Kaapo Kakko joutuu kuuntelemaan NHL:ssä vinoilua erikoisesta työkalustaan – ”Välillä kokeilevat sitä”

Kaapo Kakon rooli on löytynyt jo pitkään Rangersin kolmosketjusta.

Suomalaistulokkaan ”sählymaila” ei ole jäänyt huomioitta myöskään NHL:ssä.

Kaapo Kakon otteita jäällä seuratessa huomio kiinnittyy joka kerta ensimmäisenä erikoisen lyhyeen mailaan.

Myös New York Rangersin muut pelaajat ovat iskeneet silmänsä suomalaistulokkaan työkaluun.

– Jotkut pelaajat välillä kokeilevat sitä ja naureskelevat, Kakko kertoo.

Kakon maila on kiinnittänyt huomiota aina siellä, missä hän on vuosien saatossa pelannut. Juniorivalmentajat maajoukkueita myöten ovat yrittäneet saada superlupausta vaihtamaan pidempään mailaan.

Kakon mukaan Rangersilta ei kuitenkaan ole tullut sen suurempaa palautetta asiasta, vaikka suomalainen antaa esimerkiksi ulottuvuudessa roimasti tasoitusta normaalikokoisella mailalla pelaaville.

– Se on totta, mutta olen tottunut sillä pelaamaan, ja peli on kulkenut ainakin ennen tätä kautta ihan kivasti. En usko, että tämä kausi on ollut mailasta kiinni.

Kakon maila on poikkeuksellisen lyhyt.

Kakko on saanut huomata nopeasti NHL:n kovuuden ja sen, ettei edes jättiorganisaation seuraavaksi vapahtajaksi pedatulle kärkivaraukselle anneta ilmaiseksi peliaikaa.

59 ottelun jälkeen kasassa on tehot 8+12=20. Edellisten 43 ottelun aikana Kakko on tehnyt kaksi maalia. Plus–miinus-lukema -22 on Rangersin ylivoimaisesti heikoin.

Kovavireinen Rangers on noussut taistelemaan pudotuspelipaikasta, ja Kakko on saanut tyytyä jo pitkään vain reilun kymmenen minuutin jääaikoihin kolmosketjun laidassa.

Tilanne on ollut uusi aina joukkueensa ykköstykistöön kuuluneelle nuorukaiselle.

– Ei se sellainen rooli ole ollut kuin vielä alkukaudella odotin. Aika isolla itseluottamuksella ja isoin odotuksin lähdin viime kauden jälkeen tähän kauteen.

– En voi sanoa, ettenkö olisi saanut mahdollisuuksia isommassa roolissa. Nyt se on jäänyt siihen 10 minuuttiin ja kolmannessa erässä saan yleensä sen pari vaihtoa. Ei se ihan sellainen homma ole, ihan kauheasti nautin. Mutta joukkue pelaa hyvin, ei siinä mitään.

Vaikka vastuu on kauden edetessä pienentynyt, Kakko kokee kehittyneensä ensimmäisellä NHL-kaudellaan.

– Mielestäni olen mennyt kauden aikana eteenpäin. Alkuun oli tietysti hakemista, kun oli kaikki uudet jutut, kaukalot ja muut. Vaikka peliaika onkin tippunut, olen mennyt mielestäni oikeaan suuntaan.

– Ei kukaan ole 18–19-vuotiaana valmis pelaaja, Kakko muistuttaa.

Hän on saanut vertaistukea myös toiselta tuskaista kautta pelaavalta suomalaislupaukselta Jesperi Kotkaniemeltä, jonka tie vei tovi sitten Montrealista farmiliigaan. Kakko kertoo, että 19-vuotiaat kaverukset ovat yhteydessä lähes päivittäin.