”Kuningas Henrikin” 15 vuoden valtakausi päättymässä NHL:ssä kylmäverisesti – ”Jättää pahan maun suuhun”

Henrik Lundqvist on ajautunut tällä kaudella katsomovahdiksi.

Sisäpiiritoimittaja Larry Brooks uskoo, että Henrik Lundqvistin ura New York Rangersissa on ohi.

– Kuka olisi uskonut, että se päättyisi näin? Seurahistorian suurin maalivahti on muuttunut näkymättömäksi mieheksi, kirjoittaa New York Postin legendaarinen toimittaja Larry Brooks.

Näkymätön mies on New York Rangersin maalivahti Henrik Lundqvist.

Kuningas Henrikin saavutukset tunnetaan: 15 kautta ja 887 ottelua Rangersissa. 459 voittoa, mikä on seuraennätys. Yksi Vezina ja yhdet Stanley Cup -finaalit. Lundqvistin ura on Brooksin mielestä yksi hienoimmista New Yorkin urheiluhistoriassa.

Rangersia vuosikymmeniä seurannut Brooks uskoo, että ruotsalaisen pelit newyorkilaisjoukkueen maalilla on pelattu. Lundqvist on tällä kaudella juuttunut kolmosvahdiksi, vaikka aloitti itsestäänselvänä numero ykkösenä.

Karut tilastot

Kun NHL-kausi pysähtyi koronapandemian vuoksi 11. maaliskuuta, Lundqvist oli aloittanut maalilla yhdessä Rangersin edellisestä 19 ottelusta. Silloin, tammikuun Philadelphia-tappiossa, omiin kolisi viisi kertaa. Seuraavaa peliä ei ole näköpiirissä.

– Rangers on tehnyt valintansa. Siksi en näe, että Lundqvist palaisi seuraan sopimuksensa viimeiselle kaudelle. Ajattelen, että Igor Shestjorkin–Lundqvist-pari olisi voinut toimia, mutta seurajohto oli selvästi toista mieltä. Sen vuoksi odotan hänen ostavan sopimuksensa ulos, Brooks kirjoittaa.

Kaksi 24-vuotiasta torjujaa sysäsivät 38-vuotiaan Lundqvistin valtaistuimeltaan.

Ensin kakkosvahti, TPS:stä tuttu Alex Georgiev sai lisää peliaikaa. Uudenvuoden jälkeen Shestjorkin nostettiin farmista, ja hän nappasi ykköstorjujan paikan itselleen.

Olli Määttä (oik.) yritti ohitaa Igor Shestjorkinin helmikuussa Chicagossa.

Lundqvistin kauden torjuntaprosentti (90,5) ja päästettyjen maalien keskiarvo (3,16) ovat hänen uransa heikoimmat. Kruununperijä Shestjorkin on tilastoinut 12 pelissä lukemat 93,2 ja 2,52.

Luvuista huolimatta Brooks pitää Rangersin seurajohdon päätöstä siirtää ruotsalainen sivuun kylmäverisenä.

– Näin kylmäveriset päätökset jättävät pahan maun suuhun, hän kirjoittaa.

Roolista puhutaan kauden jälkeen

Lundqvist on ollut Rangersille lojaali. Hänelle annettiin vuonna 2018 mahdollisuus lähteä New Yorkista jahtaamaan Stanley Cupia, joka häneltä vielä puuttui. Kuningas päätti jatkaa valtakauttaan Rangersissa.

Kuuluisa organisaatio nousi jaloilleen nopeammin kuin moni olisi uskonut. Nuoret pelaajat, Artemin Panarinin kaltaiset tähtihankinnat ja Mika Zibanejadin maalivire ovat pitäneet Rangersin mukana taistelussa villin kortin paikasta itäisen konferenssin pudotuspeleihin. Mutta uskollinen Lundqvist on katsonut menestystä lasin takaa.

Henrik Lundqvist ei ole vielä kertonut, jatkuuko ura tai kenen paidassa se jatkuu.

Brooksin mukaan ruotsalaisen seurassa oleminen on ollut kiusallista Rangersin harjoitusten jälkeen.

Oman aseman katoaminen hetkessä on varmasti ollut vielä kiusallisempaa Lundqvistille itselleen, mutta hän on pitänyt kielensä keskellä suutaan kysyttäessä suhteesta päävalmentaja David Quinniin tai GM Jeff Gortoniin.

– Olen ollut hyvin avoin seurajohtoa kohtaan viimeisen kahden vuoden aikana. Jos tulee päivä, jona he eivät enää pidä minua hyvänä ratkaisuna, puhutaan asiasta avoimesti. Tiedän, että istumme alas kauden jälkeen, Lundqvist kertoi Expressenille helmikuussa.

Kukaan ei vain vielä tiedä, milloin edellinen kausi loppuu, ja seuraava alkaa.