Kommentti: Kaapo Kakon NHL:n valloitus muuttui tuskien taipaleeksi – yksi synkkä lukema paljastaa pahimman ongelman

Odotukset Kaapo Kakon debyyttikautta kohtaan olivat aivan liian korkealla niin kiekkoyleisöllä kuin Kakolla itselläänkin, kirjoittaa NHL-kirjeenvaihtaja Ville Touru.

Kaapo Kakon tulokaskausi New York Rangersissa on ollut tuskien taival.

Hiljattain 19 vuotta täyttänyt Kakko on tehnyt 58 ottelussa 8+12=20 tehopistettä. 42 edellisessä pelissä on syntynyt kaksi maalia.

Pelipaikka on seilannut kauden aikana ykkösketjusta neloseen ja kaikkea siltä väliltä. Peliaikakeskiarvo on runsaat 14 minuuttia, mutta viime aikoina jääaika on ollut lähes poikkeuksetta lähempänä kymmentä minuuttia.

Jo pitkään on ollut selvää, että odotukset Kakon debyyttikautta kohtaan olivat aivan liian korkealla niin kiekkoyleisöllä kuin Kakolla itselläänkin. Hän purki turhautumistaan jo NHL-uransa kuudennen pelin jälkeen manaamalla, ettei nauttinut jääkiekosta.

Syyskauteen mahtui hetkellinen tehojakso, mutta se ei kauan kestänyt, kun Kakko putosi jälleen nopeasti parrasvalojen ulkopuolelle. Siellä hän on tarponut nyt kolmisen kuukautta.

Kakko on vielä kaukana valmiista pelaajasta, kuten yleensä kaikki muutkin 18-vuotiaana NHL-uransa aloittavat.

Vaikka pelipaikka on löytynyt pääosin kolmosketjun laidasta ja kakkosylivoimasta, hän on saanut kauden aikana mahdollisuuksia myös parhaiden pelaajien rinnalla. Sielläkään Kakko ei ole pystynyt osoittamaan, miksi hänelle pitäisi antaa nykyistä enemmän peliaikaa.

Tasakentällisin pelatessa Kakko on tehnyt 58 ensimmäisessä ottelussaan vaivaiset kahdeksan tehopistettä. Hänen teholukemansa -23 on Rangersin ylivoimaisesti heikoin.

Kakko on saanut jopa yllättävän paljon luottoa siihen nähden, että Rangers yrittää yhä kiilata pudotuspeleihin ja suomalaishyökkääjä on usein jäällä ollessaan ollut riski omalle joukkueelle.

Kakko tekisi varmasti enemmän tehopisteitä esimerkiksi joukkueen supertähden Artemi Panarin ketjussa, mutta joukkueen etu se ei olisi.

Tasakentällisin pelatessa Kakko on tehnyt 58 ensimmäisessä ottelussaan kahdeksan tehopistettä.

Suoritusvarmuudessa petrattavaa

Kakko väläyttelee tasaisesti henkilökohtaista taitoaan kiekollisena, mutta siihen hänen ansionsa usein jäävätkin.

Hänen kokonaisvaltainen suoritusvarmuutensa on vielä kaukana edes keskitason NHL-pelaajasta.

Silti tärkein kehityskohde niin Kakon itsensä kuin joukkueen kannalta on hänen suoritusvarmuutensa puolustussuuntaan. Siitä kertoo jo synkkä plusmiinus-lukemakin.

Puolustuspelaaminen on tunnetusti hyökkäämisen perusta. Omiin ei saa vuotaa. Se on myös jokaisen pudotuspeleihin hamuavan NHL-valmentajan mielessä, kun pelaajien vastuuta pohditaan.

Kakko on parantanut kauden edetessä kamppailupelaamista, mutta hän on yhä fyysisesti raakile. Myös luistelussa on kehitettävää. Hän on usein potkun tai kaksi jäljessä eikä pysty esimerkiksi paineistamaan vastustajaa riittävästi.

Kakon puolustuspelaamista syö myös hänen poikkeuksellisen lyhyt mailansa, jolla hän antaa ulottuvuudessa roimasti tasoitusta.

Kakon valmentajat juniorimaajoukkueita myöten ovat kehottaneet useita kertoja vuosien saatossa nuorukaista vaihtamaan pidempään mailaan, mutta tämä on pitänyt sitkeästi päänsä.

