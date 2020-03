Mika Zibanejad on viime aikoina saanut tiuhaan onnitteluja joukkuekavereiltaan maalien merkiksi.

Valmentaja lupasi jatkaa Mika Zibanejadin kehumista, jos ruotsalainen jatkaa NHL-maalien latomista.

Mika Zibanejad on nyt yksi NHL:n kuumimmista pelaajista. New York Rangersin ruotsalaishyökkääjä oli jälleen iskussa tiistain ottelussa Dallas Starsia vastaan.

Zibanejad iski jo NHL-kauden 40. osumansa, kun Rangers haki vierasvoiton lukemin 4–2. Voit katsoa Zibanejadin maalin alla olevalta videolta.

Zibanejadin aiempi maaliennätys NHL-kaudella oli 30 osumaa. Nyt kasassa on jo 10 maalia enemmän ja lisää voi tulla, sillä runkosarja on yhä kesken. Rangersin tähti on NHL:n maalipörssissä nyt viidentenä. Kärjessä ovat 48 osumaa tehneet Bostonin David Pastrnak ja Washingtonin Aleksandr Ovetshkin.

Zibanejadin huippuvireen myötä New York Rangersin päävalmentaja David Quinn on saanut viime aikoina puhua median edustajien kanssa tiuhaan ruotsalaisesta. Ylistyspuheita tarvittiin erityisesti viime viikolla, kun Zibanejad iski käsittämättömät viisi osumaa 6–5-voitossa Washington Capitalsista. Zibanejadin viides maali syntyi jatkoajalla ja varmisti Rangersin voiton.

Päävalmentajan kehuille oli aihetta myös Dallas-pelin päätteeksi.

– Hän (Zibanejad) kehittyy jatkuvasti päivä toisensa jälkeen. Kun hän oli tehnyt viisi maalia, sanoin hänelle, että olen jo todella kyllästynyt puhumaan hänestä. Mutta jos jatkat maalien tekemistä jatkuvasti, puhun sinusta niin pitkään, että muutun kasvoiltani siniseksi, Quinn lohkaisi NHL:n verkkosivuilla.

Sukujuuria Suomessa

Viiden maalin tekeminen yhdessä ottelussa on NHL:ssä todella harvinaista. Vuoden 1996 jälkeen vain neljä pelaaja on pystynyt siihen: Zibanejad, Marian Gaborik (2005), Johan Franzen (2011) ja Patrik Laine (2018).

Zibanejad oli oman täysosumailtansa jälkeen hämillään.

– En tule ikinä ymmärtämään, mitä tänä iltana tapahtui. Tämä tuntuu aivan epätodelliselta, Zibanejad sanoi Aftonbladetille ottelun jälkeen Rangersin pukuhuoneessa.

– Tämä sattui olemaan ilta, jolloin minä satuin jatkuvasti olemaan oikeassa paikassa oikealla hetkellä. En pysty selittämään sitä, enkä tule koskaan unohtamaan tätä. Kaikki sujui paremmin kuin koskaan ennen, Zibanejad sanoi.

Mika Zibanejadilla on sukujuuria Suomessa. Sujuvasti suomea puhuvan Zibanejadin Ritva-äiti on kotoisin Kainuusta Paltamosta. Mikan isä puolestaan on iranilainen.