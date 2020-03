New York Rangersin omistajalla koronatartunta

James Dolan on vaikutusvaltainen liikemies Yhdysvaltain urheilukentällä.

Perinteikkäiden NHL- ja NBA-seurojen omistaja on ensimmäinen Yhdysvaltojen huippupalloilusarjojen omistajaportaaseen kuuluva henkilö, joka antoi positiivisen testituloksen

Yhdysvaltalainen suurliikemies ja koripallon NBA-joukkue New York Knicksin omistaja James Dolan sairastaa koronavirusta. Hän omistaa myös NHL-joukkue New York Rangersin.

Hänestä tuli ensimmäinen Yhdysvaltojen huippupalloilusarjojen omistajaportaaseen kuuluva henkilö, joka antoi positiivisen testituloksen. Knicks kertoi asiasta lauantai-iltana.

64-vuotias Dolan on kärsinyt vain vähäisistä oireista ja on omatoimisessa eristyksessä.

Knicks kertoi Twitterissä, että Dolan jatkaa New Yorkin monia urheilutoimintoja pyörittävän Madison Square Garden Companyn toimitusjohtajan tehtäviään.

Useat NBA-pelaajat ovat antaneet positiivisen tuloksen koronavirustesteissä, ja sarja on tauolla toistaiseksi. Niin ikään tauolla olevan NHL:n pelaajista neljällä on todettu tartunta.

Yhdysvalloissa on todettu yli 120 000 koronavirustartuntaa, mikä on enemmän kuin missään muussa yksittäisessä maassa. Tautiin on kuollut Yhdysvalloissa 2 190 ihmistä.

Urheilupomo Dolanin kotikaupungista New Yorkista lähialueineen on muodostunut koronaviruksen keskuspaikka Pohjois-Amerikassa. Lauantai-iltana osavaltio kertoi kuolemantapauksia olevan yli 670 ja todettuja tartuntoja 52 000.