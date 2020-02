42-vuotiaan hätävaraveskarin tarina hämmästyttää – asiantuntija analysoi urotekoa: ”Noinhan ei pitäisi käydä”

David Ayres singahti kertaheitolla kiekkomaailman tietoisuuteen. Ismo Lehkonen perkaa otsikoihin päätyneen hätävaraveskarin peliotteet.

Suomen aikaa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä pelatun NHL-kierroksen ykköstarinasta ei ole epäselvyyttä, niin poikkeuksellinen tapahtuma nähtiin Toronto Maple Leafsin ja Carolina Hurricanesin välisessä ottelussa.

Vaatimattoman kiekkouransa jo vuosia sitten päättäneestä 42-vuotiaasta David Ayresista tuli kertaheitolla koko kiekkomaailman puheenaihe, kun hän päätyi yllättäen torjuntatöihin vierasjoukkue Carolinan 6–3-voittoon päättyneessä ottelussa.

– Tämä oli kyllä tarunhohtoinen tarina, josta puhuvat kaikki jääkiekkoa seuraavat ympäri maailman. Noinhan ei pitäisi käydä, Telian ja Ilta-Sanomien jääkiekkoasiantuntija Ismo Lehkonen naurahtaa.

Tarunhohtoisessa tarinassa oli tähdet kohdillaan. Kaikki alkoi kahdesta loukkaantumisesta: Carolinan maalivahdit James Reimer ja häntä paikkaamaan tullut Petr Mrazek loukkaantuivat ensimmäisessä ja toisessa erässä.

NHL:n sääntöjen mukaan kotijoukkueen on pidettävä huolta, että käytössä on aina hätävaramaalivahti. Toronton tapauksessa kyseinen hätävaraveskari oli Ayres, Toronton farmijoukkue Marliesin kotiareenan huoltomies ja jääkoneenkuljettaja.

David Ayres torjuntatöissä.

Toisen erän puolivälissä tolppien väliin luistellut Ayres päästi kaksi ensimmäistä vetoa selkänsä taakse, mutta tämän jälkeen loppu oli historiaa. Ayres torjui kolmannessa erässä kaikki seitsemän laukausta ja auttoi Carolinaa ottamaan tärkeät sarjapisteet.

– Alkujännityksen jälkeen hänen pelaamisensa näytti ihan uskottavalta. Television perusteella hän näytti aluksi tosi hermostuneelta, mutta rentoutui loppua kohden ja näytti nauttivan siitä tilanteesta. Uskon, että joukkue edessä vaikutti paljon, Lehkonen analysoi.

Ayres on tarvittaessa toiminut Leafsin ja sen farmijoukkueen Toronto Marliesin harjoituksissa maalivahtina kahdeksan viime vuotta, mutta ammattilaispeleistä hänellä ei ollut kokemusta. Lehkonen korostaa Carolinan pelaajien roolia Ayresin yllättävässä ja ainutlaatuisessa debyytissä.

– Faktahan on se, että Carolina alkoi pelaamaan ja yrittämään entistä enemmän varsinkin puolustussuuntaan. Joukkue ei myöskään näyttänyt yhtään panikoivan tai yliyrittävän. Usein käy niin, että kun on epävarma maalivahti, niin joukkue alkaa ylipuolustamaan, sekoilemaan, tuplaamaan ja triplaamaan. Carolina näytti käsittelevän tilanteen erittäin hyvin.

– Jos laukauksia tuli, pelaajat eivät olleet yhtään huolestuneen oloisia. Se varmasti auttoi maalivahtia todella paljon.

Torontolle tappio oli nöyryyttävä. Sarjapisteet olisivat olleet enemmän kuin tarpeen, sillä mestarisuosikkien joukossa kauden aloittanut joukkue on vaarassa jäädä jopa pudotuspelien ulkopuolelle.

– Ihmismieli on kummallinen. Toronton pelaajat varmasti ajattelivat, että kyllä se tästä hoituu, kun ikämies tulee maaliin. Heillä tekemisen taso laski piirun verran, kun ajateltiin, että sieltä täältä kun kiekkoja heitellään niin kyllä se hörpsähtää maaliin. Ja kuinka ollakaan, kellosta alkoivat loppua minuutit, tuli kiire, ja peli meni pakottamiseksi, Lehkonen sanoo.

Ayres tuskin ihan heti saa samanlaista näytönpaikkaa. Hänen vaikutuksensa voi kuitenkin aaltoilla sekä Carolinan että Toronton loppukausiin.

– Torontolle tappiolla voi olla isokin jälkivaikutus. Voi vain kuvitella, mitä pojat ovat käyneet kopissa läpi. Tuollainen tappio voi jättää aika syvätkin arvet siihen joukkueeseen, Lehkonen miettii.

Sama Suomessa?

Kotoisessa SM-liigassa ei ole vastaavaa sääntöä hätävaramaalivahdeista kuin NHL:ssä. Päällekkäisten loukkaantumisten sattuessa maalille luistelisi siis kenttäpelaaja.

Oulun Kärppien maalivahtivalmentajan Ari Hillin mielestä nyt otsikoihin päätynyt NHL:n systeemi on perusteltu ja käytännöllinen.

– Siellä on pitkät välimatkat ja käytäntö on, että joukkueilla on yleensä vain kaksi maalivahtia käytössä, Hilli sanoo.

Ari Hilli (vas.) on Kärppien maalivahtivalmentaja. NHL-vahti Pekka Rinne treenasi viime kesänä Kärppien kanssa.

Suomessakin hätävaramaalivahdeille on toki aika ajoin tilausta – vaikka kesken peliä tapahtuvat loukkaantumiset ovat tietysti asia erikseen.

– Kärppien kanssa on käynyt niin, että maalivahti ei ole vaikka pystynyt olemaan aamujäillä jäällä. Viime vuonna meillä esimerkiksi oli jyväskyläläinen palomies aamujäillä ja ihan mukavasti hän paikkasi, Hilli muistaa.

Peliin asti täysin amatööripohjaiset hätävaraveskarit eivät ole päätyneet. Jos omat maalivahdit loppuvat ennen peliä, paikalle voidaan hälyttää vaikkapa oman organisaation juniori. Aina sellaista ei ole tarjolla.

Kärppien tapauksessa oman haasteensa tuo välimatkat muihin SM-liigan paikkakuntiin.

– Aikanaan kun pelattiin Tapparaa vastaan, niin saatiin Ilveksestä lainaan A-junnujen molari, Hilli kertoo.

– Välillä välimatkat ovat sellaisia, että ei saada omasta organisaatiosta maalivahtia. Silloin pitää keksiä joku muu tarina.