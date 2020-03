Tulikuumalle Juuse Sarokselle toinen peräkkäinen nollapeli – Aho ja Teräväinen ratkaisurooleissa tärkeässä voitossa

Juuse Saros nollasi Dallasin kahdesti kolmessa päivässä.

Nashville Predatorsissa ykkösvahdin tontin itselleen kaapannut Juuse Saros on Dallas Starsin painajainen.

Torstain kierroksella Saros nollasi Dallasin Nashvillessä, ja lauantaina sama mies koitui Starsin turmioksi Dallasissa.

Nashville oli ottelussa ajoittain pahanpäiväisesti pesukoneessa, mutta ottelun ykköstähtenä palkittu Saros venyi kaikkien 37 laukauksen eteen ja torjui Nashvillelle arvokkaat kaksi pistettä.

Se on juuri viimeisenä joukkueena pudotuspeliviivan yläpuolella lännessä, mutta taisto keskikastissa on äärimmäisen tiukkaa.

Saros on aloittanut Nashvillen 20 edellisestä ottelusta 14 ja käynyt kahdessa muussakin kentällä, kun Pekka Rinne on otettu pois tolppien välistä. Kyseisistä 14 startistaan Saros on voittanut kymmenen ja pitänyt niissä kolme nollan. Kaikkiaan Saroksella on tältä kaudelta taskussa neljä nollapeliä, mikä riittää koko sarjan tilastossa jaettuun neljänteen sijaan.

Nollapelien ykkönen on Winnipegin Connor Hellebuyck kuudella, mutta hän on aloittanut tällä kaudella peräti 21 ottelua Sarosta enemmän.

Carolinalle iso voitto

Teuvo Teräväinen ja Sebastian Aho saalistivat syöttöpisteet mieheen, kun Carolina haki arvokkaan 3–2-jatkoaikavoiton New York Islandersin vieraana.

Ottelussa panokset olivat korkealla, sillä molemmat joukkueet taistelevat samoista itäisen konferenssin villikorttipaikoista.

Carolina johti ottelua kahdesti, mutta molemmilla kerroilla Islanders kampesi rinnalle.

Jatkoajalla Ahon esityöstä ratkaisumaalin teki Carolinan tuore hankinta Vincent Trocheck. Maalia tarkisteltiin pitkään videolta, sillä sitä edelsi Andrei Svetshnikovin korkeahkolla mailalla huitaisema kiekko, joka kimposi ylärimasta Trocheckille.

Koska Svetshnikovin ohjaus meni maalin sijasta vain ylärimaan, korkean mailan rajana ei toiminutkaan ylärima vaan hartiataso. Sitä sääntöä rajusti protestoineet Islandersin pelaajat eivät muistaneet.

Neljän ottelun tappioputken katkaissut Carolina kohenteli voitollaan asemia. Se on nyt juuri pudotuspeliviivan alla, mutta matkaa villikorttipaikoissa kiinni oleviin Columbukseen ja Islandersiin on vain kaksi pistettä. Lisäksi Carolina on pelannut pari peliä muita vähemmän.

Islanders on hävinnyt nyt kymmenen edellisistä 12 ottelustaan.