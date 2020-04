Mikko Koivu, 37, vihjaili uransa lopettamisesta Suomessa – ei ole allekirjoittanut NHL-sopimusta

Mikko Koivu on pelannut yli tuhat ottelua NHL:ssä.

Minnesota Wildin kapteeni Mikko Koivu puhui minnesotalaismedialle jatkosuunnitelmistaan.

Mikko Koivu puhui keskiviikkona minnesotalaismedialle korona-arjestaan ja tulevaisuuden suunnitelmistaan etäyhteydellä suoritetussa haastattelussa.

Minnesotaan perheensä kanssa jäänyt suomalaiskonkari on viettänyt rauhallista korona-arkea viime viikot.

– Päivä ja viikko kerrallaan olen edennyt, kuten kaikki muutkin. Olen yrittänyt pitää kiinni päivittäisistä rutiineista ja harjoitella joka päivä parhaani mukaan.

Suomalaisen sopimus Wildin kanssa umpeutuu tämän kauden jälkeen eikä jatkosopimus ole kirkossa kuulutettu.

Koko NHL-uransa Wildiä edustanut Koivu, 37, myönsi, ettei ole poissulkenut myöskään uransa päättämistä Suomessa.

– Yritän punnita asioita kaikilta kanteilta mahdollisimman tarkasti, mutta valehtelisin jos väittäisin, etten ole miettinyt Suomeen paluuta. Se on yksi vaihtoehto, ehdottomasti.

Turkulaislähtöinen sentteri laittoi kuitenkin jäitä kovimpien intoilijoiden hattuun: päätösten aika ei ole vielä.

– Tärkeintä on tuntea, että on vielä jotain annettavaa kentällä. Minulla on edelleenkin kipinää ja motivaatiota pelata, mutta nyt ei ole kuitenkaan oikea aika pohtia jatkamista.

– Nyt on niin paljon tärkeämpiäkin asioita kuin jääkiekko.

Koivu on jääkiekon maailmanmestari vuodelta 2011.

Juttutuokiossa sivuttiin myös koronaviruksen keskeyttämän NHL-kauden jatkoa.

Mediassa on väläytelty, että kausi saatettaisiin pelata loppuun heinä-elokuussa yhdessä kaupungissa ilman yleisöä.

Wildin kapteeni ei juuri lämmennyt ajatukselle.

– Oikeastaan sillä ei ole paljoakaan väliä, missä pelit pelattaisiin, kunhan paikalla olisi yleisöä. Fanit ovat niin iso osa tätä juttuja ja heidän takiaan me lopulta tätä hommaa teemme, joten tyhjille katsomoille pelaaminen olisi todella outoa, hän linjasi.

Koivu epäili, että pelaajilla myös ottaisi oma aikansa päästä takaisin pelikuntoon.

– Kukaan ei oikeasti tiedä, millaista se olisi. Uskon, että pelaajat ovat pitäneet itsensä kunnossa, mutta kukaan ei ole päässyt jäälle. Mitä kauemmin tässä menee, sitä haastavampaa se varmasti on.

Koivu uskoo, että nopeiten pelaamisen rytmin ja vireen löytävä joukkue olisi kauden jatkuessa vahvoilla.

Voimasuhteet saattaisivat sekoittua radikaalisti.

– Kyllähän pelejä olisi vaikeaa jatkaa siitä, mihin jäimme kauden keskeytyshetkellä. Kaikkien pitäisi rakentaa momentum uudestaan.

NHL tiedottaa kauden jatkosta aikaisintaan huhtikuun lopussa.

Viime joulukuussa tuhannennen NHL-ottelunsa pelannut Koivu on edustanut Suomessa ainoastaan TPS:ää.