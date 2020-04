Neljä suomalaista NHL-tähteä mahtui 101 pelaajan listalle – paras pistemies jäi ulos: ”Kaikella kunnioituksella Teemu Selännettä kohtaan”

Teemu Selänteellä ja Aleksandr Ovetshkinilla on kova keskinäinen kunnioitus. Kuvassa kasit kättelevät olympiapuolivälierän 2014 jälkeen. Suomi löi Venäjän ja pudotti isäntäjoukkueen.

Amerikkalaisjulkaisu listasi NHL:n parhaat pelaajat pelinumeroittain 00–99.

Urheilujulkaisu The Athletic valitsi NHL-historian parhaat pelaajat jokaiselle pelinumerolle 00–99.

Suomalaispelaajia mahtui listalle neljä. Numero 17 meni Jari Kurrin nimiin, 34 Miikka Kiprusoffille, 45 Sami Vataselle ja 64 Mikael Granlundille.

Kurrin mainitaan olleen NHL:n ensimmäinen suomalainen supertähti. ”Kipper” Kiprusoff taisteli numerosta 34 kollegaansa John Vanbiesbrouckia vastaan, mutta Calgary Flamesin maalivahtitilastojen kärkinimi vei voiton saatuaan ”huonon Flamesin näyttämään monina iltoina aika hyvältä”.

Vatanen jätti taakseen Dallas Starsin 2000-luvun taitteen sielupelaajan Brenden Morrowin.

Granlundilla ei harvinaisen pelinumeronsa takia ollut juuri kilpailijoita. Ilmaveivi MM-välierässä 2011 toi lisäpisteitä.

Kaikkien aikojen suomalainen pistemies Teemu Selänne (684+773=1457 pistettä 1451 runkosarjaottelussa) ei mahdu listalle.

Perustellusti, vaikka Selänne onkin yksi liigan kaikkien aikojen pelaajista.

– Kaikella kunnioituksella Teemu Selännettä kohtaan, siihen on syynsä miksi Aleksandr Ovetshkin on ”The Great 8”, The Athletic kirjoittaa.

Selänne pelasi kasin lisäksi numerolla 13 Winnipeg Jetsissä ja yhden kauden ajan Anaheimissa palattuaan Mighty Ducksiin 2005, mutta listalla parhaaksi numero 13:ksi valittiin Detroit Red Wingsin pitkäaikainen venäläistähti Pavel Datsjuk.

Muista suomalaislegendoista mainittakoon, että esimerkiksi Saku Koivu (11, Mark Messier), Jere Lehtinen (26, Peter Stastny), Teppo Numminen (27, Scott Niedermayer) ja Kimmo Timonen (44, Chris Pronger) eivät hävinneet huonoille.

Listan erikoisin kohta on numero 88: Eric Lindros on oiva valinta, mutta raadin mukaan piste per peli -keskiarvolla runkosarjassa ja pudotuspeleissä pelannut härkämäinen sentteri oli ainoa legitiimi vaihtoehto.

Eric Lindros NHL:n alumniottelussa vuonna 2017.

Eräs Patrick Kane on kuitenkin tehnyt 1 022 pistettä 973 runkosarjapelissä, 123 pinnaa 127 pudotuspeliottelussa sekä muun muassa voittanut kolme Stanley Cupia ja yhden Conn Smythen.

Melko kevyillä meriiteillä irtosi numero 69, jota on NHL:ssä käyttänyt vain kaksi pelaajaa.

Numero napsahti 93 ottelussa sitä käyttäneelle Andrew Desjardins’lle. Mel Angelstad sonnustautui 69-paitaan vain kahdesti.

Sama tilanne on numeron 00 kohdalla. Nykyään käytöstä poissa olevaa yhdistelmää ovat käyttäneet vain maalivahdit Martin Biron ja John Davidson, joista jälkimmäinen arvioitiin paremmaksi.

Numeroa 0 on käyttänyt vain Neil Sheehy.