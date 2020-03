Floridan synkkä syöksykierre yltyy NHL:ssä, taas tuli nolosti kuokkaan – Barkov kadonnut

Aleksander Barkov on kadonnut kuvasta kauden toistaiseksi tärkeimmillä hetkillä.

Aleksander Barkovin johtama ykkösketju laidoilla Jonathan Huberdeau ja Jevgeni Dadonov jäi ilman tehopisteitä jo kolmannessa pudotuspelitaistelun kannalta elintärkeässä ottelussa putkeen.

Tällä kertaa Florida kärsi 0–3-kotitappion lännen keskikastin Calgarylle.

Kovin satsauksin kauteen lähteneen Floridan taival on luisumassa jälleen kohti tuttua päämäärää, pudotuspelien ulkopuolelle jäämistä.

Se on nyt hävinnyt viisi kuudesta viime pelistään ja tippunut idässä jo 11:nneksi. Matkaa viimeisellä pudotuspelipaikalla olevaan Columbukseen on jo viisi pistettä.

Floridan murheenkryyni on ollut jälleen puolustus. Se on päästänyt karmeat 3,33 maalia ottelua kohden, mikä on toiseksi eniten kaikista NHL-joukkueista. Edellä on vain sysisurkea sarjan häpeäpilkku Detroit (3,78).

Nykyisillä otteillaan Floridalla ei ole toivoakaan menestyksestä keväällä.

Floridalla on jäljellä vielä 16 runkosarjan ottelua.