Mikael Granlundin kurssi NHL:ssä kääntyi kuin salamaniskusta – ”Kaikki pelaajat sitä aina toivoo”

Granlund on ollut Nashvillen parhaimmistoa jo pitkään.

Mikael Granlund on noussut varjoista takaisin parrasvaloihin. Peli luistaa, ja perhekin on kasvamassa.

Vuodenvaihteen jälkeen NHL:ssä on ollut kolme suomalaiskomeettaa ylitse muiden: Sebastian Aho, Tuukka Rask ja Mikael Granlund.

Kahden ensin mainitun kohdalla loistovire on ollut odotettua. Kauas parrasvalojen ulkopuolelle taantuneen Granlundin paluu eturiviin on kuitenkin ollut kauden kovimpia suomalaistemppuja.

Granlund on tehnyt 20 edellisessä ottelussa tehot 10+5. Osumista peräti neljä oli voittomaaleja, ja mukaan mahtui viime torstain ottelussa vain 0,1 sekuntia ennen loppua tehty huipputärkeä tasoitusmaalikin.

– Viime aikoina on kieltämättä mennyt hyvin. Onnistuminen on aina kivaa varsinkin, kun maalit ovat olleet tärkeitä ja olen pystynyt auttamaan joukkuetta kääntämään tiukkoja pelejä, Granlund sanoi ennen maanantain Edmonton-ottelua.

– Pudotuspelitaisto on nyt niin tiukkaa, että kaikki pisteet ovat tärkeitä. Tämä on kivaa aikaa pelata.

Nashville nousi viime viikolla pudotuspeliviivan yläpuolelle ensi kertaa sitten marraskuun.

Iso kiitos siitä kuuluu Granlundille, joka on roihunnut joukkueen ykköshyökkääjänä jo toista kuukautta.

Granlund palasi lähes vuoden jatkuneen korpivaelluksensa jälkeen tasolleen heti sen jälkeen, kun Nashville vaihtoi valmentajaansa tammikuun alussa. Peter Laviolette sai tehdä tilaa aiemmin tällä kaudella New Jerseystä potkut saaneelle John Hynesille.

– Sen jälkeen vastuuni on kasvanut. Olen päässyt tärkeissä tilanteissa paljon jäälle. Totta kai se auttaa omaa peliä. Kaikki pelaajat sitä aina toivoo, useina iltoina yli 20 minuuttia pelaava suomalaistähti sanoi.

– Nyt myös kiekot ovat menneet sisään, ja sitä kautta pelaaminen helpottuu. Kasvanut vastuu on auttanut paljon. Hynes on ollut tosi hyvä koutsi. Olemme tiivistäneet puolustamista ja pelanneet ihan hyvin. Olemme kääntäneet paljon tiukkoja pelejä eduksemme.

Granlund on ollut uuden valmentajan John Hynesin tärkein luottohyökkääjä.

Hynes ei ole epäröinyt tarttua härkää sarvista. Nashvillen kautta on leimannut ajoittainen lepsuilu, mutta Hynes on penkittänyt tarvittaessa myös joukkueen nimekkäitä tähtiä Ryan Johansenista ja Matt Duchenista lähtien. Aina hartiavoimin töitä tekevä Granlund on paistattelut hyökkäyksen peliaikakuninkaana.

Granlundin kauden 59 ottelun pistesaldo on 17+13=30. Vaikka kauden ensimmäinen puolikas oli kaikilla mittareilla mitattuna surkea, pitää myös muistaa, ettei kukaan muukaan Nashvillen hyökkääjistä onnistunut odotetusti.

Granlund onkin nyt vain yhden maalin päässä joukkueen sisäisen maalipörssin kärkipaikasta.

Mihin kasvava perhe asettuu?

Granlundin ympärillä velloi vielä pari kuukautta sitten voimakkaita siirtohuhuja. Suomalaistähti on kuitenkin noussut tällä hetkellä Nashvillelle niin korvaamattomaksi pelaajaksi, ettei seura voinut päästää tästä irti.

Granlund kertoi seuranneensa siirtorajan tapahtumia. Omastakaan kohtalosta ei voinut olla täysin varma.

– Se on osa bisnestä. Totta kai katson, mitä tapahtuu, mutta kiva, että saimme pidettyä koko porukan kasassa.

Reilun vuoden ajan Nashvillessä pelanneen Granlundin sopimus loppuu kuluvan kauden jälkeen. Hän pääsee ensi kertaa urallaan valitsemaan vapaasti seuransa.

Vielä joku aika sitten Granlundin jatkosopimusta Nashvilleen pidettiin täytenä mahdottomuutena, mutta parin viime kuukauden otteet ovat tehneet siitäkin täysin mahdollisen ratkaisun.

Granlund (vas.) on tehnyt Nashvillelle viime viikkoina useita tärkeitä maaleja.

Granlund kertoo viihtyneensä erinomaisesti Tennesseessä.

– Olen tykännyt ja viihtynyt oikein hyvin. Meillä on hyvä joukkue ja oikein kiva ja hieno kaupunki. Tosin vähän erilainen verrattuna Minnesotaan. Siellä jääkiekko oli niin iso juttu ja kaikki pyöri sen ympärillä, mutta täällä on vähän tietyllä tavalla ollut rauhallisempaa sen suhteen.

Viime kuukausien otteillaan markkina-arvoaan tuntuvasti nostanut Granlund metsästänee kesällä pitkää ja rahakasta sopimusta. Vielä hän ei suostu sanomaan suoraan, haluaisiko jäädä perheineen Nashvilleen myös kuluvan kauden jälkeen.

– Sitä katsotaan kun aika on, mutta olen kyllä tykännyt ajasta täällä. Tietysti nyt kun peli kulkee ja tulee paljon vastuuta, jääkiekko on erittäin mukavaa. Mutta jatkon näkee sitten. Siihen vaikuttaa moni eri asia, Granlund muotoili.

Entistä merkittävämmän tulevan kesän valinnasta tekee kasvava perhe. Granlundin Emmi-vaimo odottaa parille toista lasta. Milo-poika syntyi viime vuoden helmikuussa.

– Alkuun lapsen kanssa tietenkin on paljon uutta ja opettelua rytmien kanssa, mutta kivaa on ollut. Ja kaikki on mennyt erinomaisesti.

Viime kesänä naimisiin menneiden Granlundien perheeseen syntyy tänä vuonna toinen lapsi. Kuva kesältä 2017.

– Tietenkin asioita laittaa nyt vähän eri perspektiiviin, ja päivärytmi on erilainen. Pitkät päikkärit ja sellaiset ovat jääneet vähän vähemmälle.

Granlundien toinen lapsi on tyttö.

– Vanhemmuus on ollut ihan mahtavaa aikaa. Tässä opitaan vielä ja koetetaan saada tähän yhtälöön kaikki paremmaksi koko ajan.

– On ollut tosi kivaa ja hienoa nähdä lapsen kasvavan, Granlund hehkutti.