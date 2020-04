Sebastian Aho innostui koronakaranteenissa uudesta harrastuksesta – tyttöystäväkin tykkäsi: ”Enkä edes valehtele”

Ruuanlaitosta innostunut Sebastian Aho odottelee kotonaan Oulussa tietoa NHL-kauden lopullisesta kohtalosta.

Suomen aikaa varhain keskiviikkoaamuna 11. maaliskuuta teksti-tv loisti jälleen kerran värikkäänä Carolina Hurricanesin ottelun kohdalla. Sebastian Aho oli niitannut vierasottelussa Detroitia vastaan kolmannessa erässä tehot 2+1 ja nostanut joukkueensa 5–2-voittoon. Samalla tulikuuma suomalaistähti nosti kauden maalilukemansa jo 38:een.

Moni ei arvannut, että seuraavan kerran Aho, 22, viilettää luistimet jalassa vasta kolmisen viikkoa myöhemmin – Perämeren jäällä.

– Olihan siinä tietysti vähän NHL-otteluun eroa. Palasi oikein vanhat muistot mieleen, kun kävin merenjäällä luistelemassa, Aho tunnelmoi.

– Maila ja kiekko oli mukana. Kun meni sinne kauas kaikesta, oli aivan loistava peilijää. Oli aivan pirun siistiä.

NHL-kauden keskeytys tuli kuin lähes salama kirkkaalta taivaalta 12. maaliskuuta. Ilmassa oli epävarmuutta koronavirukseen liittyen, mutta Pohjois-Amerikassa pohdittiin julkisesti vain lähinnä sitä, että jossakin vaiheessa kevättä saatetaan mahdollisesti joutua pelaamaan tyhjille katsomoille.

– Kun se tuli, kaikki tapahtui todella nopeasti – vähän niin kuin tämä koko tilanne. Eilisen uutiset ovat jo vanhaa tietoa. Heti siitä päivästä lähdimme New Jerseystä kotiin Carolinaan odottelemaan infoa, ja samalla tiellä tässä ollaan vieläkin. Odottelemassa.

Aho ja Teuvo Teräväinen (vas.) olivat keskeytetyn NHL-kauden kirkkaimpia suomalaistähtiä.

Aho hurautti tutkaparinsa Teuvo Teräväisen kanssa Suomeen näppärästi yksityiskoneella. Kyydin olivat junailleet Mikko Rantanen ja hänen ruotsalaiset joukkuekaverinsa Coloradosta.

– Mikko soitti ja kysyi, halutaanko lähteä mukaan. Kaikki oli epävarmaa lentojen suhteen, niin oli helppo ratkaisu lähteä siihen kyytiin.

– Se oli hienosti järjestetty ja pääsimme turvallisesti kotiin. Eikä tarvinnut mennä yleisille lentokentille ihmiskontakteihin.

Ouluun päästyään Aho linnoittautui kerrostaloasuntoonsa.

– Täällä on kuntopyörä, vähän puntteja ja kuminauha – ja pleikkari. Niiden kanssa päivät ovat pitkälti menneet, Aho sanoo ja kertoo pelaavansa videopeleistä Fortnitea ja Call of Dutya.

– Vaikea sanoa, mitä tässä tapahtuu. Mutta jos kausi jatkuisikin, ei auta tehdä itselle sitä, että joutuisi sitten kuromaan hirveän takamatkan kunnossa kiinni. Pientä kunnon ylläpitämistä ja vähän hikoilua päivittäin olen tässä tehnyt.

Kiekkotähti on myös innostunut koronakriisin aikana ruuanlaitosta.

– Meikäläinen on ottanut nyt kokkailussa ison harppauksen. Siitä on tullut nyt karanteenin aikana ihan tapa. Joka päivä olen laittanut ruokaa.

Ahon kuullaan harvoin kehuskelevan kiekkosuorituksillaan. Sama pätee myös keittiöpuuhien suhteen.

– No emmä nyt tiedä onnistumisista... Mutta kaikkea on tullut kyllä kokeiltua. On lihaa, kalaa ja kanaa. Kaikkea olen koettanut, ja ruokakin on maistunut ihan hyvältä.

Myös tyttöystävä on tykännyt pöydän antimista.

– On on! Enkä edes valehtele. Ainakin on kaikki mennyt, mitä on tehty. Se on aina hyvä merkki, Aho sanoo.

– Tästähän voisi tehdä nyt ihan tavan, että kokkailen joka päivä. Siinähän saa ajankin kulumaan hyvin, kun tekee vähän jotakin muutakin kuin jauhelihakastiketta.

