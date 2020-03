Loistovireessä oleva Juuse Saros kerää ylistystä – ”Hän on ollut ilmiömäinen”

"Saros on ollut uskomaton. Hän vaikuttaa hyvin tyyneltä jopa erittäin vaarallisissa tilanteissa."

Nashville Predatorsin maalivahti Juuse Saros torjui toisen peräkkäisen nollapelin Dallas Starsia vastaan jääkiekon NHL:ssä. Perjantaina Suomen aikaa Saros esti texasilaisten maalintekoaikeet 33 torjunnalla, ja varhain sunnuntaina hän torjui 37 kiekkoa.

Nashville kukisti Dallasin 1–0 Ryan Ellisin toisen erän maalilla. Maalintekijä yltyi pelin jälkeen kehumaan Saroksen suoritusta.

– Hän on pelannut upeasti. Juuse on ollut uskomaton. Hän vaikuttaa hyvin tyyneltä jopa erittäin vaarallisissa tilanteissa, Ellis sanoi NHL.comin mukaan.

Ellis korosti Saroksen kykyä torjua niin, ettei vastustajan pelaajille jää irtokiekkoja maalin eteen.

– Hän on ollut ilmiömäinen.

Saros kuvasi omaa rooliaan maltillisesti ja antoi tunnustusta joukkueen puolustukselle.

– Pelasimme erittäin vakaata puolustusta ja peitimme paljon laukauksia. Kaikki olivat erittäin sitoutuneesti mukana. Tämä oli hyvä peli koko joukkueelle, Saros kuvaili.

"Tukea isukilta"

Saros on kovassa nosteessa kahden suomalaismaalivahdin seurassa. Torjuntaprosentilla 91,3 torjunut Saros on pelannut tällä kaudella 39 ottelussa, kun kokeneemmalle Pekka Rinteelle on kertynyt peliaikaa 36 ottelussa. Rinne on aloittanut 35 ottelua, Saros 33.

Saros ja Rinne ovat kumpikin pitäneet nollan tällä kaudella kahdessa peräkkäisessä ottelussa. Rinne onnistui samassa lokakuun lopussa.

Predators julkaisi Twitterissä kuvaparin, joissa Rinne käy ottelun jälkeen halaamassa Sarosta. Kuvan tekstinä oli "Tukea isukilta". Teksti viittasi kaksikon ikäeroon: Rinne on 37-vuotias ja Saros 24.

Kuvapari on kerännyt paljon ihastelevia kommentteja.

Nashville kamppailee länsilohkon viimeisistä pudotuspelipaikoista. Dallas on sitä Keskisessä divisioonassa edellä, mutta hävisi viidennen kerran peräkkäin.

– Sellaista voi sattua, mutta mieluummin nyt kuin runkosarjan lopussa. Meillä on vielä aikaa saada peli raiteilleen, arvioi Starsin keskushyökkääjä Tyler Seguin NHL.comissa.