NHL-tähdet hehkuttivat 42 laukausta torjunutta Mikko Koskista – ”Erinomainen”

Edmontonin suomalaismaalivahti keräsi kehuja omien ja vieraiden leiristä.

Jääkiekon NHL:ssä pelaavan Edmontonin suomalaismaalivahti Mikko Koskista on peluutettu säästeliäästi vuodenvaihteen jälkeen, kun Mike Smith on pitänyt joukkueen ykkösmaalivahdin paikan visusti itsellään.

Keskiviikon vastaisena yönä Koskinen kiitti vastuusta. Hän pysäytti 42 Dallasin laukausta ja pohjusti 2–1-voiton. Edmontonin sankariksi nousi jatkoaikamaalin tehnyt Alex Chiasson.

– Erinomainen, hyökkääjä Ryan Nugent-Hopkins kuvaili Koskisen suoritusta NHL:n verkkosivuilla.

– Ensimmäisestä erästä lähtien hän piti meidät pelissä silloin, kun emme olleet parhaimmillamme. Peräkkäisten päivien otteluissa tarvitsee sitä, että maalivahti astuu esiin, ja hän ehdottomasti teki niin, Nugent-Hopkins jatkoi.

Tiistain vastaisena yönä Edmonton murjoi Nashvillen 8–3. Tuolloin Smith vartioi Edmontonin maalia. Koskinen sai näyttöpaikkansa, kun joukkue oli nopeasti jälleen tositoimissa.

– Heidän maalivahtinsa teki muutaman ison torjunnan, ja hänelle pitää antaa tunnustusta, Dallasin hyökkääjä Corey Perry myönsi.

Koskisen kevät on erilainen kuin syksy

Koskinen kantoi syyskaudella päävastuun Edmontonin maalilla, kun hän torjui 26 ja Smith 20 ottelussa. Koskinen pysäytti kiekot yli 91 prosentin varmuudella ja torjui voittoja Smithiä useammin.

Vuodenvaihteen jälkeen asetelma kääntyi. 37-vuotias Smith nappasi ykkösmaalivahdin tontin itselleen eikä Koskiselle ole riittänyt kuin hajaotteluita. Tammi-, helmi- ja maaliskuussa Smith on torjunut 17 ottelussa ja Koskinen vain yhdeksässä. Smith on voittanut otteluistaan 12 ja Koskinen vain kolme, joten marssijärjestys on ollut selvä.

Mikko Koskinen on jäänyt Oilersissa kakkosvahdiksi.

Dallas-ottelun esitys on Koskiselta muistutus siitä, että hän pystyy edelleen venymään huippusuorituksiin. Edmonton tähtää menestykseen pudotuspeleissä ja tarvitsee kaksi hyvävireistä maalivahtia.

–Jokaisesta voitosta saa lisää itseluottamusta koko sakille. Siitä pystymme rakentamaan, Koskinen paalutti.

Pistepörssiä johtava saksalaishärkä Leon Draisaitl ja kahdesti pistepörssin voittanut Connor McDavid tyytyivät nyt kumpikin yhteen syöttöpisteeseen. Nugent-Hopkins napsi pisteet 1+1 ja alleviivasi Chiassonin kanssa sitä, että Edmontonilla riittää ratkaisijoita.

Armia alivoiman erikoismiehenä

Itälohkossa pelaavan Montrealin tehtävä on epätoivoinen, kun se yrittää nousta pudotuspeleihin ja otti 6–2-pakkovoiton New York Islandersista. Montrealin luottomiehistä Joel Armia merkkautti pisteet 1+1 ja Artturi Lehkonen 0+1.

Armia pelasi erityisesti alivoimalla hyvän ottelun, kun Islanders ei päässyt rokottamaan hänen jäällä ollessaan. Kruunuksi hyökkääjä napsi molemmat pisteensä alivoimalla, kun hän pohjusti toisessa erässä Paul Byronin maalin ja viimeisteli päätöserässä loppulukemat.