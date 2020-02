Sebastian Ahon huima pisteputki on jo ennätyksellinen – vaatimaton tähti vaihtoi kiireesti puheenaihetta: ”Siinä on oma porkkana”

Sebastian Aho on tehnyt jo 36 maalia tällä kaudella. Ennen häntä 13 ottelun pisteputkeen ei ollut pystynyt kukaan Carolina Hurricanesin pelaaja historiassa.

Sebastian Aho on yltynyt huimaan iskuun kauden toistaiseksi tärkeimmillä hetkillä.

Suomen aikaa tiistain ja keskiviikon välisen yön 1–4-kotitappiossa Dallasia vastaan Aho teki jo kauden 36. maalinsa ja kasvatti pisteputkensa peräti 13 ottelun mittaiseksi. Sen aikana on syntynyt tehot 12+7.

Putki on paitsi 22-vuotiaan Ahon oma ennätys myös kaikkien aikojen pisin Carolinan pelaajan pisteputki.

Seuraennätykseen on vielä matkaa viisi peliä, sillä ennen kuin seura siirtyi Carolinaan 1997, se toimi Hartford Whalersin nimellä.

Ahon pisteputki on jo nyt seurahistorian kolmanneksi pisin. Edellä on vain Hartfordin Mike Rogersin 18 ja 17 ottelun putket 1970- ja 80-lukujen taitteesta.

– Maaleja on tullut, ja hyvin on luistinkin liikkunut. Pääfokus on kuitenkin voitoissa. Nyt on sarjataulukossa niin tiukkaa, Aho sanoi ennen tiistain kierroksen Dallas-ottelua.

– Totta kai on hienoa, jos pystyn auttamaan joukkuetta tekemällä pisteitä. Tietenkin haluan pelata tähän aikaan vuodesta mahdollisimman hyvin. Jokainen sarjapiste ja voitto on todella tärkeä.

Maanantain siirtorajalla kovilla hankinnoilla Vincent Trocheckilla, Sami Vatasella ja Brady Skjeillä loukkaantumisista kärsinyttä joukkuettaan vahvistanut Carolina käy huipputasaista pudotuspelitaistoa kivikovassa itäisessä konferenssissa.

Tällä hetkellä se majailee ensimmäisenä joukkueena pudotuspeliviivan alapuolella. Vain kaksi pistettä edellä oleva Columbus on kuitenkin pelannut kolme ottelua Carolinaa enemmän.

Carolinalle jokainen peli on ollut jo pitkään todella tärkeä.

– Huomaan, että mitä pidemmälle kausi menee, intensiteetti nousee. Kyllähän se on hienoa mennä peliin, kun tietää, että jokainen peli on tärkeä. Ja tästä ne muuttuvat vain koko ajan tärkeämmiksi. Hienoa aikaa pelata jääkiekkoa.

Sebastian Aho on vain neljän maalin päässä 40 maalin rajasta, jonka on historiassa rikkonut vain kolme suomalaista: Selänne, Kurri ja Laine.

Aiemmin enemmänkin terävä-älyisenä pelintekijänä tunnettu Aho on lyönyt monet ällikällä lähes käsittämättömällä maalitahdillaan.

Hän on mättänyt 62 ottelussa tehot 36+24=60.

Aiempi maaliennätys meni rikki jo kuusi osumaa sitten, ja nykyisellä tahdillaan maalipörssissä viidentenä oleva suomalainen kolkuttelisi 82 pelin runkosarjan päätyttyä jopa todella harvinaista 50 maalin haamurajaa ensimmäisenä suomalaisena sitten Teemu Selänteen ja kevään 1998.

Aho menee hieman vaikeaksi, kun häneltä kysyy parin ylistävän adjektiivin sävyttämänä hirmuisesta maalivireestä.

– En oikein osaa sanoa, mistä tämä johtuu. Olen ehkä yrittänyt mennä maalinedustalle hieman aiempaa hanakammin ja hakata sieltä niitä toisia tai kolmansia kiekkoja. Tällä kaudella ylivoimaroolini on ollut maalinedustalla. Siitä olen hakannut räkämaaleja. Ehkä se on yksi syy, 36 maalistaan kuitenkin vain seitsemän ylivoimalla tehnyt Aho pohti.

– Kaikki tietenkin otetaan, mitä on tullakseen, mutta en hirveästi tykkää asetella mitään maali- tai pistetavoitteita.

– Ja ei ole toisaalta syöttöpisteitä sitten tullut niin paljon tällä kaudella, vaatimaton oululainen huomauttaa.

Ahosta on tullut maalinedustan herra.

Ahoa ei kiinnosta höpötellä omista maali- ja pistesaldoistaan, vaan hän kääntää nopeasti puheenaiheen mielestään tärkeämpään aiheeseen.

– Meidän ketjumme (Teuvo Teräväinen–Aho–Andrei Svetshnikov) pelaa melkein joka ilta vastustajan kärkiketjuja vastaan. Siinä tarvitsee puolustaakin hyvin, ettei anna niille pisteitä. Ei kyse ole aina vain niistä meidän ketjun omista pisteistä, vaan voitosta pelataan.

– Se peluutus on itse asiassa mukavaa. Siinä on aina sellainen oma porkkana hoidettavana, kun yritämme pimentää vastustajan kärkiketjun ja sen jälkeen käydä räppäämässä itsekin yhden maalin, Aho sanoi.