksi, kirjoitti toimittaja Larry Brooks New York Postissa.

Lundqvistillä on sopimus Rangersin kanssa myös ensi kaudesta, mutta tulevaisuus näyttää epävarmalta, eikä pelaaja itsekään tarkentanut suunnitelmiaan ruotsalaismedialle.

NHL:n parhaan maalivahdin palkinnon Vezina Trophyn kaudella 2011–12 voittanut legenda varmasti haluaa päättää upean eri tavalla kuin istumalla vaihtoaitiossa – tai katsomossa.

– Mikään ei kestä ikuisesti. Täytyy sopeutua ympäristöön ja todellisuuteen, Lundqvist sanoi ruotsalaismediassa.

Maalivahti on saavuttanut maajoukkueurallaan muun muassa olympiakultaa 2006 Torinossa ja maailmanmestaruuden 2007 Saksassa ja Ranskassa pelatuissa MM-kisoissa.