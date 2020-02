Kommentti: Farmiliigaan pudonnut Jesperi Kotkaniemi on varoittava esimerkki NHL:n vaarallisesta suuntauksesta

Montreal Canadiens hätäili Jesperi Kotkaniemen kanssa. Nyt seura ja pelaaja maksavat siitä hintaa, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Paluu maanpinnalle. Näin voisi kuvailla Jesperi Kotkaniemen, 19, toista kautta NHL:ssä. Vihkoon on mennyt ja raskaasti.

Ja tästä kritiikki menee moneen eri osoitteeseen. Montreal Canadiensin kultakimpale yllätti monet viime kaudella murtautumalla 18-vuotiaana märkäkorvana Les Habitants’n kokoonpanoon.

Tulokaskausi oli monin tavoin yllättävä – jo siitäkin lähtökohdasta, että Kotkaniemi ylipäätään pelasi koko kauden Montrealissa.

Alun perin Kotkaniemen piti palata kasvattajaseuraansa Porin Ässiin johtamaan patapaitoja keskikaistalla, mutta porilaisten farssi muutti suunnitelmia. Canadiensin johtoportaassa tehtiin kylmää kalkylointia ja päätettiin pitää pelaaja Montrealissa. Päätös oli rohkea, mutta ymmärrettävä.

Kotkaniemi väläytteli jo ensimmäisissä NHL-otteluissa pelirohkeuttaan ja poikkeuksellista pelisilmäänsä. Itsevarma luonnonlapsi näytti hurmaavan pikavauhtia myös montrealilaismedian, joka perinteisesti suhtautuu varauksella nuoriin pelaajiin.

Kotkaniemi oli kokoonpanossa, mutta hyvin suojatussa roolissa. Käytännössä hän ei ottanut puolustuspään aloituksia ollenkaan. Tarkoitus oli pitää nuorukainen poissa puolustusalueelta niin pitkään kuin mahdollista.

Ensinnäkin tämä on kestämätön tilanne, jos aikoo pelata viisikon vaikeimmalla tontilla keskushyökkääjänä.

Siirto laitaan helpotti ja vapautti pelaamista. Siihen nähden, että Kotkaniemi oli tulokkaana fyysisesti vielä täysraakile ja koko sarjan nuorin pelaaja, hän iski taululle napakat tehot. 11 maalia ja 34 pistettä 79 ottelussa on erittäin kunnioitettava saldo.

Samalla odotukset nousivat turhan korkealle.

Kotkaniemi jäi kauden alettua Montrealiin. Helmikuun alussa tie vei AHL:ään.

Ennen tätä kautta Kotkaniemeä istutettiin ennakkospekulaatioissa jopa Canadiensin kakkosketjun keskelle. Sinänsä tämä oli ymmärrettävää, sillä Kotkaniemi on Canadiensin ykkösvaraus (kolmas vuoro) kesältä 2019.

Suomalaissentterin ympärillä on hurjat määrät (lapsen)uskoa ja toivoa, sillä Canadiensilta on puuttunut uskottava ykkössentteri Saku Koivun jälkeen. Nämä lähtökohdat eivät ainakaan vähennä kovia odotuksia kiekkomekassa nuorta suomalaislahjakkuutta kohtaan.

Ongelmana on ollut tulokaskaudesta lähtien se, että Kotkaniemeä on väkisin yritetty istuttaa liian isoihin saappaisiin, koska keskikaistan puutteellisuus on ollut Canadiensin murheenkryyni aivan liian pitkään.

Kiirehtimällä ja hätäilemällä ei ole ikinä saavutettu mitään hyvää nuorten pelaajien kehityksessä, mutta silti trendi on yleistynyt viime vuosina NHL:ssä. Kotkaniemi on tästä yksi varoittava esimerkki.

Vastaavanlaisia vaikeuksia on ollut tällä kaudella Kaapo Kakolla, 19, New York Rangersissa.

Nyt Canadiensin valmennus ja johtoporras maksavat hosumisesta hintaa. On täysin normaalia, että alle 20-vuotiaan pelaajan kehitys jojoilee kausien ja jopa kuukausien sisällä. Maltti on valttia.

Jesperi Kotkaniemi ja Philadelphia Flyersin Robert Hagg ottivat yhteen 16. tammikuuta.

Siitä on annettava pisteet, että Canadiensin valmennusryhmä Claude Julienin johdolla ymmärsi viheltää lopulta pelin poikki helmikuun alussa, kun Kotkaniemi lähetettiin AHL:ään Laval Rocketin riveihin kesken kiivaan pudotuspelikilvan.

Kotkaniemen pelaaminen ja suoritusvarmuus olivat sitä luokkaa, että ennen AHL-komennusta hän istui välillä katsomossa.

Loogisesti ajateltuna tämän kauden piti olla edellistä ehjempi, sillä Kotkaniemi keräsi viime kesänä salilla lisää voimaa ja kiloja hintelään kroppaan, mutta fyysinen kunto on vain yksi osa-alue kokonaisuutta.

Pelillisellä ja henkisellä puolella on ollut tekemistä syyskaudesta saakka. Kun kausi alkoi tahmeasti ja tehoja ei tullut odotetusti, negatiivinen kierre alkoi kasvaa. Nivusvamma ja aivotärähdys vauhdittivat syöksyä.

Tästä turhauttavasta kierteestä Kotkaniemi ei näyttänyt pääsevän Canadiensissa millään eroon kesken kiireisen runkosarjan, joten tässäkin mielessä AHL-siirto oli kaikin puolin viisas ratkaisu.

Kotkaniemeä ei tunnistanut Canadiensin nutussa siksi samaksi pelirohkeaksi pelaajaksi, joka aiemmin kirkassilmäisesti pujotteli isojen pakkien keskellä ja jakeli kiekkoa näyttävästi ketjukavereille. Itseluottamus NHL-askissa oli koetuksella, mikä näkyi kaikessa tekemisessä.

AHL:ssä Kotkaniemi on päässyt pelaamaan hyökkäävässä vastuuroolissa, ja heti alkuun pisteitä tuli hyvällä tahdilla. Kymmenen ottelun jälkeen Kotkaniemi on kerännyt tehot 0+10.

Canadiensin kausi päättyy runkosarjaan, mutta nyt on turha pompotella Kotkaniemeä edestakaisin.

Jos Canadiensin sikariportaassa ollaan kaukaa viisaita, Kotkaniemen annetaan pelata kausi loppuun isolla vastuulla AHL:ssä. Se palvelee porilaistimanttia parhaiten ensi syksyä varten.