Pekka Rinne luottaa NHL-kauden jatkuvan – ottaa vaikeasta tilanteesta kaiken irti: ”Antaa minulle etumatkaa”

Pekka Rinne on käyttänyt taukoajan parhaansa mukaan hyödyksi.

NHL:n suomalaiskonkarin Pekka Rinteen kausi ei ole vastannut odotuksia, mutta mahdollisuus suunnan kääntämiseen on olemassa.

Jääkiekon NHL:ssä pelaavan Nashville Predatorsin suomalaismaalivahti Pekka Rinteen kausi on ollut outo. 37-vuotias maalivahti on pystynyt välillä yksittäisiin huippuotteluihin, mutta kun mittarina käytetään torjuntaprosenttia 89,5, kausi on ollut hänen heikoin sitten tulokaskauden 2008–09.

Kauden yksi huippuhetki osui tammikuulle, kun Rinne teki maalin Chicago Blackhawksin verkkoon. Isossa kuvassa Rinne on kuitenkin pudonnut pois selkeästä ykkösmaalivahdin roolista, kun 25-vuotias suomalaiskollega Juuse Saros on jyrännyt ohi tärkeimmissä maalivahtitilastoissa. Etenkin helmi-maaliskuussa Saros oli joukkueen selkeä ykkösmaalivahti.

Maaliskuun puolivälistä lähtien kaikki ovat olleet uudessa tilanteessa, kun kausi pantiin tauolle koronaviruksen vuoksi. Rinne vakuuttaa NHL:n verkkosivujen haastattelussa olevansa valmis, jos kausi jatkuu.

– Tiedän, ettei tämä ole ollut vahvin kauteni, mutta samaan aikaan yritän käyttää tauon hyödyksi. Ensimmäiset viikot (tauosta) käytin rentoutumiseen ja tämän kauden käsittelyyn. Sitten aloitin valmistautumisen, jotta olisin valmis jatkamaan kautta. Jos kausi ei jatku, tekemäni työ antaa minulle kuitenkin etumatkaa, kun aletaan harjoitella ensi kautta varten, Rinne kertoi.

– Tapahtuipa mitä hyvänsä, niin yritän pysyä positiivisella mielellä. Yritän ottaa tauosta irti parhaat puolet. Toivon, että voisin päästä takaisin jäälle ennemmin kuin myöhemmin, kokenut maalivahti jatkoi.

Mahdollisuudet hupenevat

Rinne torjui Nashvillen Stanley Cupin finaaleihin vuonna 2017, mutta Pittsburgh Penguins oli vahvempi kauden huipennuksessa. Vuotta myöhemmin Rinne valittiin sarjan parhaaksi maalivahdiksi.

Kun tämä kausi laitettiin tauolle, Nashville taisteli länsilohkon viimeisistä pudotuspelipaikoista. Jos kauden loppua ei voida pelata, Rinteen mahdollisuudet mestaruuteen hupenevat jälleen yhdellä.

– Se (mestaruus) on minun tavoitteeni, ja se on meidän tavoitteemme. Olen yhä toiveikas. Olen yhä positiivinen sen suhteen, että pääsemme takaisin pelaamaan ja meillä on mahdollisuus jälleen taistella, Rinne paalutti.

– Varmasti juuri nyt kaipaamme pelaamista, mutta kaikki tässä liigassa ovat samassa tilanteessa. Kaikki käsittelevät tilanteen eri tavalla, mutta olemme tässä tilanteessa yhdessä. Toivottavasti meillä on taas pian mahdollisuus kilpailla Stanley Cupista.