NHL-kiekkoilija Sami Vatanen lymyilee USA:n pahimmassa koronapesäkkeessä

Sami Vatanen oleskelee New Jerseyssä.

Sami Vatanen tappaa aikaa golfin parissa, vaikka kentätkin on New Jerseyssä suljettu.

Valtaosa suomalaisista NHL-pelaajista on palannut kotimaahan väijymään koronakriisin kehittymistä.

Muutamat ovat kuitenkin jääneet vielä uudelle mantereelle. Yksi heistä on Sami Vatanen, joka kaupattiin helmikuun lopun siirtorajalla New Jerseystä Carolinaan. Loukkaantumisista kärsinyt puolustaja ei kuitenkaan ehtinyt pukea uuden joukkueensa paitaa kertaakaan ennen kuin pelit pantiin jo jäihin.

Vatanen palasi Raleighista vaimonsa kanssa takaisin New Jerseyyn.

– Meillä oli vielä kämppä täällä New Jerseyssä, niin päätimme tulla tänne, kun sai lähteä muualle. Meillä on iso talo täällä, niin on koirallekin vähän enemmän tilaa juosta.

– Meillä oli täällä muutenkin vielä tavaraa, niin olisi pitänyt joka tapauksessa vielä tulla. Olemme nyt sitten jääneet tänne seuraamaan, mitä tässä tapahtuu.

New Yorkin seutu, johon naapuri New Jerseykin kuuluu, on ollut viime ajat koronakriisin keskus Yhdysvalloissa. Siellä joudutaan jo esimerkiksi jakamaan hengityskoneita sairaaloissa kahden ihmisen kesken.

– Tosi vähän näkyy ihmisiä missään. Kaikki on kiinni: ostoskeskukset, golfkentät ja kaikki. Ravintolasta saa tilattua ruokaa kotiin, jyväskyläläinen raportoi kriisialueelta.

– Ruuhkaa ei ole ainakaan.

Ei vielä lopullista päätöstä

NHL-kauden toistaiseksi viimeisistä peleistä on ehtinyt kulua jo lähes kolme viikkoa. Sarja ei ole kuitenkaan päättänyt kauttaan vielä lopullisesti, vaan toiveita kauden jatkamisesta jollakin tavalla loppuun asti on vielä elätelty. Ilmoille on heitelty idea jopa pelien jatkamisesta vasta heinäkuussa.

NHL on suositellut pelaajiaan pysymään eristyksissä. Kotikaranteeniohjeistus jatkettiin hiljattain ulottumaan huhtikuun puoliväliin asti.

Tilanne on pelaajien keskuudessa odottava, sillä lomavaihteellekaan ei voi vielä vaihtaa.

– Kyllähän se vähän on harmittava tilanne, kun ei oikein tiedä, pitäisikö lähteä Suomeen, ja mitä tässä vielä tapahtuu. Ei auta kuin pitää itsensä kunnossa ja odotella.

– Sali on onneksi alakerrassa, niin olen käynyt päivittäin jotakin tekemässä. Aika tylsäksi aika käy, jos ei vähän käy liikkumassa.

Innokas golffari

Vataselle henkilökohtaisesti ikävä takaisku oli golfkenttien sulkeminen New Jerseyssä. Hänet tunnetaan pienen valkoisen pallon suurena ystävänä.

– Mutta onneksi mulla on kuitenkin simulaattori kotona, niin olen päässyt sillä lyömään jonkin verran. Aika lailla päivittäin. Se on ihan kivaa ajanvietettä.

Ihan mikä tahansa harrastelija Vatanen ei golfissa ole. Hän kertoo tämän hetken tasoituksensa olevan väkevä 4,3.

Vatanen saattaa hyvinkin olla paras golffari suomalaisten NHL-pelaajien joukossa.

– Sanotaan, että aika varmasti ainakin eniten treenaan ja pelaan.

Vatanen viihtyy golfkentällä. Kuva viime kesältä Nokialta.

Kovaksi haastajaksi Vatanen nimeää tuoreen seurakaverinsa Teuvo Teräväisen.

– Teukan voitin nyt ensimmäistä kertaa elämässäni, kun kävimme Carolinassa pelaamassa. Teukka on kieltämättä kova pelaamaan. Aiemmin hän oli voittanut joka kerta.

Saattaa hyvinkin olla, ettei Vatanen ehdi pelata Carolinan riveissä yhtäkään ottelua, sillä hänen sopimuksensa joukkueen kanssa päättyy heti tämän kauden jälkeen. Hän on ensi kertaa urallaan rajoittamaton vapaa agentti.