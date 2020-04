Tässä ovat parhaat suomalaiset NHL-varaukset 2000-luvulla – yksi ”ryöstö” nousee ylitse muiden

Pekka Rinne on suomalaisveskarien kaikkien aikojen tilastoykkönen NHL:ssä. Leo Komarov (vas.) ja Sebastian Aho kuuluvat onnistuneimpiin suomalaiskaappauksiin.

Ilta-Sanomat listasi kymmenen parasta NHL-seurojen suomalaisryöstöä.

NHL:ssä seurojen kilpailukyky pohjautuu vahvasti omiin varauksiin. Seurojen jatkuvuus taataan varaamalla hyvin vuodesta toiseen.

Kahden viime vuosikymmenen aikana NHL:ään on varattu yhteensä 276 suomalaista.

Laatua ja valinnanvaraa riittää. Ilta-Sanomat listasi 2000-luvun parhaat suomalaiset NHL-varaukset.

Ennen kuin kukaan ehtii pahoittaa mieltään ja nousta barrikadeille suosikkipelaajansa puolesta, on syytä käydä listauksen säännöt pikaisesti läpi.

Seulonta on tehty vuosien 2000–2018 välillä. Kahta edellistä varaustilaisuutta ei ole huomioitu, koska kyse on sen verran tuoreista varausluokista.

Ykköskierroksen etupellosta on varattu lukuisia huippuluokan suomalaispelaajia, jotka ovat nousseet tähtiluokkaan, mutta tälle listalle on valittu vain pelaajia, jotka on varattu ykköskierroksen jälkeen.

Eli listaus on tarkemmin suomalaispelaajista, jotka ovat NHL-seurojen parhaita ”ryöstöjä”.

10. Juuse Saros

Nashville Predators, 4. kierros (99. pelaaja) 2013

Noussut ykkösvahdiksi jokaisella tasolla. Voitti junioreissa kaiken, mutta pieni koko arvelutti monia NHL-seuroja. Predators poimi seuraavan ykkösvahtinsa varaustilaisuuden yhdeksäntenä maalivahtina.

NHL:ssä: 119 runkosarjaottelua, 91,8%, 2,56 m/o.

Juuse Saros nousi tällä kaudella Nashvillen ykkösvahdiksi.

9. Markus Nutivaara

Columbus Blue Jackets, 7. kierros (189. pelaaja) 2015

Nousi ennakkoluulottomasti Kärppien alakerran luottopelaajaksi mestaruuskeväällä 2015. Blue Jackets oli hereillä ja poimi pelirohkean puolustajan viimeisellä kierroksella.

NHL:ssä: 244 runkosarjaottelua, 17+43=60.

Markus Nutivaara kuuluu Columbuksen luottopuolustajiin.

8. Leo Komarov

Toronto Maple Leafs, 6. kierros (180. pelaaja) 2006

Jäi varaamatta edellisenä kesänä, mutta Leafs poimi monipuolisen pommikoneen jämäkierroksilla. Nousi Torontossa kulttipelaajan asemaan. Tärkeä kulttuurin jalkauttaja Leafsin uudelleenrakennuksessa.

NHL:ssä: 457 runkosarjaottelua, 62+100=162.

Leo Komarov (oik.) edustaa nykyisin New York Islandersia.

7. Antti Miettinen

Dallas Stars, 7. kierros (224. pelaaja) 2000

Dallas on erikoistunut suomalaisten haalimiseen sen Euroopan-kykyjenetsijän Kari Takon aikakaudella. Miettinen on yksi parhaista ryöstöistä. Luotettava kahden suunnan hyökkääjä pelasi komean uran NHL:ssä vähin äänin.

NHL:ssä: 539 runkosarjaottelua, 97+133=230.

Antti Miettinen pelasi Dallasissa neljä kautta.

6. Sami Vatanen

Anaheim Ducks, 4. kierros (106. pelaaja) 2009

Pieni koko pelästytti monia, mutta Anaheimissa uskottiin Jyväskylän luisteluihmeeseen. Alakerran kiekollisia johtajia ja ylivoimapelin pyörittäjiä Anaheimissa ja New Jerseyssä.

NHL:ssä: 434 runkosarjaottelua, 45+149=194.

Sami Vatanen kaupattiin New Jerseysta Carolinaan helmikuussa.

5. Erik Haula

Minnesota Wild, 7. kierros (182. pelaaja) 2009

Yliopistopolun kautta NHL:ään noussut porilainen oli suomalaisyleisölle tuntematon lupaus pitkään. Tykkikausi Vegasissa avasi monen silmät. NHL:n nopeimpia luistelijoita.

NHL:ssä: 405 runkosarjaottelua, 85+90=175.

Vegasia edustanut Erik Haula nähtiin Stanley Cupin finaaleissa kesällä 2018.

4. Valtteri Filppula

Detroit Red Wings, 3. kierros (95. pelaaja) 2002

Potentiaali tiedettiin laajasti, mutta taitosentterin sopeutumista NHL:ään epäiltiin. Filppula todisti epäilijät vääräksi. Tyylikäs esimerkkipelaaja, joka on parhaimmillaan keväisin.

NHL:ssä: 1018 runkosarjaottelua, 191+324=515. Stanley Cup (2008).

Valtteri Filppula toi Stanley Cupin Suomeen kesällä 2008.

3. Jussi Jokinen

Dallas Stars, 6. kierros (192. pelaaja) 2001

Kuuluisan 1983-syntyneiden ikäluokan suurin ryöstö. Jämäkierroksilta harvoin tarttuu haaviin tuhannen NHL-ottelun ja yli 500 tehopisteen pelaajia. Pitkä ja tasalaatuinen ura huipulla.

NHL:ssä: 951 runkosarjaottelua, 191+372=563.

Jussi Jokinen teki NHL-uransa piste-ennätyksen (30+35=65) Carolinassa kaudella 2009-10.

2. Sebastian Aho

Carolina Hurricanes, 2. kierros (35. pelaaja) 2015

Kakkoskierrokselta varataan välillä franchise-pelaajia, mutta Ahon valuminen ykköskierroksen ohi näyttää jälkikäteen käsittämättömältä. Varausluokkansa helmiä. Nyt NHL:n parhaita hyökkääjiä.

NHL:ssä: 310 runkosarjaottelua, 121+142=263.

Sebastian Aho kuuluu NHL:n parhaiden hyökkääjien joukkoon.

1. Pekka Rinne

Nashville Predators, 8. kierros (260. pelaaja) 2004

Kaikkien aikojen ryöstö. Ei kelvannut kenellekään kahtena edellisenä kesänä, mutta Predators otti riskin. 2010-luvun parhaita maalivahteja. Historian kolmas suomalainen Vezina-voittaja. Eniten otteluita, voittoja ja nollapelejä suomalaista.

NHL:ssä: 659 runkosarjaottelua, 91,7%, 2,42 m/o.