Erik Haulan siirto yllätti hänen agenttinsa ja isänsä – ”Florida tuli ihan puskista”

”Onneksi olkoon vai ei onneksi olkoon?” Tomi Haula kysyi Floridaan kaupatulta pojaltaan Erik Haulalta.

Carolina Hurricanes kauppasi maanantaina suomalaispelaajistaan Erik Haulan ja Eetu Luostarisen Florida Panthersiin.

Haulan agentti – ja isä – Tomi Haula jutteli poikansa puhelimitse kanssa pian siirron jälkeen.

– Erik on nimenä pyörinyt eri keskusteluissa, mutta Florida tuli ihan puskista. Juttelin hänen kanssaan äsken ja kysyin häneltä, että onneksi olkoon vai ei onneksi olkoon, Tomi Haula kertoi maanantaina alkuillasta.

Pelaajan tunteiden myllerrys oli vielä käynnissä, eikä pelaaja kuulemma osannut välittömästi tuoreeltaan käydä siirtoa läpi tarkasti. Siirtoon liittyy aina paljon myös kaukalon ulkopuolista järjestelemistä.

– Erikillä on oma asunto Minnesotassa ja Las Vegasissa. Carolinassa hän on asunut vuokralla. Nyt on vuokra-asunnon luovutus ja tavaroiden pakkaaminen. Floridasta ei tiedä tässä vaiheessa, kestääkö se 20 peliä vai pidempään, Tomi Haula sanoi.

Sekä Florida että Carolina käyvät kovaa taistelua päästäkseen itäisen konferenssin pudotuspeleihin.

Neljäs NHL-seura

Tomi Haula kertoi osanneensa odottaa Carolinalta liikehdintää siirtomarkkinoilla, mutta neljästä pelaajasta luopuminen oli yllätys. Haulan ja Luostarisen lisäksi Carolinasta Floridaan lähtevät ruotsalaishyökkääjä Lucas Wallmark ja AHL-puolustaja Chase Priskie.

Carolina sai kaupassa Floridalta kakkossentterinä toimineen Vincent Trocheckin.

Erik Haulan sopimus päättyy tämän kauden jälkeen ja hän on kesällä vapaa tekemään rajoittamattomana vapaana agenttina sopimuksen mihin tahansa.

Florida Panthers on Erik Haulalle uran neljäs NHL-seura. Hän edusti neljä ensimmäistä kauttaan Minnesota Wildia, minkä jälkeen hän pelasi kaksi kautta Vegas Golden Knightissa.

Hän siirtyi Vegasista Carolinaan täksi kaudeksi ja ehti tehdä 41 ottelussa tehot 12+10=22.

Erik Haulan viimeiseksi otteluksi Carolinassa jäi jättihuomion kerännyt Toronto-ottelu, jossa Carolinalta loukkaantui kaksi maalivahtia, ja maalille kesken ottelun hälytettiin päivystävä varamies, 42-vuotias jääkonekuski David Ayres.

28-vuotias Haula on pelannut NHL:n runkosarjassa yhteensä 398 ottelua, joissa kerännyt tehot 85+88=173.