Koomaan vajonneen NHL-pelaajan vaimolta sydäntäsärkevä viesti: ”Colby taistelee elämästään”

Edmonton Oilersin 25-vuotias hyökkääjä kärsii vakavasta aivoverenvuodosta.

NHL-hyökkääjä Colby Caven vaimo Emily Cave julkaisi huolestuneen viestin miehensä tilasta myöhään tiistai-iltana Suomen aikaa.

Edmonton Oilersissa pelaava Cave, 25, sai alkuviikosta aivoverenvuodon ja hänet vaivutettiin tehohoidossa koomaan torontolaisessa sairaalassa.

– Viime yö ja tämä päivä on ollut elämäni hirvein. Colby on leikkauksessa ja taistelee elämästään. Nyt tarvitaan ihme. Rukoilkaa mieheni ja parhaan ystäväni puolesta, Emily Cave kirjoittaa Instagramissa.

Edmonton Oilers kertoi vakavasta sairauskohtauksesta Twitter-tilillään. Useat kilpailevat NHL-seurat vastasivat viestiin ja jakoivat huolen nuoren pelaajan tilanteesta.

– Colby ja hänen perheensä ovat ajatuksissamme, Patrik Laineen ja Sami Nikun seura Winnipeg Jets twiittasi.

Myös Aleksander Barkovin edustama Florida Panthers ja Sebastian Ahon, Teuvo Teräväisen ja Sami Vatasen Carolina Hurricanes kommentoivat pelaajan sairastumista useiden muiden NHL-seurojen ohella.

Cave on pelannut kuluneella, keskeytetyllä kaudella Oilersissa 11 NHL-ottelua, joissa on tehnyt yhden maalin. Farmijoukkue Bakersfield Condorsissa pelejä hänelle on kertynyt 44 tehoilla 11+12.