Lyhyellä mailalla kiekon kontrollointi ja laukominen pienestä tilasta on helpompaa, mikä voi auttaa Kakkoa tulevaisuudessa, mutta ainakin ensimmäisellä NHL-kaudella ”sählymaila” on vaikuttanut olleen Kakolle enemmänkin rasite kuin valtti.

Kaapo Kakon plus–miinus-lukema on Rangersin heikoin.

Itseluottamus kateissa

Kovista odotuksista johtuen Kakon pelihuumori on ollut koetuksella. Tehottomuus on nakertanut nuoren miehen pääkopassa ja itseluottamus on ollut kadoksissa.

Kakko tyytyy usein pyörimään puolustusalueella suorin polvin ja on jatkuvasti ratkaisevat sekunnin kymmenykset myöhässä, kun pitäisi antaa painetta ja iskeä kiinni vastustajaan. Kenties tehottomuudesta johtuva hampaiden kiristely heijastuu puolustuspelaamiseen, sillä kaikki ei tunnu olevan omassa päässä aina pelissä.

Kakko ei myöskään pääse joukkueen kiekollisessa pelissä ytimeen. Kadoksissa olevasta itseluottamuksesta johtuen hän tee itseään pelattavaksi ja osoittaisi haluavansa pelivälineen itselleen.

Kakolle tulee joka ottelussa runsaasti vaihtoja, joissa hän ei ole lainkaan tekemisissä kiekon kanssa. Silloin hän on ollut joukkueelleen hyödytön.

Myös kaukalon ulkopuolella Kakko on vaikuttanut olevan ulkopuolinen. Hän tuntuu olevan harvoin tekemisissä ketjukaveriensa kanssa, ei käytä kaukalossa ääntä ja pukukopissakin on kanssapelaajien mukaan hiljainen.

Jotain kertoo sekin, että Kakko lähti viikon mittaisella tähdistötauolla koti-Suomeen.

Ei vielä kiirettä

Nähdyn perusteella on epärealistista odottaa, että Kakko olisi vielä ensi kaudellakaan niin luotettava pelaaja puolustussuuntaan, että päävalmentaja David Quinn uskaltaisi peluuttaa suomalaista ykkösketjun minuuteilla isossa roolissa – etenkään, jos hyökkäyspään tulos ei ole poikkeuksellisen kovaa.

Kannattaa myös muistaa, ettei 19-vuotiaana Kakolla ole kiirettä huipulle. NHL-pelaaja hänestä tulee varmasti, mutta vasta tulevat vuodet osoittavat, tuleeko Kakosta sen tason ykköstähti, jota hänestä odotetaan.

Kakon tilanne ei ole lisäksi mitenkään poikkeuksellinen. Tismalleen samassa jamassa on myös viime kesän ykkösvaraus Jack Hughes joen toisella puolen New Jersey Devilsissä.

Vaikka Hughes on saanut pelata Kakosta poiketen panoksettomia pelejä isommalla peliajalla jo pitkään, hänellä oli 52 ottelun jälkeen kasassa vain 7+13=20 pistettä.

Kaapo Kakko on Rangersin kirkkain tulevaisuuden lupaus.

Kakon tilanteessa ei ole siis mitään erikoista. Pikemminkin molempien viime kesän kärkivarausten tilanne osoittaa, kuinka todella poikkeuksellista on, jos pelaaja kykenee pelaamaan läpi kauden isossa roolissa NHL:ssä heti varaustilaisuutta seuraavalla kaudella.

Kakon kannalta lupaavaa ovat viestit joukkueen sisältä, joiden mukaan hänen työmoraalinsa ja oppimishalunsa ovat korkealla.

Tulokaskausi on ollut Kakolle itselleenkin niin suuri pettymys, ettei kesällä Turussa säästellä hikipisaroita.

Jos ja kun Kakon asenne ja työmoraali ovat kunnossa, katse kääntyy taustavoimiin, joiden pitää taata 19-vuotiaalle huippulupaukselle parhaat mahdolliset puitteet kehittyä.

Pelkästään verenmaku suussa pururataa kiertämällä ja takakyykkyä repimällä kenestäkään ei tule nykypäivänä huippupelaajaa. Eliittitasolle NHL:n kärkiketjun tähtipelaajaksi päästäkseen fysiikka-, luistelu- ja muun valmennuksen on oltava neljän kesäkuukauden ajan huippuluokkaa.