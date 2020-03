Patrik Laine joutuu pakkolomalle – ”Tässä on vähän isompiakin asioita”

Patrik Laineen työpaikka on nyt kiinni.

NHL-kausi keskeytettiin koronaviruksen takia.

NHL teki torstaina odotetun päätöksen ja pani muiden suurien sarjojen tavoin kautensa jäihin.

Kautta ei kuitenkaan ole vielä peruttu lopullisesti, vaan se on nyt keskeytetty toistaiseksi. Raporttien mukaan myös joukkueiden harjoitukset ja muut kokoontumiset on pantu tauolle.

Tieto kovasta päätöksestä kantautui nopeasti myös sarjan suomalaistähden Patrik Laineen korviin.

– Joo kyllä mää tuossa jo kuulin, että hetkeksi on pistetty pelit paussille, puhelimitse tavoitettu Laine sanoi vain muutama minuutti keskeytyspäätöksen julkitulon jälkeen.

Laineen Winnipeg Jets on parhaillaan Calgaryssa, jossa sen oli määrä kohdata paikallinen Calgary Flames.

– Meillä oli joku NHL:n puhelu tuossa, jossa muutama meidän pelaajistakin oli mukana. Sitä kautta saimme tiedon tästä, Laine sanoo ja kertoo Jetsin lähtevän pikimmiten takaisin kotikaupunkiinsa.

21-vuotias tamperelainen ymmärtää ratkaisun täysin.

– Tämä on kuitenkin vain jääkiekkoa. Tässä on vähän isompiakin asioita, kun kaikkien terveydet ovat kyseessä. Se on kuitenkin tärkeintä.

– Tämä oli ihan hyvä ratkaisu. Eiköhän kaikki ole samaa mieltä sen suhteen, että tämä on vain jääkiekkoa. Kun terveydestä on kyse, niin se on pääasia, Laine sanoo.