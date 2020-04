Arvostettu lehti listasi NHL-seuran parhaat pelaajat pelinumeroittain – ”Aliarvostettu suomalainen, katosi sitten kartalta”

The Athletic listasi NY Islandersin parhaat pelaajat numero numerolta.

The Athleticin kasaamalle listalle mahtui kaksi suomalaista pelaajaa.

The Athletic -lehti listasi NHL-seura New York Islandersin seurahistorian parhaat pelaajat pelinumero kerrallaan.

Arvostetun lehden listalta löytyy kymmenittään toinen toistaan legendaarisempia kiekkosankareita, mutta myös hieman tuntemattomampia suuruuksia.

Suomalaisia mahtui mukaan kaksi: kaudella 1999–2000 Islies-paidassa kiekkoillut Olli Jokinen ja 1980-luvun suomalaistähti Mikko Mäkelä.

Poikkeuksellisesti numerolla 62 Islandersissa pelanneen Jokisen aikakausi ei ollut kovin onnistunut.

– Hän tuli seuraan yhtenä Mike Milburyn (silloinen GM) huonoimmista kaupoista. Vielä pahempi oli kuitenkin kauppa, jossa Jokinen ja Roberto Luongo lähetettiin Florida Panthersiin, Athleticin jutussa naulattiin.

Olli Jokinen teki lopullisen NHL-läpimurtonsa Florida Panthersissa.

Jokisen uraa kuvaillaan artikkelissa vain kohtalaiseksi.

Näkemystä voi pitää suorastaan loukkaavana, sillä Päällikkö-nimellä tunnettu sentteri tehtaili pelaamassaan 1231 NHL-ottelussa kunnioitettavat 750 (321+429) tehopistettä ja toimi Panthersin kapteenina neljän kauden ajan.

The Athletic musitelee numerolla 24 pelanneen Mikko Mäkelän aikaa New Yorkissa paljon lämpimämmin kuin Jokista.

– Aliarvostettu pelaaja NHL-urallaan. Mäkelä pelasi pari todella vahvaa kautta vuosina 1986–88, mutta katosi sitten kartalta. Ne olivat muutenkin kukoistuskautta numerolle 24, sillä ennen Mäkelää numerolla pelasi Gord Lane ja hänen jälkeensä Ken Baumgartner.

Mikko Mäkelä pelasi on Islandersin seurahistorian tehokkain suomalaispelaaja.

Mäkelä on Islandersin seurahistorian tehokkain suomalainen.

Hän pelasi seurassa viisi kautta ja teki 219 tehopistettä.

Vuonna 1999 peliuransa lopettanut Mäkelä toimii nykyään Columbus Blue Jacketsin kykyjenetsijänä.

Suomalaisista myös Janne Niinimaa sai kunniamaininnan listassa.

Kolme kautta Islandersissa kiekkoillut puolustaja kuitenkin hävisi kamppailun parhaasta numero 44:stä nykyisin Chicago Blackhawksia edustavalle Calvin de Haanille.

Seuran nykyjoukkueesta listalle mahtui 13 pelaajaa.

New York Islanders on pelannut NHL:ssä vuodesta 1972 saakka. Se on voittanut historiansa aikana neljä Stanley Cupia.

Seura on jäädyttänyt kahdeksan pelinumeroa.