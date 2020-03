Kommentti: Tuukka Rask on takonut NHL:ssä huikeat tilastot – ne tuovat suomalaiselle himoitun palkinnon

Tuukka Rask on kaksin käsin kiinni Vezinassa, kirjoittaa NHL-kirjeenvaihtaja Ville Touru.

Tuukka Rask on kuulunut NHL:n maalivahtieliittiin jo kymmenen vuoden ajan.

Hänet on palkittu sarjan parhaana maalivahtina kerran, kaudella 2013–14. Mikä erikoista, Rask ei kyseisen kauden lisäksi ole ollut kertaakaan kolmen palkintoehdokkaan joukossa.

Tällä kaudella on pomminvarmasti. Boston Bruinsin suomalaisvahti on suursuosikki voittamaan parhaalle maalivahdille jaettavan Vezina Trophyn.

Savonlinnalainen pelaa 32-vuotiaana jopa uransa parasta kautta.

Raskin päästettyjen maalien keskiarvo 2,13 on NHL:n pienin ja torjuntaprosentti 92,8 vain kymmenyksen päässä parhaasta yli kymmenen ottelua pelanneiden osalta.

Pelejä Raskilla on takana 39, joista voittoja 25 ja varsinaisen peliajan tappioita vain seitsemän.

Erityisen hurjana Rask on ollut kotiluolassaan TD Gardenissa, jossa 21 pelistä hän on hävinnyt varsinaisella peliajalla vain yhden – senkin vasta helmikuun 25. päivänä.

Kun runkosarjaa on jäljellä päivälleen kuukausi eli joukkueesta riippuen 14–18 ottelua, Vezina-kisassa on vaikea nähdä yhtäkään todellista haastajaa Raskille.

Lähimpänä on Tampan Andrei Vasilevski, joka vei palkinnon viime vuonna. 25-vuotias venäläinen yltyi alkukauden vaikeuksien jälkeen hurjaan lentoon ja nosti joukkueensa kärkitaistoon, mutta viime aikoina Vasilevski on jälleen kyykännyt useamman kerran.

Vezina Trophysta äänestävät runkosarjan jälkeen NHL-joukkueiden GM:t.

Rask pysäyttää kiekkoja huippuvireessä.

Maalivahteja arvioitaessa on syytä huomioida aina myös joukkueen kenttäpelaajat. Boston on parasta A-ryhmää, mutta siitäkin huolimatta Rask on ollut joukkueen luotettava ja eleetön selkänoja läpi kauden. Illasta toiseen varmuutta huokuva suomalaisvahti on pitänyt tasonsa koko ajan korkealla, ja juuri se on hänen suurin vahvuutensa.

Ei Rask ilmaiseksi ole huipputilastojaan saanut. Edistyneiden tilastojen valossa Rask on ollut NHL:n ykkösvahdeista selvästi vaikeimmin ohitettava.

Raskin torjuntaprosentti on Corsica-sivuston mukaan 1,37 prosenttiyksikköä vastustajien maalipaikkatilastojen perusteella odotettua parempi, mikä on selvästi kovin lukema kaikista ykkösvahdeista. Esimerkiksi Tampan Vasilevskilla toteutunut torjuntaprosentti on 0,18 prosenttia odotetta heikompi.

Rask on siis pelastanut torjunnoillaan Bostonille runsaasti pisteitä.

Rask on pysynyt tuoreena

Tiistain kierroksen Tampa-voiton myötä itäistä konferenssia näytöstyyliin johtava Boston on tällä hetkellä tiukimmin kiinni runkosarjan voitossa, eikä läpi kauden huipputasolla torjuneelle Raskillekaan ole nähdyn perusteella odotettavissa tason heilahteluja.

Kaiken kokenut mutta silti maalivahdin huippuiässä oleva Rask on henkiseltä kantiltaan rautainen.

Raskin huippuvireen taustalla tärkeä tekijä on kakkosvahti Jaroslav Halak. Slovakkikonkarin ansiosta Raskin ei tarvitse huhkia runkosarjassa lähellekään monien muiden ykkösvahtien veroisia pelimääriä. Näin ollen suomalainen on vielä monia virkaveljiään tuoreempi, kun kauden tärkeimmät pelit käynnistyvät huhtikuussa.

Rask pelannee runkosarjassa liki tasan 50 ottelua – ehkä yksi tai kaksi vähemmän. Muiden sarjan kärkijoukkueiden maalivahdit, Tampan Vasilevski ja St. Louisin Jordan Binnington huhkinevat puolestaan yli 60 peliä.

Trendi on sama nyt toista kautta putkeen, sillä jo viime kaudella Raskin pelimäärää (46) pudotettuun tuntuvasti aiemmista vuosista. Se kantoi lopulta hedelmää, kun hän vei joukkueen vain voiton päähän Stanley Cupista sen arvokkaimpana pelaajana.

Tänäkin keväänä Raskille on pedattu iso ruutu Bostonin kannujahdissa.