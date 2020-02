Joonas Donskoi tarjoili voittomaalin komeasti – piste-ennätys häämöttää

Colorado porskuttaa voittoputkessa.

Tiukasti läntisen konferenssin kärkipaikasta kamppaileva Colorado otti neljännen peräkkäisen voiton lyömällä Buffalon kotonaan 3–2.

Tiukka kamppailu eteni tasatahtia aina päätöserän puoliväliin asti, kunnes kotijoukkueen Joonas Donskoi karkasi vartioinnistaan maalin takana ja tarjoili namupassin maalinedustalle, josta J.T Compher laukoi 3–2-voittomaalin.

Voitolla loukkaantumishuolien kanssa painiva Colorado nousi lännessä toiseksi ohi Dallasin ja vain kolmen pisteen päähän kärkijoukkue St. Louisista, joka on pelannut kaksi ottelua Coloradoa enemmän.

Buffaloa vastaan runsaat 14 minuuttia jääaikaa saaneen Donskoin kauden 57 ottelun pistesaldo on nyt 15+17=32. Vaikka tahti on romahtanut alkukauden hulluista päivistä, 27-vuotias raahelainen on jo tehnyt uuden maaliennätyksensä, ja piste-ennätykseenkin on matkaa enää viisi pistettä.

Kauden 30 ensimmäisen pelin aikana Donskoi hurjasteli 13+14=27 pistettä. Joulukuun alkupuolen jälkeen 27 ottelussa on nyt syntynyt tehot 2+3.