NHL-legenda Teppo Numminen huomasi ratkaisevan muutoksen Aleksander Barkovin pelaamisessa – kehuu nuorta tähteä estottomasti

Teppo Numminen kommentoi muiden muassa Aleksander Barkovin pelisilmää Suplan Stanley Cup classics -podcastissa.

Reilusti yli 1000 ottelua ansiokkaalla NHL-urallaan pelannut Teppo Numminen on seurannut mielissään, kuinka nuoret suomalaistähdet ovat viime vuosina ottaneet taalaliigan haltuunsa.

– Nyt kun meillä on huipputason pelaajia, niin NHL:ää on ollut hieno seurata, Numminen sanoi vieraillessaan Suplassa julkaistavassa Stanley Cup classics -podcastissa.

Numminen viittasi nuorista suomalaistähdistä puhuessaan esimerkiksi Sebastian Ahoon, Patrik Laineeseen, Miro Heiskaseen ja Aleksander Barkoviin.

Puolustajalegenda innostui analysoimaan erityisesti kotipaikkakunnaltaan Tampereelta kiekkomaailman huipulle ponnistaneen Barkovin pelaamista.

Nummisen mukaan Barkovin häikäisevä pelisilmä on konkretisoitunut teoiksi jäällä nyt, kun 24-vuotiaan sentterin liike on kehittynyt tämän NHL-uran alkuvuosista.

– Barkov lähti NHL:ään nuorena, eikä hän ensimmäisinä vuosina aina löytänyt oikein tilaa. Liike ei ehkä ollut niin hyvää kuin se on nyt, Numminen sanoi jo seitsemättä kauttaan NHL:ssä pelaavasta Barkovista.

– On ollutkin hienoa nähdä, miten Barkov on kehittynyt vuosi toisensa jälkeen. Ehkä hän veti joskus liikaa punttia ja näytti hitaalta, mutta nykyään hän on todella monipuolinen pelaaja: nopea, voimakas ja taitava. Hän pystyy pelaamaan sekä yli- että alivoimat, Numminen luettelee ja kehuu suomalaishyökkääjää estottomasti.

Teppo Nummisen mielestä Aleksander Barkov liikkuu nyt jäällä kevyemmällä jalalla. Siksi hänellä on enemmän tilaa tehdä taikojaan.

Barkov on tällä kaudella pelannut 66 ottelua, joissa hän on tehnyt 62 (20+42) tehopistettä. Barkovin tahtia hidasti hieman helmikuussa tullut polvivamma, josta hän kuitenkin toipui nopeasti pelikuntoon.

Viime kaudella Barkov teki piste-ennätyksensä takomalla 82 ottelussa 96 (35+61) pistettä. Hän sijoittui NHL:n pistepörssissä kymmenenneksi.

NHL-kausi on toistaiseksi tauolla koronaviruspandemian vuoksi, eikä jatkosuunnitelmista ole virallista tietoa.

Teppo Numminen kertoi podcastissa seuraavansa NHL:ää jonkin verran, erityisesti aamuisin.

Liigan komissaari Gary Bettman toivoi aiemmin, että kauden jatkamisesta voitaisiin tehdä ratkaisuja huhtikuun loppuun mennessä. Tällä hetkellä koronapandemia etenee Yhdysvalloissa uhkaavasti.