Aleksi Saarela nousi Floridan tehopelaajaksi NHL-kierroksella

Mikko Koskinen torjui Edmontonin maalilla 45 kertaa, tuloksena karvas tappio.

Pudotuspeliviivan yläpuolelle pyrkivä Florida Panthers otti tärkeän 2–1-voiton St. Louis Bluesista jääkiekon NHL:ssä. Suomalaishyökkääjä Aleksi Saarela antoi syötöt molempiin Floridan maaleihin. Laukojina olivat Mike Hoffman ja Brett Connolly.

Saarelan 0+2-tehot olivat hänen ensimmäiset syöttöpisteensä pantteripaidassa, kertoo NHL:n nettisivusto. Maaleja Saarela on tehnyt tällä kaudella kaksi.

Kovan kauden pelannut St. Louis pitää länsilohkon ykköspaikkaa. Florida puolestaan oli itälohkon kymmenentenä ja kärkkyy pudotuspelipaikkaa.

Winnipeg Jets otti Arizona Coyotesista 4–2-kotivoiton. Patrik Laine tarjoili syötön Winnipegin kolmanteen maaliin, jonka viimeisteli Cody Eakin.

Ottelu oli molemmille joukkueille kuumottava, sillä ne kamppailevat samoista länsilohkon pudotuspelipaikoista. Viimeisiä paikkoja pudotuspeleihin tähyävät lohkossa myös Minnesota Wild, Vancouver Canucks ja Nashville Predators.

Laine on suomalaisista kuluvan kauden pistetilaston kakkossijalla tehoillaan 27+35=62. Samassa kokonaispisteluvussa on maanantain kierroksella pisteteittä jäänyt Floridan Aleksander Barkov tehoin 20+42=62. Heidän edellään on Carolina Hurricanesin Sebastian Aho pistein 36+27=63.

Ovetshkin kahmi lisää pisteitä

Maalivahdeista Mikko Koskinen torjui Edmonton Oilersin maalilla 45 kertaa kitkerään jatkoaikahäviöön päättyneessä ottelussa. Vegas Golden Knightsin 3–2-voittomaalista vastasi jatkoajan kolmannella minuutilla Shea Theodore.

Buffalo Sabresin ja Washington Capitalsin kohtaaminen venyi voittolaukauskisaan, jonka Dominik Kahunin maali ratkaisi Buffalolle luvuin 3–2. Buffalon suomalaishyökkääjä Rasmus Ristolainen kuittasi pelissä syöttöpisteen.

Washingtonin kapteeni Aleksandr Ovetshkin teki ottelussa kauden 48. maalinsa, kun joukkue pääsi kaventamaan Buffalon 2–0-johtoa kolmannessa erässä. Ovetskin antoi myös syötön Dmitri Orlovin 2–2-tasoitusmaaliin.

Washington on itälohkossa kolmantena, Buffalo sijalla 14.

Kierroksen tulokset