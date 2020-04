NHL:ssä suunnitellaan draftin pitämistä kesäkuussa – ”Voisi auttaa eurooppalaispelaajia”

Kaapo Kakko varattiin viime kesänä ensimmäisellä kierroksella New York Rangersiin.

NHL:ssä puntaroidaan varaustilaisuuden järjestämistä kesäkuussa.

NHL:ssä harkitaan yhä vuosittaisen uusien pelaajien varaustilaisuuden eli draftin järjestämistä kesäkuussa, kertoi apulaiskomissaari Bill Daly lehtihaastattelussa.

Liiga on yhä keskeytyksissä koronaviruksen takia. Jos drafti järjestetään ennen kuin kausi saadaan mahdollisesti loppuun, varausjärjestys määräytyisi todennäköisesti pisteprosentin mukaan.

Pisteprosentti on seuran kokoamien pisteiden osuus maksimipisteistä. Liigajumbo Detroitilla prosentti on huonoin (39 pistettä 142 mahdollisesta eli prosentti on 27,5), näin ollen Detroitilla olisi paras mahdollisuus ykkösvarauksen saamiseen draftiarvonnassa.

– Muitakin mahdollisuuksia draftijärjestyksen luomiseksi on, mutta pisteprosentti olisi objektiivisin ja reiluin, Daly sanoi Ottawa Sun -lehdelle.

Dalyn mukaan mahdollinen kesäkuun drafti voisi auttaa eurooppalaispelaajia. NHL-pomo pohjaa näkemyksensä siihen, että jos drafti olisi vasta syyskuussa, Euroopassa pelaavat olisivat jo aloittaneet kautensa. Tämä voisi heikentää heidän mahdollisuuksiaan pelata NHL:ssä ensi kaudella.