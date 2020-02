Kommentti: Jesse Puljujärven NHL-unelman tiellä on yksi kriittinen puute

Jesse Puljujärven markkina-arvo NHL:ssä on viime vuosina kärsinyt inflaation, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Jälleen yksi takaraja on takana, kun NHL:n siirtotakaraja umpeutui maanantaina kello 22.00 Suomen aikaa. Loppukauden ajan NHL-seurojen on pärjättävä omasta firmasta löytyvillä pelaajilla.

Siirtorajalla liikkui tällä kertaa neljä suomalaista pelaajaa. Erik Haula ja Eetu Luostarinen menivät Floridaan, Sami Vatanen Carolinaan ja Janne Kuokkanen New Jerseyyn.

Kiinnostavaa oli myös se, kuka suomalaispelaaja jäi kauppaamatta. Oulun Kärpissä tällä hetkellä pelaavan Jesse Puljujärven pelaajaoikeudet säilyvät edelleen Edmonton Oilersilla.

Puljujärvi, 21, on antanut ymmärtää useaan otteeseen, että pelit Oilersissa on pelattu. NHL-portin aukeaminen uudestaan tarkoittaa siis käytännössä kauppaamista toiseen organisaatioon.

Jo syyskaudella oli selvää, että Puljujärvi pelaa kuluvan kauden loppuun Kärpissä. Virallisesti asialle saatiin sinetti 1. joulukuuta, joka oli takaraja uuden NHL-sopimuksen allekirjoittamiselle täksi kaudeksi.

Seuraava ikkuna seurasiirrolle avautuu kauden jälkeen kesällä.

Ongelma on vain siinä, että Puljujärven markkina-arvo NHL:ssä on viime vuosina kärsinyt inflaation.

Siirtotakarajan lähestyessä Oilersin GM Ken Holland ilmoitti medialle, että kiinnostus Puljujärveä kohtaa ei huimannut päätä.

– En ole oikeastaan kaupitellut häntä, eikä kukaan ole oikeastaan kysellyt hänestä, Holland kommentoi viisi päivää ennen siirtorajaa.

Niin tai näin, viesti oli Puljujärven kannalta huolestuttava. Kesän 2016 nelosvarauksen status on romahtanut nopeassa ajassa. Ottajia NHL:ssä on edelleen, mutta millä hinnalla ja mihin rooliin?

Toinen kysymys on, miten palavasti Puljujärvi tähtää takaisin Pohjois-Amerikkaan.

Puljujärvi teki fiksun peliliikkeen palaamalla viime syksynä Ouluun hakemaan uutta vauhtia nuorelle uralleen. Itseluottamus ja pelaajaidentiteetti olivat kateissa kolmen turhauttavan kauden jälkeen.

Kärpissä tuttu hymy on palannut huulille. Peli-ilo on löytynyt tutusta ja turvallisesta ympäristöstä.

Puljujärvi on pelannut sarjajohtajan riveissä kärkiroolissa ja tulosta on tullut tasaisesti. Torniolainen kilpailee tiukasti SM-liigan pistepörssin voitosta. Puljujärvi on tehnyt 49 ottelussa 21 maalia ja 49 pistettä. Tahti on kova.

Päällisin puolin kaikki on mennyt hyvin, mutta tuloksekkaasta kaudesta huolimatta kiinnostus NHL:n suunnalla ei ole raporteista päätellen räjähdysmäisessä kasvussa.

New York Rangers on ollut Pohjois-Amerikasta tihkuneiden tietojen mukaan Puljujärven perässä jo pidempään, mutta varsinaista tarjouskilpailua suomalaishyökkääjästä ei ole käyty.

Jesse Puljujärvi on antanut ymmärtää useaan otteeseen, että hänen pelinsä Edmonton Oilersissa on pelattu.

