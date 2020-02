Kesken NHL-ottelun luhistunut Jay Bouwmeester astui takaisin julkisuuteen – ”Tämä on vaikeaa”

Vaihtopenkille tuupertunut St. Louisin puolustaja Jay Bouwmeester kävi sydänleikkauksessa.

St. Lousin Bluesin luottopuolustaja Jay Bouwmeesterin sydän pysähtyi kesken joukkueen vierasottelun Anaheim Ducksia vastaan 12. helmikuuta.

Pelaaja tuli tajuihinsa ja vietiin sairaalaan, ja hänen sydämensä leikattiin vielä samalla viikolla. Hänelle asennettiin sydänoperaatiossa implantoitava defibrillaattori, joka tasaa ja palauttaa epätasaista sydämen rytmiä.

Bouwmeester ja seuran GM Doug Armstrong pitivät keskiviikkona tiedotustilaisuuden,jossa Armstrong ilmoitti, ettei pelaaja palaa kokoonpanoon enää tällä kaudella. Samalla Bouwmeester tuli takaisin julkisuuteen ensimmäistä kertaa onnettomuuden jälkeen. Seura tiedotti asiasta verkkosivuillaan.

– On päätöksiä, joita minun on tehtävä. Se on myöhemmin edessä. Tämä on vaikeaa, mutta oikeastaan jääkiekko ei ole ollut ensimmäisenä mielessäni pariin viikkoon, Bouwmeester kuvaili seuran tiedotteessa.

– Voin ihan hyvin, joten tätä voisi verrata johonkin toiseen loukkaantumiseen. Mutta on muistutettava itseään, miksi en ole pelaamassa. Se laittaa asioita perspektiiviin.

Bouwmeesteriltä jää päätöksen myötä pelaamatta loput runkosarjasta sekä tulevat playoff-ottelut. Pidempiaikaisempia päätöksiä uran jatkosta hän ei osannut vielä antaa.

– Luulen, että minun on arvioitava sitä vielä, enkä ole vielä tehnyt sitä, pelaaja avaa.

– Puhuimme pidemmän aikavälin asioista, mitä saattaa tapahtua tai sitten ei, ja olimme molemmat sitä mieltä, että on vasta helmikuu, eikä tässä kohtaa tarvitse vielä tehdä sellaisia päätöksiä. Hän aikoo nyt viettää aikaa perheensä kanssa ja palata näihin asioihin kesällä, Armstrong kertoi.

Bouwmeester on pelannut jo vuonna 2002 alkaneella NHL-urallaan yli 1200 runkosarjaottelua. Viime kevään Stanley Cupin lisäksi hän on voittanut Kanadan maajoukkueessa muun muassa yhden olympia- ja kaksi MM-kultaa sekä kaksi kertaa World Cupin.