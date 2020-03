Aleksandr Ovetshkin (vasemmalla) ja T. J. Oshie löivät rintansa vastakkain ennen ottelua New York Rangersia vastaan.

Washington Capitalsin joukkuehenki on kohdallaan. Uusille pelaajille otteluiden alkurutiinit voivat tulla yllätyksenä.

NHL-seura Washington Capitalsin ottelun aloitusrutiinit ovat nousseet someilmiöksi. Joukkueen pelaajatunneli on ennen jäälle menoa todellinen sirkus.

On pelleilyä, naurua, eläimellisiä ääniä ja omituisia tervehdyksiä. Oheisella videolla seremoniamestari T. J. Oshie tekee erilaisen kättelyn jokaisen vastaantulevan pelaajan kanssa.

Supertähti Aleksandr Ovetshkinille on varattu tuijotus ja ”Nyt ***** mennään!” -huuto, josta erittyy enemmän testosteronia kuin kokonaisen viikonlopun moottoripyörämessuista.

Nick Dowdin kanssa Oshie tekee jonkinlaisen nännisihauttelun. Luoja tietää miksi.

Ovetshkin on Capitalsin kapteeni ja tällä kaudella peräti 47 maalia laukonut ykköspyssy. Supertähti ottaa isoa roolia myös alkuriiteissä. Esimerkiksi hänen ja Carl Hagelinin tervehdys perustuu tuijottamiselle ja eräänlaiselle kontaktittomalle eskimosuukolle.

Eivätkä venäläishyökkääjän erikoisuudet lopu siihen. Sekä tshekkipakki Radko Gudasilta että Ovetshkinilta pettävät pokat, kun he huutavat toisilleen päin naamaa. Hyökkääjä Jakub Vranalle Ovie esittää jonkinlaisen pingviinitanssin.

Haaste uusille pelaajille

Puolustaja Brenden Dillon kaupattiin Capitalsiin pari viikkoa sitten San Josesta. Dillon avasi The Athleticin haastattelussa, miten washingtonilaisjoukkueen hullutteluun pääsee sisään kesken kauden.

Dillonin debyyttipelissä hän oli videon perusteella vielä silmin nähden hämmentynyt.

– Ajattelin, että onpa näillä kavereilla paljon erilaisia kättelyitä. Minun pitänee alkaa valmistautua peleihin pari minuuttia aiemmin, että ehdin ajoissa kaukaloon, Dillon kertoi Athleticille.

Dillon sanoi yrittäneensä ensin perinteisiä tapoja, kuten nyrkkien yhteen lyömistä. Uusien pelikaverien mielestä se oli kuitenkin liian sovinnaista.

He patistivat Dillonin YouTubeen tekemään kotiläksyjä. Inspiraatiota kättelyihin antoivat myös joukkuekaverit Oshiesta Ovetshkiniin.

Kun Dillon oli ehtinyt pelata viisi ottelua pääkaupungissa, hän oli jo sulautunut osaksi joukkuetta, kuten videolta näkee.

– Nyt homma toimii Dillyn [Dillonin] kanssa. Hän istuu joukkueeseen todella hyvin ja tuntuu jo yhdeltä jätkistä, Oshie kiitteli Athleticille.

Capitalsin somevideoilla nähtiin myös venäläiskonkari Ilja Kovaltshukin sisääntulo rutiineihin. Kovaltshuk siirtyi Washingtoniin toissa viikolla Montreal Canadiensista. 36-vuotias venäläinen vaikuttaa nauttivan olostaan Capsin pelaajatunnelissa, mutta toiminnassa on tyyntä valtiomiesmäisyyttä.

Hyväntuulinen joukkuehenki on näkynyt tuloksissa. Capitals johtaa Metropolitan-divisioonaa, joskin trendi on ollut laskussa. Caps on voittanut viimeisestä kymmenestä ottelustaan vain kolme.