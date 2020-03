Joonas Donskoi palasi ensi kertaa vanhaan kotihalliinsa – kiitti lämpimästä vastaanotosta tylysti

Joonas Donskoi upotti voittomaalin vanhan joukkueensa San Josen verkkoon.

Täksi kaudeksi San Josesta Coloradoon siirtynyt Joonas Donskoi, 27, palasi vanhaan kotihalliinsa ensi kertaa vierasjoukkueen paidassa.

NHL-uransa neljä ensimmäistä kautta San Josea edustanut Donskoi sai heti avauserässä komean kunnianosoituksen, kun pelikatkolla hallin videotaululla näytettiin muistovideo Donskoin ajasta San Josessa, ja kuuluttaja toivotti suomalaisen tervetulleeksi vanhaan kotihalliinsa.

Donskoi kiitti lopulta San Josea huomionosoituksesta tylyllä tavalla, sillä hän upotti kotijoukkueen viemällä Coloradon 4–2-johtoon ajassa 55.27.

Se jäi lopulta ottelun voittomaaliksi, sillä Colorado vei lopulta pisteet lukemin 4–3.

Maali oli Donskoille kauden 16:s, ja hän katkaisi samalla kahdeksan ottelun maalittoman putkensa.

Jo uuden maaliennätyksensä tehneellä Donskoilla on 63 ottelun jälkeen kasassa tehot 16+17=33. Piste-ennätykseensä hänellä on matkaa vielä neljä pistettä, kun jäljellä on vielä 14 runkosarjapeliä.

Coloradon toinen suomalaispelaaja Mikko Rantanen on ollut viime viikot sivussa tositoimista loukkaantumisen vuoksi. Hänen uskotaan palaavan riviin vielä ennen runkosarjan loppua.

Colorado porskuttaa läntisessä konferenssissa toisena vain kaksi pistettä pelin enemmän pelannutta St. Louisia jäljessä.