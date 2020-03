Jani Hakanpää tälläsi ensimmäisen maalinsa, myös Patrik Laine osui – pelattiinko NHL:ssä kauden viimeiset ottelut?

NBA keskeytti jo kautensa, ja NHL:n odotetaan päätyvän torstaina samaan ratkaisuun. Keskiviikon kierroksella kaukaloissa oli kuitenkin vielä täysi tohina päällä.

Viime viikolla NHL:ssä debytoinut Jani Hakanpää avasi maali- ja pistehanansa viidennessä ottelussaan Anaheimin paidassa.

Anaheim ja St. Louis pelasivat nyt ottelun, joka keskeytettiin helmikuussa St. Louisin Jay Bouwmeesterin sydämen pysähdyttyä vaihtopenkillä heti avauserässä.

Ottelua jatkettiin tilanteesta 1–1.

27-vuotias suomalaispuolustaja laukoi Anaheimin 2–2-tasoituksen toisen erän puolivälin jälkeen.

Hakanpää lähetti siniviivan kupeesta rannelaukauksen maalille, ja se painui helpohkosti Jake Allenin selän taakse.

Lännen kärkijoukkue St. Louis voitti ottelun lopulta 4–2. Anaheim on menettänyt jo pudotuspelimahdollisuutensa.

Hakanpää teki ensimmäisen maalinsa sattumoisin juuri St. Louisin verkkoon, joka varasi hänet vuonna 2010 kolmannella kierroksella.

Hakanpää vietti Pohjois-Amerikassa vuodet 2013–15, mutta NHL:n portit eivät vielä silloin auenneet.

Edelliset neljä kautta Kärppiä edustanut järkäle solmi viime kesänä tämän kauden kattavan sopimuksen Anaheimin kanssa, mutta kolusi kauden 47 ensimmäistä ottelua AHL:ää.

Lopulta Hakanpää sai NHL-debyyttinsä lähes kymmenen vuotta varauksen jälkeen.

Laine osui

Patrik Laine teki maalin, kun Winnipeg Jets haki arvokkaan 4–2-vierasvoiton Edmontonista.

Laine laukoi vieraiden 2–1-johtomaalin toisen erän loppupuolella ketjukaverinsa Cody Eakinin mainiosta esityöstä.

Maali oli Laineelle kauden 28:s. Tamperelaisella on 68 pelin jälkeen kasassa nyt tehot 28+35=63.

Jets nousi voitolla kuudenneksi läntisessä konferenssissa, jonka pudotuspelitaisto on äärimmäisen tiukkaa. Edmonton on kolme pistettä Jetsiä edellä neljäntenä.

Kauden viimeiset pelit?

On mahdollista, että keskiviikon kierros saattoi olla NHL-kauden viimeinen.

NHL:n isoveli, koripalloliiga NBA ilmoitti Suomen aikaa keskiviikon ja torstain välisenä yönä keskeyttävänsä kautensa Utah Jazzin pelaajan sairastuttua koronavirukseen.

Useat NHL-joukkueet pelaavat samoissa areenoissa NBA-joukkueiden kanssa, ja myös jääkiekkoliigan odotetaan panevan nyt lapun luukulle.

NHL tiedotti NBA:n keskeytyspäätöksen jälkeen, että se jatkaa terveysalan ammattilaisten konsultointia ja arvioi vielä vaihtoehtoja.

NHL ilmoitti tiedottavansa ratkaisustaan torstaina. Sarja järjestää heti paikallista aikaa aamulla puhelinkonferenssin kaikkien seurojen kesken.

Utah Jazz ja tartunnan saanut pelaaja ovat pelanneet viimeisen viikon aikana New Yorkin Madison Square Gardenissa, Detroitissa ja Bostonissa. Jokainen kolmesta areenasta on myös paikallisen NHL-joukkueen kotihalli, ja jääkiekkojoukkueet ovat käyttäneet viime päivinä samoja tiloja, joissa Jazz on ollut.

Vain pari päivää sitten Utah pelasi kotonaan Toronto Raptorsia vastaan. Raptorsin kotihalli on puolestaan sama kaupungin NHL-joukkue Maple Leafsin kanssa.

Jo pelkästään yhden NHL-pelaajan sairastuminen tietäisi sarjalle suuria ongelmia, sillä siinä tapauksessa ainakin yksi – mahdollisesti useampi – joukkue joutuisi vähintään kahdeksi viikoksi karanteeniin.

NHL-joukkueista jo San Jose Sharks ja Columbus Blue Jackets ovat ilmoittaneet sulkevansa ottelunsa yleisöltä.

NBA ei kuitenkaan ilmoittanut vielä peruvansa kauttaan lopullisesti. Myös NHL ilmoittaa todennäköisesti keskeyttävänsä kautensa toistaiseksi.

Kauden totaalinen peruminen tarkoittaisi niin suuria tulonmenetyksiä, että sarjat tarkkailevat varmasti pandemian kehittymistä ennen lopullista perumispäätöstä.