Patrik Laineen seuran linjaus raivostuttaa koronakriisin keskellä – moni NHL-seura otti päinvastaisen kannan

Winnipeg Jetsin juhlat on toistaiseksi juhlittu.

Koronavirus on keskeyttänyt muun urheilumaailman tavoin myös NHL:n kauden. Sekasortoinen tilanne vaikeuttaa monien elämää.

Winnipeg Jetsin omistaja Mark Chipman kohahdutti koronavirustilanteeseen liittyneillä lausunnoillaan torstaina, heti NHL-kauden keskeyttäneen ilmoituksen jälkeen.

Ökyrikkaalta kanadalaiselta ei herunut ymmärrystä Jetsin kotipeleissä toimivien osa-aikaisten työntekijöiden ahdinkoon.

– Heillä on osa-aikaiset työsopimukset – he ovat töissä, kun me olemme töissä. Nyt kun emme pysty pelaamaan pelejämme, myöskään heille ei tule soittoa töihin. Valitettavasti, Chipman linjasi National Postin mukaan.

Chipmanin ilmoitus raivostutti ihmisiä sosiaalisessa mediassa, ja moni muu NHL-seura ottikin tilanteeseen toisenlaisen kannan. Esimerkiksi Vancouver Canucksin omistaja Francesco Aquilini tiedotti Twitterissä pitävänsä huolta seuran työntekijöistä.

– Canucks Sports & Entertainment on aloittanut ohjelman, jonka ideana on auttaa osa-aikaisia työntekijöitämme, jotka tarvitsevat tukea välttääkseen taloudelliset vaikeudet tässä odottamattomassa sekasorrossa, twiitissä sanottiin.

Winnipeg Jetsin taustayhtiö True North Sports + Entertainment vahvisti Winnipeg Sunissa julkaistussa avoimessa kirjeessä, ettei se aio maksaa 1050:lle työntekijälleen palkkaa Jetsin tai AHL-joukkue Manitoba Moosen pelaamatta jääneistä kotiotteluista, eikä liiemmin muista joukkeen kotihalliin MTS Placelle suunnitelluista tapahtumista.

North Sportsin toiminnanjohtaja John Olfert perusteli päätöstä ilmoittamalla, että noin 97 prosentille työntekijöistä True Northilta saatava korvaus ei ole päätulonlähde.

– Tämän ryhmän osalta True North jatkaa periaatetta, jonka mukaan vain vuoroissa oleville työntekijöille maksetaan palkkaa, kirjeessä sanotaan.

Lopulle 3 prosentille tilanne on hieman tukalampi. Heidän auttamiseksi yhtiö on sanomansa mukaan ”selvittänyt erilaisia vaihtoehtoja”.

NHL:n presidentti Gary Bettman korosti, että sarja on vain tauolla, ei keskeytetty. Hän oli toiveikas, että Stanley Cup päästäisiin ojentamaan voittajalle, kunhan koronavirustilanne vain normalisoituu.

Läntisen konferenssin kuudentena majailevalla Jetsillä olisi vielä pelaamatta 11 runkosarjaottelua. 63 tehopistettä tällä kaudella tykittänyt Patrik Laine oli keskeytyshetkellä vain seitsemän pisteen päässä omasta piste-ennätyksestään.