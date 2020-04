Patrik Laineen ja luottomiehen yhteistyö päättyy – ”Minulla on hänen kanssaan erityinen suhde”

Patrik Laineelle tärkeä valmentaja vaihtaa maisemaa.

NHL-joukkue Winnipeg Jetsin suomalaistähti Patrik Laineen yhteistyö luottovalmentaja Todd Woodcroftin kanssa on päättymässä.

Winnipegin apuvalmentaja Woodcroft siirtyy ensi kaudeksi Vermontin yliopiston päävalmentajaksi.

– Hän on todella ainutlaatuinen valmentaja. Minulla on hänen kanssaan erityinen suhde. Siirto on iso mahdollisuus hänelle, olen iloinen hänen puolestaan. Toivottavasti hän ja hänen perheensä nauttivat siellä olostaan, mutta tulen kyllä kaipaamaan häntä, Laine myönsi TSN Radio 1290 Winnipegin haastattelussa.

NHL kertoi verkkosivuillaan haastattelusta.

Laine oli matkalla ennätyspisteisiinsä, kun NHL-kausi pantiin tauolle maaliskuussa. Laineen kehittymisessä Woodcroftin panos on ollut suuri.

– Hän tuli kesällä Suomeen tekemään töitä kanssani, ja hän auttoi kaikkia, jotka apua tarvitsivat. Todd oli aina tukena ja apuna.