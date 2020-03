Barkovin tehot kadonneet kriittisillä hetkillä – Sebastian Ahon hurja pisteputki poikki – ”Se on ihan sama”

Florida on luisumassa tätä menoa jälleen kohti tuttua kohtaloa.

Florida Panthers on pelannut pudotuspeleissä vain kerran seitsemän viime kauden aikana. Joukkueen suomalaiskapteenin Aleksander Barkovin uran toinen pudotuspelikokemus uhkaa jäädä tätä menoa tänäkin keväänä haaveeksi.

Lauantain kierroksella Florida konttasi kotonaan tyvipään Chicagolle voittolaukauskisassa 2–3. Tappio oli kiivasta pudotuspelitaistoa käyvälle joukkueelle neljäs edellisten viiden pelin aikana.

Florida on valahtanut itäisessä konferenssissa jo 11:nneksi. Eroa pudotuspeliviivaan sillä on kuitenkin vain kolme pistettä.

Tärkeissä viime peleissä Barkov ja hänen johtamansa ykkösvitja on loistanut poissaolollaan tulostaululta.

Barkovin pantterilauma taistelee kynsin ja hampain pudotuspelipaikasta.

Vaikka Barkov on nakutellut kauden 61 ottelussa 62 pistettä, pudotuspelitaiston kannalta kriittisissä parissa viime pelissä Barkov on jäänyt tyystin ilman tehoja, eikä neljän edellispelin yhteissaldokaan ole kuin vaatimaton 0+2.

Ahon pisteputki poikki

Sebastian Ahon 14 ottelun pisteputki kirjattiin historian kirjoihin pisimpänä Carolinan pelaajan putkena sen 23 vuoden historian aikana.

Lauantai-iltana Montrealissa Ahon putki katkesi.

Kotijoukkue Canadiens johti ottelua jo 3–0, mutta Carolina kampesi vielä tasoihin pelatessaan ilman maalivahtia.

Jatkoajalla Jeff Petry ratkaisi 4–3-voiton jo lähes pudotuspelihaaveensa menettäneelle Canadiensille.

– Vähän huono startti joukkueelta. Hienosti tultiin kolmannessa erässä tasoihin. Tärkeä piste, mutta yksi annettiin ihan turhaan pois sillä, ettei oltu avauserästä asti ytimessä.

– Kolmanteen erään saimme sen oman grindauskiekkomme toimimaan: löimme päätyyn, menimme maalille ja löimme sinne kiekkoa. Kaikki kolme maaliakin saimme viivakudeista. Se on sitä meidän peliä.

Aho todisti lähietäisyydeltä Carolinan 3–3-tasoitusta varsinaisen peliajan viime hetkillä.

Voitontahtoista Ahoa ei oman pisteputken katkeaminen juuri haitannut.

– Se on ihan sama, mutta olisi ollut hienoa ottaa toinen sarjapiste mukaan.

Carolina käy kiivasta pudotuspelitaistoa idässä. Tällä hetkellä se on ensimmäisenä joukkueena viivan alapuolella. Edessä olevaan ja kaksi peliä enemmän pelanneeseen Columbukseen on kuitenkin matkaa vain yksi piste, joten Carolinalla on kaikki vielä hyvin omissa käsissä 18 ottelua ennen runkosarjan loppua.

– Tosi monta joukkuetta on mukana samassa taistelussa. Jokainen peli ja piste on tärkeä. Nyt on se aika, kun täytyy puskea eteenpäin ja kairata voittoja.

– Tähän aikaan vuodesta on hieno pelata, Aho sanoi.