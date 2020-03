NHL-kausi on keskeytetty

NHL päätyi odotettuun ratkaisuun. Mahdollisuutta kauden venyttämiseen jopa heinäkuun loppuun on väläytelty.

Pohjois-Amerikan jääkiekkoliiga NHL on keskeyttänyt kautensa koronaviruspandemian takia, sarja tiedottaa.

Koripalloliiga NBA ilmoitti kauden keskeyttämisestään jo Suomen aikaa viime yönä. Ainakin Utah Jazzin ja Toronto Raptorsin joukkueissa on vahvistettu jo koronatartunta. Useat NBA-joukkueet jakavat samat kotihallit NHL-joukkueiden kanssa. Myös mantereen jalkapalloliiga MLS on pantu jäihin. Vasta kohta alkavaan kauteensa valmistautuva baseballin MLB on myös keskeyttänyt kaikki toimintonsa.

Sarjat eivät ole kuitenkaan vielä ilmoittaneet kauden lopullisesta perumisesta, vaan kaudet on keskeytetty toistaiseksi. NHL kertoi tiedotteessaan, että sen tavoite on päästä jatkamaan pelejä, kun tilanne sen sallii.

Mahdollisiksi vaihtoehdoiksi kauden lopullisen perumisen ohella on väläytelty spekulaatioissa muun muassa, että terveystilanteen salliessa jossakin vaiheessa kauden jatkamisen pudotuspeleihin etenevät joukkueen valikoitaisiin tämän hetken pisteprosenttien perusteella, jolloin eriävillä ottelumäärillä ei olisi niin suurta merkitystä.

Myös tyhjille katsomoille pelaaminen tauon jälkeen on yksi ilmoille heitellyistä vaihtoehdoista.

TSN:n Frank Seravalli puolestaan raportoi, että NHL on tiedustellut joukkueiltaan mahdollisuutta areenoidensa käyttöön aina heinäkuun loppuun asti. NHL on siis punninnut myös mahdollisuutta venyttää kauttaan tarvittaessa jopa puolitoista kuukautta normaalia myöhemmäksi.

NHL:n runkosarjan oli määrä päättyä 4. huhtikuuta. Joukkueesta riippuen jäljellä olisi vielä 11–14 ottelua. Sen jälkeen ohjelmassa olisi lähes kesäkuun puoliväliin asti kestävät noin kahden kuukauden pudotuspelit.

Jos työsulkukausi 2004–05 jätetään laskuista, edellisen ja toistaiseksi ainoan kerran Stanley Cup -mestaria ei ole saatu selville 101 vuotta sitten, keväällä 1919, jolloin Espanjantauti keskeytti Montrealin ja Seattlen välisen finaalisarjan.