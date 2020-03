Patrik Laine tykitti verkon tötterölle parin viikon tauon jälkeen – paahtaa yhä ennätystahdissa

Laine loisti Winnipegin arvokkaassa kotivoitossa.

Winnipeg Jets otti huipputasaisen pudotuspelitaiston kannalta elintärkeät pisteet lyömällä kotonaan tylysti hyvävireisen Vegas Golden Knightsin 4–0.

Jetsin kakkosvitja Patrik Laine–Cody Eakin–Nikolaj Ehlers aloitti heti väkevästi. Ehlers vei Laineen esityöstä Jetsin 1–0-johtoon vain 32 sekunnin pelin jälkeen.

Tamperelaistähti niittasi itse 2–0-maalin ylivoimalla vain kolmisen minuuttia myöhemmin.

Kyle Connor täydensi Jetsin loistavan avauserän venyttämällä karkumatkan erän lopussa jo kolmeen maaliin.

Jets on nyt juuri ja juuri pudotuspeliviivan yläpuolella, mutta parin pisteen sisällä on useita joukkueita. Sillä on jäljellä vielä 13 runkosarjaottelua.

Tehot 1+1 tehnyt Laine palkittiin ottelun kakkostähtenä 29 torjunnalla jo kauden kuudennen nollapelinsä pelanneen Connor Hellebuyckin jälkeen.

Maali oli Laineelle kauden 27:s mutta ensimmäinen pariin viikkoon. Neljässä edellisessä ottelussaan Laine jäi ilman tehoja. Lisäksi hän joutui jättämään hiljattain yhden ottelun väliin blokatusta laukauksesta tulleen vamman takia.

Kaikkiaan tällä kaudella kolme peliä missanneen Laineen kauden 66 pelin tehosaldo näyttää nyt lukemia 27+34=61. Nykyisellä tahdillaan hän päätyisi runkosarjan päätyttyä 73 pisteeseen, mikä ylittäisi kolmella hänen aiemman ennätyksensä.

Laineesta tuli perjantain tehojensa myötä vasta seitsemäs aktiivipelaaja, joka onnistuu rikkomaan 60 pisteen rajapyykin kolmella kaudella ennen 22 vuoden ikää. Ainoa neljästi tempussa onnistunut nykypelaaja on Sidney Crosby. Viime kaudella Laine jäi 50 pisteeseen.

Suomalaispörssi

Sebastian Aho 36+26=62 (65 ott.) Aleksander Barkov 20+42=62 (64) Patrik Laine 27+34=61 (66) Teuvo Teräväinen 15+45=60 (65) Mikko Rantanen 19+22=41 (42)