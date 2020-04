NHL-joukkueen kotiareenalla on järjestetty hieman erilaisempaa ohjelmaa viime aikoina.

Koronaviruspandemia on laittanut liudan ihmisten elämiä uusiksi.

Juhlatilat, elokuvateatterit, ravintolat ja urheiluareenat – kaikki suljettuja. Peruuntuneiden tapahtumien listaa kasvattavat niin erinäiset juhlat ja menot kuin häät ja hautajaiset.

Kalifornialaiset Lynsey Koopman, 41, ja Jayson Furusawa, 41, olivat ehtineet suunnitella kaiken. 13 vuotta yhdessä ollut pariskunta avioitui maaliskuun lopussa maistraatissa, ja itse hääjuhla oli tarkoitus järjestää myöhemmin, kunnes paikalliselta juhlatilalta tuli tieto järjestelyjen peruuntumisesta.

– Halusimme vain saada sen paperin, Koopman kommentoi Los Angeles Timesille.

Lopulta he saivat unelmiensa häät – tosin täysin odottamatta ja suunnittelematta.

NHL-joukkue Anaheim Ducksin kotiareenalla Honda Centerillä on isännöity liutaa erilaisia tapahtumia. Koronatilanteessa areenalla on päädytty kiinnostavaan ratkaisuun, sillä tutummin parkkialueen lipunmyyntiluukkuna tunnettu koppi valjastettiin ”pop up -häitä” varten. Pari voi ajaa luukulle, sanoa ”tahdon” ja jatkaa matkaansa vastanaituna avioparina.

Tämä sopikin hyvin Ducksia kannattavalle pariskunnalle, joka lausui kuolemattomat sanat luukulle ja suuteli toisiaan – maskit kasvoillaan.

Juhlahumua kesti alle kymmenen minuuttia, mutta myöhemmin päivällä kaksikkoa odotti sydäntä lämmittävä yllätys.

Sähköpostiin kilahti. Saapuneista löytyi Ducksin ruotsalaisen luottopakin Hampus Lindholmin videotervehdys.

Koopman ja Furusawa kertoivat seremoniassa Lindholmin olevan kaksikon lempipelaajia. Tieto kiiri Lindholmille, joka päätti yllättää kaksikon omatoimisesti.

– Hei Lynsey ja Jayson, halusin vain onnitella teitä naimisiinmenonne kunniaksi. Toivon teille onnellista elämää yhdessä, ja toivottavasti näemme Honda Centerillä taas pian, Lindholm kertoi videollaan.

NHL-tähden tempaus yllätti pikahäitä viettäneen pariskunnan täysin.

– Painoin play-nappia ja purskahdin kyyneliin, Koopman kertoo LA Timesille.

Honda Centerin pop up -seremonia saavutti hetkessä jättisuosion. Järjestelyn taustalla vaikuttavan Hugh Nguyenin mukaan innokkaita on ollut yli tuhat. Suunnitteilla onkin, että kun maailmantilanne rauhoittuu, kaikki Centerillä avioidut parit voisivat tavata toisensa.