Tilanne kertoo osaltaan myös laajemmin Puljujärveen kohdistuvasta dilemmasta. Vaikka Puljujärvi on takonut hyvin tulosta liigajäillä, ja maajoukkuepaidastakin on varsin lupaavia näyttöjä Venäjän EHT-turnauksesta, samat kysymysmerkit ovat edelleen ilmassa.

Puljujärvellä on ominaisuuksia, joiden avulla hän pystyisi olemaan vaikuttava pelaaja NHL:ssä. Ensinnäkin raamit (193 cm/91 kg) ovat fantastiset. Solakka ja jäntevä kroppa on kuin tehty modernin voimahyökkääjän vaatimuksiin. Lisäksi luisteluvoima on aina kuulunut vahvuuksiin.

On helppo nähdä, miksi Puljujärvestä on povattu dynaamista NHL-hyökkääjää, mutta toimivan kokonaispaketin voi vesittää yksi tai kaksi kriittistä puutetta. Kun juttelee viisaampien kiekkoihmisten kanssa asiasta, yksi rajoitin NHL-uralle nousee aina esille: Puljujärven suurin puute on vaillinainen peliäly.

Siksi joidenkin kykyjenetsijöiden papereissa oli jo nelisen vuotta sitten Puljujärven kohdalla punakynämerkintöjä.

Puljujärvi pääsee varmasti halutessaan näyttämään kykynsä vielä jossain vaiheessa NHL:ssä, mutta mihin rooliin eväät riittävät?

Pelaajakehityksen arviointi viiden vuoden päähän on vaikeaa puuhaa, mutta jonkinlaista projektiota voi toki tehdä nykyisillä tiedoilla ja näytöillä.

Kaikkihan on mahdollista, mutta on vaikea nähdä Puljujärveä NHL:ssä tulosketjun pelaajana juuri puutteellisen peliälyn takia. Pelin nopea prosessointi ja tilanteiden ennakointi ja tunnistaminen ovat kaikki kaikessa nyky-NHL:ssä.

Tämä kausi on ollut pisteiden osalta vakuuttava SM-liigassa, mutta niin sen pitikin olla jos tavoitteena on pikainen paluu taalajäille. Oleellisempaa on tarkastella, miltä Puljujärven pelaaminen on näyttänyt ja millaisia kehitysaskelia hän on pelaajana ottanut.

SM-liigaan Puljujärvi on taitotasoltaan huima seppä, joka pystyy hakkaamaan pisteitä, mutta EHT-tasolla näkyi jo haasteita, kun pelinopeus ja fyysinen peli kovenivat. Pelaamiseen pitäisi saada lisää suoraviivaisuutta, joka on elinehto NHL-askissa. Sen sijaan Puljujärvi sortuu turhan usein luuppaavaan haahuiluun ja vaistoilla selviytymiseen.

Olisi erittäin mielenkiintoista nähdä Puljujärvi kevään MM-kisoissa mittaamassa rajojaan, mutta jos NHL:stä saapuu isompi hyökkääjäkatras, rooli voi olla tiukassa.

On hienoa, että sympaattinen nuori mies nauttii taas pelaamisestaan ja olostaan Kärpissä. Tämä oli ensimmäinen asia, joka Puljujärven piti löytää Suomessa.

” Puljujärvi sortuu turhan usein luuppaavaan haahuiluun ja vaistoilla selviytymiseen.

Muutenkin kehitystä on tapahtunut, mutta onko riittävästi siihen nähden, että hän uskaltaisi lähteä ensi syksynä taistelemaan työpaikasta armottomaan NHL-mankeliin?

Taannoin Ylen haastattelussa rivien välistä oli luettavissa, ettei Puljujärvi ole suuntaamassa karmit kaulassa rapakon taakse tämän kauden jälkeen, jos sopimusasiat selviävät.

Hän on selvästi nyt mukavuusalueellaan ja onnellinen, mutta väkisin tulee mieleen, että ovatko asiat Oulussa ”liian hyvin” NHL-unelmaa ajatellen?