Jo NHL:ään eliittiin murtautunut Aho täyttää heinäkuussa 23 vuotta.

Aivan mikään poropeukalo Aho ei ennen koronavirustakaan soppakauhan varressa ollut.

– Olen tyttöystävän kanssa kokkaillut silloin tällöin, mutta aika harvoin. Pelikauden aikana on vähän vähemmän aikaa ja energiaa. Helposti tulee haettua jostakin tai mentyä johonkin ulos syömään ennemmin kuin itse ruvettua kokkailemaan.

NHL-kauden suomalaiskomeetta

NHL-kauden suhteen tilanne on vielä täysin auki. Sarjan nokkamiehet ovat ilmoittaneet vakaasta aikomuksestaan viedä kausi jollakin tapaa läpi, mutta vielä on hämärän peitossa, antaako koronavirus siihen mahdollisuutta.

Kauden lopullinen peruminen lienee yhä todennäköisintä, mutta yhdeksi vaihtoehdoksi on väläytelty myös pelien jatkumista heinä-elokuussa.

Aho on valmis hyppäämään kaukaloon mihin aikaan vuodesta tahansa, jos käsky käy.

– Onneksi minun ei tarvitse tehdä niitä päätöksiä, mutta kyllä minulle se kesäkin kävisi. Mikä ikinä se päätös onkaan, niin sen mukaan mennään. Tämähän on ihan poikkeustilanne, niin varmasti jokainen joutuu nyt venymään.

– Pidän kuntoa yllä siltä varalta, että kausi jatkuukin. Ei tässä oikein voi muuta tehdä.

Jos kauden 2019–20 viimeiset pelit on jo nähty, henkilökohtaisesti kausi oli Aholle menestyksekäs. Keskeytyshetkellä hänen 68 pelin pistesaldonsa oli kova 38+28=66. Aho oli sekä suomalaisten piste- että maalipörssin ykkösnimi.

Koko sarjan maalipörssissä Aho keikkui kuukausikaupalla kärkikymmenikössä. Vaikka pelaamatta jäi vielä 14 peliä, Aho rikkoi edelliskaudelta peräisin olevan maaliennätyksensä (30) jo aikaa sitten.

– Surkea startti oli henkilökohtaisesti, Aho huomauttaa heti ensimmäisenä, kun puhe kääntyy menneeseen kauteen.

Pisteiden valossa Aho aloittikin kauden tahmeasti. Yhdeksän ensimmäisen ottelun aikana hän kasasi vain tehot 2+1. Osumista molemmat syntyivät lisäksi tyhjään maaliin. Vaisun alun jälkeen tahti oli kuitenkin harvinaisen tuimaa.

– Oli kiva nähdä, että pystyin pelaamaan hyvän kauden surkean alun jälkeen. Kun pääsin yli siitä, peli ja itseluottamus paranivat peli peliltä.

Vaisun alun jälkeen Aho toimitti kiekkoa maaliin huimaan tahtiin. Kuvassa Aholle joutui nöyrtymään Nashvillen Juuse Saros.

Neljä kautta NHL:ssä pelanneen Ahon ei tarvitse enää todistella osaamistaan. Hän on jo 22 vuoden iässä osoittanut kuuluvansa sarjan kirkkaimpaan eliittiin.

– Koen kehittyneeni tällä kaudella erityisesti siinä, miten osaan käsitellä huonompia ja parempia jaksoja, joita mahtuu väkisinkin pitkään kauteen.

– Totta kai haluan kehittyä koko ajan. Mitä pidemmälle kausi meni, tuntui, että sitä paremmin olin pelin ytimessä. Kroppa oli hyvässä kunnossa, ja jaksoin tosi hyvin. Pystyin tekemään tulosta, niin oli mukava pelata.

Ahon kaudesta aiempaan verrattuna poikkeuksellisen teki hurja maalimäärä (38). Hänestä olisi lähes varmuudella tullut Teemu Selänteen, Jari Kurrin ja Patrik Laineen jälkeen vasta neljäs suomalainen 40 maalin mies.

Hirmuinen maalitahti oli monelle yllätys, sillä Aho on tunnettu aiemmin enemmänkin peliä tekevänä juonikkaana keskushyökkääjänä.

– Joskus se näköjään mennee. Mutta kyllä mä itseni näen vielä enemmän pelin- kuin maalintekijänä, Aho naurahtaa.