Jääkonekuskin Sarah-vaimo paljasti, mitä kävi läpi sensaatiopelin aikana – ”En tiedä, miten kiekkovaimot tekevät sen”

Juuri nyt

Sarah Ayres joutui yllättäen jännittämään miehensä NHL-debyyttiä.

Sarah Ayres -niminen kanadalaisnainen saapui katsomaan Suomen aikaa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä pelattua Toronto Maple Leafsin ja Caroline Hurricanesin välistä NHL-ottelua yhdessä aviomiehensä kanssa.

Kävi kuitenkin niin, että Sarah Ayres joutui katsomaan reilut puolitoista erää itsekseen. Aviomies Davidilla oli tietysti enemmän kuin hyvä syy jättää vaimo yksin katsomoon – hänen oli lähdettävä torjuntatöihin.

42-vuotias amatöörimaalivahti ja Toronton farmijoukkue Marliesin kotiareenan huoltomies ja jääkoneenkuljettaja David Ayres nousi rytinällä kiekkokansan tietoisuuteen, kun hän auttoi Carolina Hurricanesin tärkeään 6–3-vierasvoittoon.

Ayres päätyi tolppien väliin, kun molemmat Carolinan maalivahdit – ensin James Reimer ja sitten Petr Mrazek – loukkaantuivat. NHL:n sääntöjen mukaan kotijoukkueen on pidettävä huolta, että käytössä on hätävaramaalivahti. Toronton tapauksessa kyseinen hätävaraveskari oli Ayres. Hän on toiminut kahdeksan vuotta Leafsin ja Marliesin harjoitusmaalivahtina, mutta ammattilaispeleistä, puhumattakaan NHL:n kirkkaista valoista, hänellä ei ollut kokemusta.

Ainutlaatuinen tilanne oli tietysti jännittävä Ayresille, mutta sitä se oli myös katsomossa miehensä unelman toteutumista todistaneelle Sarahille.

Hän kertoi ottelun jälkeen TSN:lle, minkälaista tunneskaalaa kävi läpi illan aikana.

– Se oli kamalaa, todella kamalaa. En tiedä, miten jääkiekkovaimot tekevät sen. Tärisen edelleen, Sarah Ayres kuvaili.

Ayresit TSN:n haastattelussa:

Peli olisi voinut alkaa David Ayresin osalta paremminkin. Tiukkaan paikkaan joutunut amatööri päästi heti kaksi ensimmäistä laukausta selkänsä taakse. TSN:n haastattelussa Sarahilta kysyttiin, mitä hänen mielessään tuossa kohtaa liikkui.

– Olen Leafsin fani, joten... Sarah aloitti, mutta kiirehti sanomaan, että hänellä oli kaikki luotto Davidiin.

Suosikkijoukkue koki siis kirvelevän tappion, ja yksi syy siihen oli oma aviomies. Sarah Ayresille rakkaan ilo ja onnistuminen oli kuitenkin tärkeintä.

– En edes pysty kuvailemaan, mitä hän on käynyt läpi. Niin paljon vaikeuksia. Olen enemmän kuin ylpeä, Ayres sanoi viitaten muun muassa miehensä läpikäymään munuaissiirtoon.

Sarah Ayresille jäi uskomattomasta illasta mieleen erityisesti yksi asia:

– Hänen hymynsä, kun hän tuli ulos pukukopista.

Yhden ottelun NHL-vaimo kommentoi unohtumatonta iltaa myös Twitterissä:

– Olen planeetan iloisin ja ylpein nainen, sillä minun ihmiseni sai toteuttaa suurimman unelmansa. Olen myös yllättänyt siitä, että minulla on edelleen ääni tallessa, Ayres kirjoitti.