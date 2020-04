NHL-hyökkääjä Colby Caven vaimo jakoi kuvasarjan kuolleen miehensä sairaalavuoteelta – jätti koskettavat jäähyväiset

Edmonton Oilersin Colby Cave menehtyi vain 25-vuotiaana varhain lauantaiaamuna.

Kanadalainen NHL-hyökkääjä Colby Cave kuoli varhain lauantaiaamuna torontolaisessa sairaalassa.

Cave sai aiemmin pääsiäisviikolla rajun aivoverenvuodon, minkä myötä hänet vaivutettiin koomaan. Häneltä operoitiin torstaina aivoista kasvain.

Cavea pidettiin koomassa leikkauksen jälkeen, mutta hän ei enää herännyt.

Caven vaimo Emily Cave jakoi Instagram-tilillään koskettavat jäähyväiset menehtyneelle aviomiehelleen.

– Colbylle, parhaalle ystävälleni ja elämäni rakkaudelle. Sydämeni on pirstaleina. Fyysisen, henkisen ja tunteellisen kivun määrä, jota koen kun ajattelen, etten enää koskaan näe, kosketa tai pitele sinua, on sietämätön. Sinä olet ja tulet aina olemaan minun ihmiseni, sankarini, hienoin asia, joka minulle on tapahtunut, Cave kirjoitti.

Pariskunnan häistä ei ollut ehtinyt kulua vuotta ennen Caven poismenoa. Pari avioitui viime vuoden heinäkuussa.

– En koskaan uskonut olevani leski ennen ensimmäistä vuosipäiväämme. Vaikka jokainen soluni kehostani on hukassa ilman sinua, lupaan tehdä sinut jatkossakin ylpeäksi.

Mikäli julkaisu ei näy oikein, voit katsoa sen tästä.

– Olit paras ystävä, aviomies ja koiraisä, ja voi miten toivoinkaan näkeväni sinut todellisena isänä.

– Näemme taas pian, Colb. Olet taivaassa minua vastassa lämpimällä suudelmalla. Olet matkassani jokaisella askeleellani. En halua lopettaa kirjoittamista, kuten en halunnut lopettaa syleilyäsi tänä aamuna sairaalassa. Olet kaikkeni. Tulet aina olemaan. Kiitos, kun olet nyt suojelusenkelini.

Cave aloitti NHL-uransa Boston Bruinsin riveissä kaudella 2017–18, ja Edmontoniin hän siirtyi viime kaudella. Tällä kaudella hän pelasi Oilersin paidassa 11 NHL-ottelua, joissa hän teki yhden maalin. AHL-farmiliigan Bakersfieldissä Cave pelasi tällä kaudella 44 ottelua tehopistein 11+12=23.

NHL-urallaan Cave pelasi kaikkiaan 67 ottelua, joissa hän teki 4+5=9 pistettä.