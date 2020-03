Jesse Puljujärveä ei ole unohdettu Edmontonissa, vaikka kaukalot hiljenivät – ”Tämä on ehdottomasti asia, joka täytyy selvittää”

Jesse Puljujärvi oli katkenneen SM-liigakauden tähtiä.

Jesse Puljujärven, 21, pelaajaura on ollut viime vuodet kivikkoinen.

Nuorukaisen odotettiin nousevan kohti NHL:n kärkipelaajien joukkoa, mutta toisin kävi. Ura taalaliigassa tyssäsi ainakin joksikin aikaa viime vuonna, jolloin Puljujärvi päätti palata takaisin Suomeen ja Kärppiin kolmen Edmonton Oilersissa vietetyn kauden jälkeen.

Kanadan-vuosien jälkeen pelaaja on kuitenkin painottanut, ettei hänen NHL-uransa tule jatkumaan Oilersissa.

Puheita Puljujärven paluusta Pohjois-Amerikkaan on kuitenkin ollut läpi kuluneen kauden. Vastauksia ei ole kuulunut, eikä Puljujärven nimeä NHL:n kauden viimeisellä siirtotakarajalla helmikuun lopussa huudeltu. Puljujärven pelaajaoikeudet ovat siis edelleen Oilersilla.

Puljujärven paluun puolesta spekuloivassa Sportsnetin artikkelissa tuodaan esiin, kuinka Oilers on jälleen Puljujärven kanssa pohdintojen edessä. Seuran isoilta kiekkonimiltä riittää kuitenkin ylistäviä kommentteja suomalaishyökkääjän suuntaan.

Oilersin entinen valmentaja Ken Hitchcock, joka valmensi Puljujärveä kaudella 2018–2019, kertoo olleensa vakuuttunut siitä, että suomalaishyökkääjä on erittäin lahjakas.

– Kun valmensin häntä, näin nuoren kaverin, joka pystyi jo pelaamaan kolmosketjussa. Se on huomattavaa, kun oli kyse 20-vuotiaasta, hän maalaili.

– Näen pelaajia kahteen suuntaan: on heitä, joilla on kaiken maailman taidot, mutta he eivät sopeudu NHL:ään, mitä tulee luotettavuuteen. He hiipuvat. Sitten näin Puljujärvessä kaverin, joka jo 20-vuotiaana oli kolmosketjun pelaaja. Häneen pystyi luottamaan.

Kanadalaismedia kertoo Hitchcockin seurailleen Puljujärven otteita menneellä kaudella Pohjois-Amerikasta.

– Sitä on vaikea arvioida, kun Euroopan kaukaloissa on niin paljon tilaa ja hän on niin edellä muita, Hitchcock kommentoi Puljujärven kulunutta kautta SM-liigajäillä.

Pelaajan tulevaisuudesta Hitchcock ei kuitenkaan antanut varmaa näkemystä.

– Tuleeko hän olemaan kärkipelaaja? Sitä en voi sanoa.

Jesse Puljujärvi pelasi Edmontonissa kausilla 2016–2019.

Viime kevään päätteeksi Oilersin GM:n paikalle siirtynyt Ken Holland totesi Sportsnetille, että Puljujärvellä on takanaan vakuuttava kausi Suomessa. Hän ei mielellään näkisi suomalaistähden potentiaalin satavan muiden laariin.

– Minkä tason liigasta Suomen liigassa on kyse? En osaa sanoa, mutta se on ammattilaisliiga. Monet pelaajista ovat aikuisia miehiä – 26-, 27- ja 28-vuotiaita. Ja hän on 21, Holland kommentoi aprikoidessaan Puljujärven kohtaloa kanadalaisseurassa.

– Varmaa on, että hänen osakkeensa ovat pudonneet, mutta kun olet 21-vuotias ja saavuttanut, mitä hän on tänä vuonna, on vaikea olla uskomatta, etteikö hän edelleen olisi todella hyvä lupaus.

GM ei ole siis tyystin sulkenut Puljujärveä ajatuksistaan.

– Kunhan alamme päästä takaisin normaaliin toimintaan – milloin se sitten tapahtuukaan – tämä tulee ehdottomasti olemaan asia, joka täytyy selvittää. Mutta nyt ei ole sen aika.

Jesse Puljujärvi pelasi vahvan kauden SM-liigassa.

SM-liigassa kauden kärkipelaajiin lukeutunut Puljujärvi kirjautti koronaviruksen vuoksi katkenneella kaudella 56 ottelusta 24+29=53 pistettä. Tämä oikeutti pistepörssissä neljänteen sijaan.

Jos kausi olisi pystytty viemään maaliin, ei Suomen mestaruuskaan olisi välttämättä ollut häneltä kaukana.

Maailmantilanne on kuitenkin muuttunut koronapandemian myötä. Samalla kiekkokeväästä sulivat myös Puljujärvelle tärkeät näytön paikat, Sportsnet spekuloi.

Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF vahvisti lauantaina peruneensa MM-kisat koronaviruksen takia. Puljujärvi olisi voinut vallata paikan Leijonista.

Puljujärven syksyllä solmittu sopimus Kärppiin oli yksivuotinen.

– Jos saisin päättää, hän pelaisi ensi vuonna vielä Kärppien ykkösketjussa. Mielestäni se olisi hänelle oikea paikka jatkaa kehittymistä, totesi Kärppien päävalmentaja Mikko Manner Kalevan haastattelussa aiemmin tällä viikolla.

– Tämä kausi palautti hänelle varmasti peli-ilon, itseluottamuksen ja fiiliksen siitä, että hän on tärkeä.