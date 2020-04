25-vuotias NHL-hyökkääjä sai aivoverenvuodon ja on koomassa – ”Rukoilkaa hänen puolestaan”

Edmonton Oilers kertoi Colby Caven saaneen kriittisen sairauskohtauksen.

Edmonton Oilers kertoi Twitterissä, että NHL-joukkueen hyökkääjä Colby Cave on saanut vakavan sairauskohtauksen viime yönä.

Oilersin mukaan Cave, 25, sai aivoverenvuodon ja hänet vaivutettiin koomaan torontolaisessa sairaalassa, jossa hän on tehohoidossa.

– Pitäkää Colby ja hänen vaimonsa Emily ajatuksissanne ja rukouksissanne, Oilersin tililtä twiitattiin.

Kanadalaiselle Cavelle tulvii sosiaalisessa mediassa tsemppiviestejä.

– Rukoilkaa Colbyn puolesta. Tämä on hullua. Rukoilen puolestasi Caver. Tsemppiä veli, Montreal Canadiensin Max Domi twiittasi.

Cave on pelannut tällä kaudella Oilersissa 11 NHL-ottelua, joissa on tehnyt yhden maalin. Farmijoukkue Bakersfield Condorsissa pelejä on kertynyt 44 tehoilla 11+12.