NHL:n siirtomarkkinat kuumana takarajan kynnyksellä, katso tästä merkittävimmät kaupat – Marleau Pittsburghiin, Kreiderille jättisopimus...

NHL:n pelaajamarkkinoilla kuhisee siirtorajan kynnyksellä.

NHL:n pelaajasiirtojen takaraja on maanantai-iltana kello 22.

Kauppoja on tehty jo tiiviisti. Toistaiseksi ainoa suomalaiskauppa on ollut Erik Haulan ja Eetu Luostarisen siirtyminen Carolinasta Floridaan. Toiseen suuntaan matkasi huippusentteri Vincent Trocheck. Lue lisää tästä.

Kansainvälisen puolen toistaiseksi merkittävimmät siirrot viime vuorokauden aikana ovat Ilja Kovaltshukin siirtyminen Montrealista Washingtoniin, siirtorajan merkittävimpänä keskushyökkääjänä pidetyn Jean-Gabriel Pageau’n siirto Ottawasta New York Islandersiin ja San Josen konkarihyökkääjä Patrick Marleaun kauppaaminen Pittsburghiin.

Siirtorajalla tulilinjalla ovat ennen kaikkea viimeistä sopimusvuottaan pelaavat pelaajat, kuten kaikki edellä mainitut pl. Luostarinen.

Ennakkokaavailuissa kenties himoituimpana kauppatavarana pidetty Chris Kreider on tehnyt jatkosopimuksen New York Rangersin kanssa. Sopimus on pituudeltaan 7 vuotta, ja keskikausiansioiltaan 6,5 miljoonaa.

Suomalaisista Sami Vatasen kauppaamista pidetään todennäköisimpänä. Hän on kuitenkin ollut viime ajat loukkaantuneena, mikä saattaa vaikuttaa asiaan.

Niin ikään siirtohuhujen kohteena oleva Mikael Granlund on puolestaan jäänyt sivuun Nashvillen maanantaina harjoituksista.

IS päivittää alle merkittävimmät pelaajakaupat. Tuoreimmat ylimpänä.