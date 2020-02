Tappio jääkonekuskille kirvoitti Toronton pelaajilta suorasukaisia kommentteja.

Toronto Maple Leafs sai kyseenalaisen kunnian olla NHL-kauden parhaan tarinan kolikon kääntöpuolella.

Torontolainen jääkoneenkuljettaja David Ayres, 42, joutui hätäkomennuksella vierasjoukkue Carolina Hurricanesin maalille lauantai-iltana paikallista aikaa. Ayres päästi kaksi kiekkoa ohitseen mutta torjui kahdeksan laukausta ja auttoi Hurricanesin 6–3-voittoon.

Jopa Maple Leafsin pettymyksien täyteisessä historiassa nolo tappio 42-vuotiaalle jääkoneenkuljettajalle hakee vertaistaan. Joukkueen pelaajat olivat tyrmistyneitä jälkikäteen.

– Aivan paska suoritus minulta, tehohyökkääjä Mitch Marner suomi ottelun jälkeen kansainvälisen median edessä.

Marner tienaa tästä kaudesta 10,9 miljoonaa dollaria. Ayres pelasi try-out-sopimuksella eikä tienannut senttiäkään.

Mitch Marner oli omien sanojensa mukaan ”paska” Carolinaa vastaan.

– Niin monta surkeaa, surkeaa asiaa tapahtui. Kaikki meni pieleen. Nyt on aika lopettaa itsesäälissä rypeminen. Minun on otettava tästä paskasta paljon kontolleni ja parannettava, Marner jatkoi.

Tähtipelaaja John Tavares ruoski omiensa suoritustasoa suorasukaisesti.

– En ole nähnyt urallani vastaavaa. Emme käsitelleet tilannetta ollenkaan hyvin. Surkein iltamme. Olimme todella lepsuja, Tavares harmitteli.

– He pelasivat hyvin, mutta me tiedämme, että oma suorituksemme oli täysin riittämätön. Kun maalivahtitilanne muuttui niin tiesimme, että he alkavat blokata vetoja ja uhrautua täysillä. Emme päässeet edes lähelle sitä, että olisimme tehneet pelistä heille vaikean.

Toronto osui kahdella ensimmäisellä laukauksellaan Ayresin taakse, mutta sen jälkeen ylimielisyys varmasta voitosta heppoista vahtia vastaan otti voiton. Valmentaja Sheldon Keefe harmitteli yhtä lailla omiensa saamattomuutta.

– Totuus on, ettei peli muuttunut (Ayresin tultua maalille) ollenkaan. Sanoin joukkueelle, että jos emme skarppaa, niin he eivät edes tarvitse maalivahtia tolppien väliin. Emme luo paikkoja, emme lauo, mitään ei tapahdu. Eli he eivät edes tarvinneet maalivahtia, kun pelasimme miten pelasimme.

– Tämä oli jälleen uusi hävettävä ilta. Hävettävät illat järkyttävät hieman. Olemme ylpeä joukkue, mutta tämä oli erilainen peli kuin muut. Kyse ei ollut huonosta työmoraalista vaan siitä, ettemme edes saaneet syöttöjä onnistumaan.